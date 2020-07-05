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Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Полиция Австрии задержала еще одного подозреваемого в убийстве чеченца Мамихана Умарова. Мужчина находился на месте преступления и сначала проходил по делу как свидетель, но начал путаться в показаниях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание ОЕ24.

Задержанный родом из Чечни. Он находился на месте преступления - в крупном торговом центре в пригороде Вены Герасдорфе. Сначала полиция допрашивала его как свидетеля. Но мужчина начал путаться в показаниях, и его задержали по подозрению в причастности к убийству.

Стрелявший в Умарова мужчина - 47-летний уроженец Чечни - также находится под стражей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

Автор: 

Австрия (814) убийство (6491) Чечня (637) Вена (110)


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Топ комментарии
+22
О поправках в конституцию и о референдуме в Крыму :

То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.

Вот и вся нацистская Россия
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05.07.2020 19:12
+7
старинный кгб-истский принцип так любимый ******, "вход рупь, выход червонец", в народе широко известный, как "система нипель" - туда дуй, назад (***** не выпускает)
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05.07.2020 19:19
+7
Деньги не пахнут! Доказано Австрией....
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05.07.2020 22:27
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Може не встигнути, популісти майже всюди при владі.
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05.07.2020 19:14 Ответить
О поправках в конституцию и о референдуме в Крыму :

То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.

Вот и вся нацистская Россия
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05.07.2020 19:12 Ответить
старинный кгб-истский принцип так любимый ******, "вход рупь, выход червонец", в народе широко известный, как "система нипель" - туда дуй, назад (***** не выпускает)
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05.07.2020 19:19 Ответить
Наразі молодці...
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
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05.07.2020 21:26 Ответить
Наразі молодці...
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
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05.07.2020 21:33 Ответить
Никогда не пойму австрийцев, знают, что каждый второй, если первый, из России - ублюдок или преступник, но позволяют им открывать бизнесы, покупать недвижимость. Странная Европа, сама себе роет яму.
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05.07.2020 22:04 Ответить
Деньги не пахнут! Доказано Австрией....
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05.07.2020 22:27 Ответить
ФСБ в Европе гуляет как хочет.
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05.07.2020 23:18 Ответить
К сожалению, так. Огромное количество коммерческой и жилой недвижимости, скупленные (на подставных покупателей) акции ведущих компаний Европы, инфраструктура... Купленные евродепутаты, СМИ...
Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ.
Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее. Европа, у тебя еще есть время проснуться!
Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
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06.07.2020 08:45 Ответить
То полоній , то "Новічок" , то просто вистріл у голову ...
Доки ще вільний світ буде пробувати спілкуватися та торгувати з "імперією зла" ?

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06.07.2020 10:07 Ответить
 
 