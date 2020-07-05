Російські найманці 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

У неділю, 5 липня, російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, на що отримували адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Утримуючи позиції та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

На світанку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Згодом противник активізувався у передмісті Мар’їнки. Неподалік цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли наші оборонні укріплення з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутору Вільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.