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Новости Агрессия России против Украины
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Украина может стать первой после США, у которой будет на вооружении катер Mark VI, - командующий ВМС Неижпапа

Украина может стать первой после США, у которой будет на вооружении катер Mark VI, - командующий ВМС Неижпапа

Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

Об этом рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.

По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ - многовекторность и легкость для перемещения по суше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа

Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминная комплекс, а на борту могут размещаться спецподразделения.

"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что это будет быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил Алексей Неижпапа.

Автор: 

Азовское море (1604) США (26844) флот (810) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+45
Катера Марк VI -- это конечно хорошо.Но Зеля и его окружения рассказывают сказки, в упор не замечая ракетную программу -- единственный реальный механизм сдерживания раши. Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять. Часть уже уволилась, как в том-же Павлограде.
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05.07.2020 19:37
+33
Україна може стати першою після США, у якої буде на озброєнні катер Mark VI, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 3197
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05.07.2020 19:43
+32
лучше вместо катера поменять ишака на нормального президента.
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05.07.2020 19:18
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сталь бронекатерів "ГЮрза" порошенко справді виглядає солідно..

))))
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07.07.2020 09:43 Ответить
а ось алюміній у декого відразу асоціюється з вилками ,що гнуться у його заводській "столовці" ))
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07.07.2020 09:45 Ответить
Не вижу никаких проблем построить точно такие же катера, только лучше и дешевле.
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05.07.2020 20:39 Ответить
у ПатріотаБариги не получилось..краще..
з його прожектом 'малого москітного флоту'
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05.07.2020 20:42 Ответить
собственно говоря, катера типа - гюрза и есть такие, но они все стальные, из-за этого тяжелее и имеют на 10 узлов скорости меньше. конечно у наших и движки похуже.
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05.07.2020 20:53 Ответить
Купить движки или алюминий проблема разве? Французы, например, на свои "Мистрали" ставят финские движки и не видят проблемы. Штаты в своё время через подставные фирмы покупали титан для своей авиации у Совка, потому как дешевле, и тоже не парились.
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05.07.2020 21:02 Ответить
У нас просто - не умеют делать. https://www.youtube.com/watch?v=fQCY54O-f8k 14 минута

Поставить движки они возможно и могли бы, но не факт, не наш метод
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05.07.2020 21:19 Ответить
і озброєння неадекватне...((
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06.07.2020 07:30 Ответить
Не вижу никаких проблем построить точно такие же катера, только лучше и дешевле.
Это не соответствует генеральной линии на ликвидацию колониального коммунистического индустриального прошлого Украины.
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05.07.2020 21:40 Ответить
Что за дичь ты тут несёшь? Долбоюноша
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05.07.2020 22:38 Ответить
Этот - не юноша,скорее старый краснозадый пронафталиненный совок
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06.07.2020 10:25 Ответить
Абсолютно согласен
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06.07.2020 10:52 Ответить
А вот вам и грандспециалист из северной Моржовии ,все расскажет и покажет на пальцах как надо все сделать...
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06.07.2020 10:23 Ответить
Все то добре. що США надасть нам катери, аби тільки їх потім зелений не передав московитам.
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05.07.2020 20:49 Ответить
А что были прецеденты? Или так, просто поговорить ни о чем?
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05.07.2020 23:32 Ответить
Украина может стать первой, у которой будет на вооружении COVID - XX ......
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05.07.2020 21:06 Ответить
новость вообщем-то не о чем, может будут катера, может не будут, может лет через 20, не пойму чего кацапские петушары так раскукарекались?
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05.07.2020 21:08 Ответить
Интересно, шо Украина будет должна взамен? Капитализм даром никому ничего не даёт.
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05.07.2020 21:33 Ответить
Должна каждой мордве бутылку, сам знаешь куда
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05.07.2020 22:39 Ответить
что-то они пообвыкли на бутылках, аж торчат - пора скрепных на ржавые банки из-под кока-колы пересаживать.
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06.07.2020 19:26 Ответить
Штатам нужно быть осторожнее: за поставку Украине катеров ручная, бешенная моська Зели Ведьмадиктова может привлечь Трампа как спонсора террористов.. не говоря уже про проход суден в Азовское море, за который злобная , закомплексованная Вошь-дь зебилов кошмарит патриотов Украины на догоду хйлу
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05.07.2020 21:55 Ответить
Думаешь Зеля мог бы стать президентом без одобрения Штатами? Это вряд ли. Потому все эти истерики нужно прекратить. В Штатах выборы осенью и Трамп скорее всего проиграет. Может у новой власти будут другие планы по поводу Украины. А сейчас ничего не изменится.
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05.07.2020 23:30 Ответить
Не будет других планов. Украина нужна Западу только как поле битвы с Россией. Ну и по мелочи там, для взяток сыну Байдена, Квасневскому...
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06.07.2020 04:44 Ответить
НАш шлях -війна з росією до розвалу цієї недоімперії...

іншого шляху немає.
І не США вибрало нам цей шлях..
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06.07.2020 07:35 Ответить
Ценное в Сообщении , - Что катер возможно перемещать по Суше.Значить все как прежде, фарватер крымского моста недоступен и вторая попытка Обречена еще в Мозгах.
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05.07.2020 22:47 Ответить
А как тогда перестать стрелять?
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05.07.2020 23:40 Ответить
Расхерачьте огнём с этого катера танкер "Делфи-Импотент".
Заодно проверите огневую мощь.
И одесситам позитивчик.
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05.07.2020 23:45 Ответить
особливо тупим..

