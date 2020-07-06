Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в "спящем" состоянии еще до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в "спящем" состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.

Как иинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон.

Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

"Куда ушел SARS-1 [Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его вспышка произошла в 2003 году]? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься", - отметил Джефферсон, добавив, что необходимо исследовать, как возникает и мутирует вирус, пишет The Telegraph.

"Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря "здесь", я имею в виду повсюду. Вероятно, мы наблюдаем "спящий" вирус, который активировался под воздействием природных условий", - пояснил исследователь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 536,8 тыс., инфицированных - 11,5 млн.

Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят.

Провоцировать их активность, по предположению Джефферсона, кроме природных условий, может провоцировать скученность людей.

"Это то, что мы и должны искать", - добавил ученый.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый случай заражения новым типом коронавируса в Китае был зарегистрирован еще 17 ноября.

По официальным данным коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года. Также, как свидетельствует исследование сточных вод в национальном институте здравоохранения, коронавирус присутствовал в двух крупных городах на севере Италии в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай.