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Ще одного підозрюваного у вбивстві Умарова затримали в Австрії

Ще одного підозрюваного у вбивстві Умарова затримали в Австрії

Поліція Австрії затримала ще одного підозрюваного у вбивстві чеченця Маміхана Умарова. Чоловік перебував на місці злочину і спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання ОЕ24.

Затриманий родом з Чечні. Він був на місці злочину - у великому торговому центрі в передмісті Відня Герасдорфі. Спочатку поліція допитувала його як свідка. Але чоловік почав плутатися в показаннях, і його затримали за підозрою в причетності до вбивства.

Той, хто стріляв в Умарова, - 47-річний уродженець Чечні - також перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Маміхана Умарова, відомого також як Анзор з Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч з телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.

Австрія (967) вбивство (3095) Чечня (284) Відень (119)


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Топ коментарі
+22
О поправках в конституцию и о референдуме в Крыму :

То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.

Вот и вся нацистская Россия
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05.07.2020 19:12
+7
старинный кгб-истский принцип так любимый ******, "вход рупь, выход червонец", в народе широко известный, как "система нипель" - туда дуй, назад (***** не выпускает)
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05.07.2020 19:19
+7
Деньги не пахнут! Доказано Австрией....
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05.07.2020 22:27
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Може не встигнути, популісти майже всюди при владі.
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05.07.2020 19:14 Відповісти
О поправках в конституцию и о референдуме в Крыму :

То есть - право на самоопределение имеют только те, кто хочет присоединиться к России. А кто хочет уйти - тот сепаратист и экстремист.

Вот и вся нацистская Россия
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05.07.2020 19:12 Відповісти
старинный кгб-истский принцип так любимый ******, "вход рупь, выход червонец", в народе широко известный, как "система нипель" - туда дуй, назад (***** не выпускает)
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05.07.2020 19:19 Відповісти
Наразі молодці...
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
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05.07.2020 21:26 Відповісти
Наразі молодці...
Те що чечени дадуть розклад, слабо віриться, але те що їх засудять це однозначно.
Генеральна п рокуратура повинна скерувати окреме доручення у п рокуратуру Австрії.
Але ж у нас прокуратури немає - офіс не орган , а приміщення.
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05.07.2020 21:33 Відповісти
Никогда не пойму австрийцев, знают, что каждый второй, если первый, из России - ублюдок или преступник, но позволяют им открывать бизнесы, покупать недвижимость. Странная Европа, сама себе роет яму.
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05.07.2020 22:04 Відповісти
Деньги не пахнут! Доказано Австрией....
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05.07.2020 22:27 Відповісти
ФСБ в Европе гуляет как хочет.
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05.07.2020 23:18 Відповісти
К сожалению, так. Огромное количество коммерческой и жилой недвижимости, скупленные (на подставных покупателей) акции ведущих компаний Европы, инфраструктура... Купленные евродепутаты, СМИ...
Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ.
Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее. Европа, у тебя еще есть время проснуться!
Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
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06.07.2020 08:45 Відповісти
То полоній , то "Новічок" , то просто вистріл у голову ...
Доки ще вільний світ буде пробувати спілкуватися та торгувати з "імперією зла" ?

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06.07.2020 10:07 Відповісти
 
 