Україна може стати першою після США, у якої буде на озброєнні катер Mark VI, - командувач ВМС Неїжпапа

Військово-морські сили України можуть одними з перших у світі отримати сучасний американський катер Mark VI.

Про це розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ідеальний для наших дій на Азовському морі, розраховуємо, що скоро Mark VI посяде гідне місце в нашому прибережному флоті. До речі, жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка матиме на озброєнні Mark VI", - сказав він.

За словами командувача ВМС, катери є одними з найсучасніших в своєму класі. Серед їхніх переваг - багатовекторність і легкість для переміщення сушею.

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Також на ньому встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, а на борту можуть розміщуватися спецпідрозділи.

"Назвати терміни поки не зможу. Втім, сподіваюся, що це буде швидше, ніж тривав процес з Island. Важливо, що це будуть абсолютно нові катери, які раніше не використовувалися", - зазначив Олексій Неїжпапа.