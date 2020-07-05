Украина может стать первой после США, у которой будет на вооружении катер Mark VI, - командующий ВМС Неижпапа

Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

Об этом рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.

По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ - многовекторность и легкость для перемещения по суше.

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Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминная комплекс, а на борту могут размещаться спецподразделения.

"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что это будет быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил Алексей Неижпапа.