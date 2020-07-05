Украина может стать первой после США, у которой будет на вооружении катер Mark VI, - командующий ВМС Неижпапа
Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.
Об этом рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.
По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ - многовекторность и легкость для перемещения по суше.
Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминная комплекс, а на борту могут размещаться спецподразделения.
"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что это будет быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил Алексей Неижпапа.
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))))
ПатріотаБариги не получилось..краще..
з його прожектом 'малого москітного флоту'
Поставить движки они возможно и могли бы, но не факт, не наш метод
Это не соответствует генеральной линии на ликвидацию колониального коммунистического индустриального прошлого Украины.
іншого шляху немає.
І не США вибрало нам цей шлях..
Заодно проверите огневую мощь.
И одесситам позитивчик.
зараз делфі забруднює Чорне Морк і узбережжя виливами...
цікавий підхід -розх..ячити,щоб вилилось ВСе і зразу...
Даже ни одного траулера.
Там таких ещё три стояло.
Эсминец "Копчёный".
то станет не смешно.
Просто я знаю принцип ураження цілей ракетами "Оси" і бачив її в роботі.
Разве что в эротическом сне.
Для чего он такой? Подводные лодки гонять? (пока не заметят и не потопят ПКР)
https://dumskaya.net/news/cnn-amerika-peredast-ukraine-noveyshie-patrulnye-110255/
Специализированное издание https://mil.in.ua/ «Український мілітарний портал » отмечает, что катера способны выполнять задания в заливах, на реках, в бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Катера MK VI могут иметь разные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную. Кроме того, на них можно ставить легкие противокорабельные или противотанковые ракеты.
У кораблей пять сидений в рубке и дополнительные тринадцать сидений в основной части надстройки, что позволяет брать на борт досмотровую группу или десант.
Как правило такие катера комплектуются двумя командами по пять человек (командир, рулевой, механик, оператор вооружения, стрелок).
На борту есть камбуз для приготовления и хранения пищи с холодильной установкой, микроволновой печью, раковиной, кофемашиной, стойкой, двумя столами, мягкой лавкой, полками и шкафами, отсеком для мусора. Все это позволяет катеру длительное время действовать за пределами базы или работать в качестве десантного корабля.
Спальных мест - шесть (т.е. для трех вахт). Автономность катера зависит от скорости и запасов топлива и воды.
любить кого угодно,
тупоголовых в Керченском проливе
раз пару лет назад,что стоят?
от того,что кричать лозунги,
махать красными трюселями...
так и останется
потешным флотом,
пролетарским для кацапов.