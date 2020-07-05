Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Полиция Австрии задержала еще одного подозреваемого в убийстве чеченца Мамихана Умарова. Мужчина находился на месте преступления и сначала проходил по делу как свидетель, но начал путаться в показаниях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание ОЕ24.

Задержанный родом из Чечни. Он находился на месте преступления - в крупном торговом центре в пригороде Вены Герасдорфе. Сначала полиция допрашивала его как свидетеля. Но мужчина начал путаться в показаниях, и его задержали по подозрению в причастности к убийству.

Стрелявший в Умарова мужчина - 47-летний уроженец Чечни - также находится под стражей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.