зараз делфі забруднює Чорне Морк і узбережжя виливами...

цікавий підхід -розх..ячити,щоб вилилось ВСе і зразу...
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06.07.2020 07:38 Ответить
А что мешает сначала все откачать ? Сколько он там будет маячить ? Никакой буксир на мелководье не зайдет. Наверное, ждут пока там не убьется какой-нибудь любитель селфи.
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06.07.2020 13:53 Ответить
И какие же СУДА построил этот "завод" за последние 20 лет ?
Даже ни одного траулера.
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06.07.2020 00:46 Ответить
Этот "разведкорабль" - перекрашенный списанный сейнер.
Там таких ещё три стояло.
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06.07.2020 05:33 Ответить
Судя по архитектуре - корабль из 50-х.
Эсминец "Копчёный".
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06.07.2020 05:36 Ответить
Это смотря что называть "боевыми качествами". Заметность/незаметность, маневренность, скорость ? Оснащённость ? Тот катерок в ночном море легко отправит эсминец на дно.
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06.07.2020 13:56 Ответить
Если катер выпустит хотят бы две торпеды в это допотопное корыто,
то станет не смешно.
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06.07.2020 17:04 Ответить
Броня есть и алюминиевая, на этих катерах она тоже имеется согласно данным "Катера несут объектовое бронирование для защиты критически важных узлов и систем, имеют разветвленное дублирование и повышенную стойкость к повреждениям в случае обстрела или взрыва".
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06.07.2020 14:55 Ответить
А "Оса" - це хіба не ЗРК?
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06.07.2020 16:52 Ответить
Оса это этот балабол.
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06.07.2020 16:58 Ответить
Цікавий підхід...
Просто я знаю принцип ураження цілей ракетами "Оси" і бачив її в роботі.
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06.07.2020 17:26 Ответить
О, уже ракетой, а то охотничьим ружьём.
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06.07.2020 16:56 Ответить
ці тупі таланти, набрані для створення масовості, нагороджуються ніками заїк та в "бій".
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07.07.2020 09:50 Ответить
Еще один обуенный Ыксперд-АнаЛитек из северной Моржовии не рекомендует брать военную помощь от США....
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06.07.2020 10:31 Ответить
Ой, только не говори, что ты по нему стрелял из винтовки.
Разве что в эротическом сне.
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06.07.2020 17:06 Ответить
Какой интересный кораблик. Артиллерии, ПВО и ракет не видно, но видно реактивный бомбомёт на 12 стволов и торпедный аппарат.

Для чего он такой? Подводные лодки гонять? (пока не заметят и не потопят ПКР)
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06.07.2020 10:34 Ответить
Тюльку глушить по заказам с Привоза!
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06.07.2020 11:04 Ответить
Для того...
https://dumskaya.net/news/cnn-amerika-peredast-ukraine-noveyshie-patrulnye-110255/
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06.07.2020 15:00 Ответить
Патрульные катера Mark VI (MK VI) строятся с 2015 года. В 2016-м году первые такие корабли были включены в состав военно-морских сил США. В отличие от пограничных катеров типа «Айланд», переданных Украине ранее, это именно военные единицы с неплохими возможностями.
Специализированное издание https://mil.in.ua/ «Український мілітарний портал » отмечает, что катера способны выполнять задания в заливах, на реках, в бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Катера MK VI могут иметь разные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную. Кроме того, на них можно ставить легкие противокорабельные или противотанковые ракеты.
У кораблей пять сидений в рубке и дополнительные тринадцать сидений в основной части надстройки, что позволяет брать на борт досмотровую группу или десант.
Как правило такие катера комплектуются двумя командами по пять человек (командир, рулевой, механик, оператор вооружения, стрелок).
На борту есть камбуз для приготовления и хранения пищи с холодильной установкой, микроволновой печью, раковиной, кофемашиной, стойкой, двумя столами, мягкой лавкой, полками и шкафами, отсеком для мусора. Все это позволяет катеру длительное время действовать за пределами базы или работать в качестве десантного корабля.
Спальных мест - шесть (т.е. для трех вахт). Автономность катера зависит от скорости и запасов топлива и воды.
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07.07.2020 09:53 Ответить
Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, а на борту могут размещаться спецподразделения.
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06.07.2020 16:23 Ответить
Украина станет второй после Америки,а Россия третьей и сразу второй,так как захватит их у Украины, как в прошлый раз захватила и катера и буксир.
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06.07.2020 18:22 Ответить
откуда такой нездоровый пессимизм... я вот верю в хорошее - могучие победы и территориальный возврат...
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06.07.2020 18:34 Ответить
ще один заїка з жопою до гори... Та оприділись, ти здаєшся чи шарія та дубінеску любиш?
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07.07.2020 09:57 Ответить
Да я могу любить кого угодно, но для тупоголовых кацапы в Керченском проливе в очередной раз пару лет назад продемонстрировали ,что стоят наш ВМФ. И от того,что ты будешь кричать лозунги и махать пролетарскими красными трюселями, он как был для кацапов "потешным флотом" так и останется.
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07.07.2020 17:28 Ответить
Да я могу.
любить кого угодно,
тупоголовых в Керченском проливе
раз пару лет назад,что стоят?
от того,что кричать лозунги,
махать красными трюселями...
так и останется
потешным флотом,
пролетарским для кацапов.
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07.07.2020 19:10 Ответить
годное приобретение...с этими мощными военными единицами мы сможем грозить кацапу...
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06.07.2020 18:32 Ответить
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