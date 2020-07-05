Ще одного підозрюваного у вбивстві Умарова затримали в Австрії

Поліція Австрії затримала ще одного підозрюваного у вбивстві чеченця Маміхана Умарова. Чоловік перебував на місці злочину і спочатку проходив у справі як свідок, але почав плутатися в показаннях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання ОЕ24.

Затриманий родом з Чечні. Він був на місці злочину - у великому торговому центрі в передмісті Відня Герасдорфі. Спочатку поліція допитувала його як свідка. Але чоловік почав плутатися в показаннях, і його затримали за підозрою в причетності до вбивства.

Той, хто стріляв в Умарова, - 47-річний уродженець Чечні - також перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Маміхана Умарова, відомого також як Анзор з Відня, вбили пострілом у голову ввечері 4 липня.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і замаху на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч з телеканалом "Еспрессо".

Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва і Мосійчука.