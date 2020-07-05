Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

У передмісті Відня пострілом у голову вбито уродженця Чечні - критика Рамзана Кадирова Маміхана Умарова, відомого як Анзор із Відня. Екснардеп Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої й про замах на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт біля телеканалу "Еспресо".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Кавказ.Реалії".

Злочин стався увечері 4 липня біля торгового центру G3. Той, хто стріляв, пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція затримала його в Лінці.

"Стрільцем був уродженець Чечні. Убитим, за нашою інформацією, є Анзор із Відня", - сказав представник однієї з чеченських діаспор у Європі.

Видання ORF із посиланням на співробітника поліції пише, що серед речей убитого був російський паспорт.

"Жертва - шукач притулку з російським паспортом, ймовірно, чеченець. Злочинець також вважається чеченцем", - сказав поліцейський.

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Колишній народний депутат Ігор Мосійчук стверджує, що Умаров був ключовим свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої і про замах на Адама Осмаєва, а також у справі про теракт поруч із телеканалом "Еспресо".

"Анзор співпрацював із Національною поліцією України. Був допитаний як свідок і передав слідчому Нацполіціі записи розмов чеченських чиновників, які замовляли моє, Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва вбивства", - написав Мосійчук.

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Журналіст Андрій Цаплієнко каже, що саме Умарову намагалися замовити вбивства Окуєвої, Осмаєва та Мосійчука.

"За власним твердженням, понад десять років поспіль приймав замовлення на теракти та ліквідацію громадян різних країн. Говорив, що стосовно України з ним обговорювали два криваві "замовлення" - на Аміну Окуєву з Адамом Осмаєвим і на Ігоря Мосійчука". Це було в 2014- 2015 роках, коли нардеп розстріляв портрет Рамзана Кадирова, стверджував Анзор", - написав Цаплієнко.

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Умаров у соцмережах і різних інтерв'ю називав себе ексспівробітником Міністерства шаріатської державної безпеки республіки Ічкерія, розповідав про зв'язок російських спецслужб із замахами на політемігрантів і колишніх борців за незалежність Чечні, які зараз живуть у Європі.

Також Умаров був послідовним критиком Кадирова, часом його критика мала образливий характер.