Ще одного підозрюваного у вбивстві Умарова затримали в Австрії
Поліція Австрії затримала ще одного підозрюваного у вбивстві чеченця Маміхана Умарова. Чоловік перебував на місці злочину і спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання ОЕ24.
Затриманий родом з Чечні. Він був на місці злочину - у великому торговому центрі в передмісті Відня Герасдорфі. Спочатку поліція допитувала його як свідка. Але чоловік почав плутатися в показаннях, і його затримали за підозрою в причетності до вбивства.
Той, хто стріляв в Умарова, - 47-річний уродженець Чечні - також перебуває під вартою.
Маміхана Умарова, відомого також як Анзор з Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч з телеканалом "Еспрессо".
Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.
Вот и вся нацистская Россия
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ.
Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее. Европа, у тебя еще есть время проснуться!
Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
Доки ще вільний світ буде пробувати спілкуватися та торгувати з "імперією зла" ?