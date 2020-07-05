Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии
Полиция Австрии задержала еще одного подозреваемого в убийстве чеченца Мамихана Умарова. Мужчина находился на месте преступления и сначала проходил по делу как свидетель, но начал путаться в показаниях.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание ОЕ24.
Задержанный родом из Чечни. Он находился на месте преступления - в крупном торговом центре в пригороде Вены Герасдорфе. Сначала полиция допрашивала его как свидетеля. Но мужчина начал путаться в показаниях, и его задержали по подозрению в причастности к убийству.
Стрелявший в Умарова мужчина - 47-летний уроженец Чечни - также находится под стражей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО
Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".
Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.
Вот и вся нацистская Россия
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ.
Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее. Европа, у тебя еще есть время проснуться!
Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
Доки ще вільний світ буде пробувати спілкуватися та торгувати з "імперією зла" ?