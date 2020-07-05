Україна може стати першою після США, у якої буде на озброєнні катер Mark VI, - командувач ВМС Неїжпапа
Військово-морські сили України можуть одними з перших у світі отримати сучасний американський катер Mark VI.
Про це розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ідеальний для наших дій на Азовському морі, розраховуємо, що скоро Mark VI посяде гідне місце в нашому прибережному флоті. До речі, жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка матиме на озброєнні Mark VI", - сказав він.
За словами командувача ВМС, катери є одними з найсучасніших в своєму класі. Серед їхніх переваг - багатовекторність і легкість для переміщення сушею.
Також на ньому встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, а на борту можуть розміщуватися спецпідрозділи.
"Назвати терміни поки не зможу. Втім, сподіваюся, що це буде швидше, ніж тривав процес з Island. Важливо, що це будуть абсолютно нові катери, які раніше не використовувалися", - зазначив Олексій Неїжпапа.
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ПатріотаБариги не получилось..краще..
з його прожектом 'малого москітного флоту'
Поставить движки они возможно и могли бы, но не факт, не наш метод
Это не соответствует генеральной линии на ликвидацию колониального коммунистического индустриального прошлого Украины.
іншого шляху немає.
І не США вибрало нам цей шлях..
Заодно проверите огневую мощь.
И одесситам позитивчик.
зараз делфі забруднює Чорне Морк і узбережжя виливами...
цікавий підхід -розх..ячити,щоб вилилось ВСе і зразу...
Даже ни одного траулера.
Там таких ещё три стояло.
Эсминец "Копчёный".
то станет не смешно.
Просто я знаю принцип ураження цілей ракетами "Оси" і бачив її в роботі.
Разве что в эротическом сне.
Для чего он такой? Подводные лодки гонять? (пока не заметят и не потопят ПКР)
https://dumskaya.net/news/cnn-amerika-peredast-ukraine-noveyshie-patrulnye-110255/
Специализированное издание https://mil.in.ua/ «Український мілітарний портал » отмечает, что катера способны выполнять задания в заливах, на реках, в бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Катера MK VI могут иметь разные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную. Кроме того, на них можно ставить легкие противокорабельные или противотанковые ракеты.
У кораблей пять сидений в рубке и дополнительные тринадцать сидений в основной части надстройки, что позволяет брать на борт досмотровую группу или десант.
Как правило такие катера комплектуются двумя командами по пять человек (командир, рулевой, механик, оператор вооружения, стрелок).
На борту есть камбуз для приготовления и хранения пищи с холодильной установкой, микроволновой печью, раковиной, кофемашиной, стойкой, двумя столами, мягкой лавкой, полками и шкафами, отсеком для мусора. Все это позволяет катеру длительное время действовать за пределами базы или работать в качестве десантного корабля.
Спальных мест - шесть (т.е. для трех вахт). Автономность катера зависит от скорости и запасов топлива и воды.
любить кого угодно,
тупоголовых в Керченском проливе
раз пару лет назад,что стоят?
от того,что кричать лозунги,
махать красными трюселями...
так и останется
потешным флотом,
пролетарским для кацапов.