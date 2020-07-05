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Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

У передмісті Відня пострілом у голову вбито уродженця Чечні - критика Рамзана Кадирова Маміхана Умарова, відомого як Анзор із Відня. Екснардеп Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої й про замах на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт біля телеканалу "Еспресо".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Кавказ.Реалії".

Злочин стався увечері 4 липня біля торгового центру G3. Той, хто стріляв, пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція затримала його в Лінці.

Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ 01

"Стрільцем був уродженець Чечні. Убитим, за нашою інформацією, є Анзор із Відня", - сказав представник однієї з чеченських діаспор у Європі.

Видання ORF із посиланням на співробітника поліції пише, що серед речей убитого був російський паспорт.

"Жертва - шукач притулку з російським паспортом, ймовірно, чеченець. Злочинець також вважається чеченцем", - сказав поліцейський.

Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ 02

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Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і про замах на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспресо".

"Анзор співпрацював із Національною поліцією України. Був допитаний як свідок і передав слідчому Нацполіціі записи розмов чеченських чиновників, які замовляли моє, Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва вбивства", - написав Мосійчук.

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Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва та Мосійчука.

"За власним твердженням, понад десять років поспіль приймав замовлення на теракти та ліквідацію громадян різних країн. Говорив, що стосовно України з ним обговорювали два криваві "замовлення" - на Аміну Окуєву з Адамом Осмаєвим і на Ігоря Мосійчука".  Це було в 2014- 2015 роках, коли нардеп розстріляв портрет Рамзана Кадирова, стверджував Анзор", - написав Цаплієнко.

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Умаров у соцмережах і різних інтерв'ю називав себе ексспівробітником Міністерства шаріатської державної безпеки республіки Ічкерія, розповідав про зв'язок російських спецслужб із замахами на політемігрантів і колишніх борців за незалежність Чечні, які зараз живуть у Європі.

Також Умаров був послідовним критиком Кадирова, часом його критика мала образливий характер.

Автор: 

Австрія (967) вбивство (3095) Чечня (284) Мосійчук Ігор (227) Осмаєв Адам (95) Окуєва Аміна (140)


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Топ коментарі
+35
А где визовый режим с россией?
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05.07.2020 12:07
+21
Зараз у Києві більше авто з москалячими номерами, чим з 2014 по 2019-й разом узяті. А все тому, що для криворіжського ідота, свинособаки - братушкі.
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05.07.2020 12:19
+18
И кто после этого может еще утверждать что РФ не страна -террорист? Эта страна - исчадие Ада.
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05.07.2020 13:28
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Киллер был задержан в течении двух часов. В другом городе. В Германии киллера тоже взяли по горячим следам.
Учитесь работать.
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05.07.2020 14:14 Відповісти
Враг опытный,умный и жестокий. А кто-то,тем временем ждёт когда мосты рухнут.
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05.07.2020 14:24 Відповісти
Вірити цьому хабарнику--себе не поважати.
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05.07.2020 14:24 Відповісти
Саме цікаве, що за лідером ПС Ярошем ніхто не полює, він нікому не треба: вирощує онуків, садить троянди... Чого ж бо так ? Чи не тому, що бабло на організацію ПС, як і УНСО, партію Свободу давали рашка через мутних "українців". Так і зараз усілякі "нацжёны", "нац корпус" - це креатури рашки, щоб в час пік влаштувати "громадянський" в Києві. Хоч я і голосував за Порошенко, поки що Зеленський не пішов на поступки рашиків: не прописав особливий статут ОРДЛО, не пустив воду в Крим, не прийняли мовні закони. Чого ж тролякі путлеровські так гонят на Зеленського, чим він не влаштовую Путлєра? Чи Порошенко був винен у війні ? Чи може "винен ти, бо хочеться мені їсти" ???? Нещодавно спілкувався в ФБ Генічеськ (який на 80 відстоків є ватним ) з цим Коваленком (УНСО) - він звідти родом. Зараз проживає в ЛНР після обміну. Грозиться повернутись та забрати Генічеськ до союзу. Обіцяє, що небагато чекати залишилось.

