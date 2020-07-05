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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

У неділю, 5 липня, російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, на що отримували адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Утримуючи позиції та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

На світанку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Згодом противник активізувався у передмісті Мар’їнки. Неподалік цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли наші оборонні укріплення з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутору Вільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС 01Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС 02Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС 03

обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5218

...
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05.07.2020 17:55
+9
Війна продовжується і Зе її не припинив.
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05.07.2020 17:42
+7
Некогда.В судах с Фединой и Зверобой- борется.
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05.07.2020 17:49
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Війна продовжується і Зе її не припинив.
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05.07.2020 17:42 Відповісти
Со стороны выглядит так, как будто ты требуешь от него еще больше уступок для РФ.
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05.07.2020 17:47 Відповісти
Розумна людина не робить такі висновки на основі лише цих слів і пам'ятає те, що Зе говорив перед виборами. Розумію, що ви далеко і втратили зв'язок з Україною.
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05.07.2020 17:53 Відповісти
со стороны выглядит как будто "просто перестать стрелять" - приказ для ВСУ
и мифическое перемирие - это путы неразрывные на наших руках, да и ногах (не дай Боже начнут отвоевывать свои позиции из отведенных, но уже потихоньку занятых сепарами... а то и вперед продвигаться захотят, нарушая мир в голове гидранта)
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05.07.2020 17:53 Відповісти
Некогда.В судах с Фединой и Зверобой- борется.
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05.07.2020 17:49 Відповісти
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5218

...
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05.07.2020 17:55 Відповісти
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard
https://twitter.com/Uri_Prichard

https://twitter.com/ze_benya
https://twitter.com/ze_benya

ЗеБєня

@ze_benya


Ору! Ааааааа!!!! "Він має вже втомитися обсіратися! Воно не встигне втікти до Росії. Царство йому небесне"!
https://twitter.com/ze_benya/status/1279723584492011521
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05.07.2020 18:28 Відповісти
Маруся вчора дала жару )))
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05.07.2020 18:28 Відповісти
Він перестав стрелять, але сам ніколи не стреляв. Парадокс. Навіщо брати на себе чужий тягар? Або за скільки грошей? Або за які страхи?
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05.07.2020 17:58 Відповісти
У речника ЗСУ все чітко названо зброні формування РФ, вороги, окупанти, ан ні якійсь медійний олігофрен знову пише - найманці. Немає там найманців, там ворог, збройні формування РФ, окупанти. Дебіли.
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05.07.2020 18:11 Відповісти
 
 