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Новости Агрессия России против Украины
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Воин ОС получил ранения в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр

Воин ОС получил ранения в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр

Поздно вечером 4 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Пищевика в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

Военнослужащие из состава ОС подавили вражескую активность ответным огнем.

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Воин ОС получил ранения в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр 01

Напомним, с начала суток 4 июля враг пять раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. 

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Автор: 

ранение (3387) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі свіноруси!
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05.07.2020 08:08 Ответить
Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5459
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05.07.2020 08:45 Ответить
Выздоравливай, Воин!
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05.07.2020 09:07 Ответить
Одужання......
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05.07.2020 09:12 Ответить
Бережи вас Господь, хлопці. Одужання пораненому захиснику
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05.07.2020 09:33 Ответить
Просто надо больше убивать русских!
Убей бесноватого русского!
Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3999
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05.07.2020 13:37 Ответить
 
 