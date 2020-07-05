Воин ОС получил ранения в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр

Поздно вечером 4 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Пищевика в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

Военнослужащие из состава ОС подавили вражескую активность ответным огнем.

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Напомним, с начала суток 4 июля враг пять раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение.

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