https://www.svoboda.org/a/30366672.html
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05.07.2020 14:37 Відповісти
Действительно интересно... Вот на тебя тоже никто не охотится. Может потому что ты кацапский троль и вещаешь с Лахты?
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05.07.2020 14:42 Відповісти
Особливо цікавіше є те, що ти українською не спілкуєшься.
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05.07.2020 16:05 Відповісти
Я с кацапами, действительно, общаюсь исключительно по-русски, и тебе понятней, и украинский не нужно коверкать.
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05.07.2020 16:27 Відповісти
"по-рюзге" - ні, Русь була Київська, все інше - вкрадене кацапсинами
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05.07.2020 17:49 Відповісти
Кацапсинка, Русь просто была, со столицей Киев, а вот то что она была "Киевской", как раз такие как ты и выдумали. И не старайся писать по украински, у тебя глупо выходит. И запомни на дальнейшее, "русский" и "руський" две большие разницы.
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05.07.2020 18:24 Відповісти
Привет, махнарылый!
давай про соросят что-нибудь свженькое!
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06.07.2020 10:24 Відповісти
І скільки можна повторювати брехливу тезу, що начеб-то на Яроша ніхто не полює.
І, взагалі, Ярош уже з 2015 не лідер Правого сектору.
Замахи на Яроша планувалися, точно пам"ятаю, що були попереджені замахи у 2015 та 2019 роках. Тим більше, що у Мордорі на нього справа. У Яроша на відміну від убитого чеченця є охорона, як з Добровольчої армії, так і державна.
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05.07.2020 15:20 Відповісти
От одне незрозуміло, яким боком Правий сектор тренувався в Ростовській області і мав там тренувальні табори...
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05.07.2020 22:23 Відповісти
В Австрії??? Ось почитайте що вже відкрито творять спецслужби ***** в центрі нашої столиці!!!
Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої і про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4935
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05.07.2020 15:12 Відповісти
ПОРА ВСІМ ЗРОЗУМІТИ..

ЩО ЄВРОПА ПРОСЯКНУТА ГЕБНЕЮ..
ЗАХИСТИТИ ВІД НЕЇ МОЖЕ ІЗРАЇЛЬ,США І ЧАСТКОВО бРИТАНІЯ
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05.07.2020 15:46 Відповісти
Всіх добровольців замовляв Порошенко, по каналу ФСБ - Медведчук-Путин-Кадиров. Порошенко завербований ФСБ у 2012 -му, при входженні в склад уряду Азарова.
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05.07.2020 16:52 Відповісти
А ещё - Порошенко убил Вальцмана и детей маленьких бьёт.
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05.07.2020 19:11 Відповісти
Не тільки вбив, але ще зґвалтував та з'їв.
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06.07.2020 06:39 Відповісти
Вельт, ви звернули увагу на це засилля вдаваної полеміки від щойно народжених на форумі?
А як їм плюсують вже ідентифіковані запроданці? Груповий онанізм в дії.
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06.07.2020 09:41 Відповісти
Ага. Особливо сподобався лайк від юзвіра з ніком "комсомолец 70-х".
Хоча ми тут вже добре знаємо тих, хто плюсує ватяні коменти...
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06.07.2020 18:50 Відповісти
У 70-х "комсомольцями" називали кар'єристів, які лізли в комсомольський апарат.
А "комсомолками" - шльондр, яких по суботах трахали в банях усім райкомом. Тож той юзер скоріш за все син такої комсомолки.
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06.07.2020 18:54 Відповісти
))) ще зустрічав конспірологічну версію - один з ключових іудейських символів ("долоня Міріам") носить назву ха́мса (варіанти - камса, комса...), тож у слові "комсомолец", тобто "молящийся руке Мириам", схований езотеричний код присвячення цій силі...
Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2282
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06.07.2020 19:14 Відповісти
Невідомо ще, коли завербували сабакова.
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05.07.2020 22:26 Відповісти
Сперва Берлин, теперь - Вена...
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06.07.2020 10:33 Відповісти
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