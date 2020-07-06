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Новости Коронавирус и карантин
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Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в "спящем" состоянии еще до пандемии

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в "спящем" состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.

Как иинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон.

Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

"Куда ушел SARS-1 [Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его вспышка произошла в 2003 году]? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься", - отметил Джефферсон, добавив, что необходимо исследовать, как возникает и мутирует вирус, пишет The Telegraph.

"Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря "здесь", я имею в виду повсюду. Вероятно, мы наблюдаем "спящий" вирус, который активировался под воздействием природных условий", - пояснил исследователь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 536,8 тыс., инфицированных - 11,5 млн.

Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят.

Провоцировать их активность, по предположению Джефферсона, кроме природных условий, может провоцировать скученность людей.

"Это то, что мы и должны искать", - добавил ученый.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый случай заражения новым типом коронавируса в Китае был зарегистрирован еще 17 ноября.

По официальным данным коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года. Также, как свидетельствует исследование сточных вод в национальном институте здравоохранения, коронавирус присутствовал в двух крупных городах на севере Италии в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Коли вчені починають теліпать язиком "хто в ліс, хто по дрова", це означає, що вони поняття не мають, звідки взявся цей вірус, які його ознаки, які у нього властивості і чим воно кінчиться...
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06.07.2020 08:11
+3
Почему тогда все "гриппы" идут из Китая?
Гонконг, Ухань, птичий и т.п.
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06.07.2020 08:09
+3
Вы наивный человек (мягко говоря). Абсолютно всё об этом Мире знает только Бог. Люди же (в т.ч. ученые) могут только догадываться
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06.07.2020 08:25
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Правила форума Совет форумчан
Почему тогда все "гриппы" идут из Китая?
Гонконг, Ухань, птичий и т.п.
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06.07.2020 08:09 Ответить
Потому что в Китае много людей и низкий уровень культуры. В том числе много микробиологических лабораторий и низкий уровень производственной культуры. Я полностью согласен с мужиком, "вирус уже был здесь". Был - в пробирке. Пока зараженная мышь не сбежала из лаборатории, потому что уборщик - китаец.
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06.07.2020 12:44 Ответить
Коли вчені починають теліпать язиком "хто в ліс, хто по дрова", це означає, що вони поняття не мають, звідки взявся цей вірус, які його ознаки, які у нього властивості і чим воно кінчиться...
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06.07.2020 08:11 Ответить
Вы наивный человек (мягко говоря). Абсолютно всё об этом Мире знает только Бог. Люди же (в т.ч. ученые) могут только догадываться
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06.07.2020 08:25 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт!..."
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06.07.2020 08:32 Ответить
Если ученый заявляет что он что-то открыл и имеет об этом абсолютно точные данные - это не ученый. Даже Эйнштейн говорил что все в мире относительно )
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06.07.2020 08:37 Ответить
А ти різницю між "наукою" і тріпологією", знаєш?... Тобі "потриндіть" на філософські теми захотілося?
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06.07.2020 08:44 Ответить
Глупее нет, чем заявить "я всё знаю", а вы грубо критикуете неизвестных вам ученых, которые сейчас только в поиске природы нового явления (вируса ковид-19). Немудрено что мнения на сегодня у разных ученых могут не совпадать, а истина рождается в спорах. Вот и все что я хотел Вам скуазать.
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06.07.2020 09:16 Ответить
Та "скуазай",що хочеш... А я не "критикую", а "констатую факт" - у свій час багато часу спілкувався з медиками, тому маю право висловить ЇХ думку... А ці слова були сказані доктором наук... Я його, фактично, процитував...
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06.07.2020 09:20 Ответить
Доктора наук тоже разные бывают. Особенно у нас.
Всего Вам доброго.
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06.07.2020 10:04 Ответить
"Сам ты дурак!...", - пискнул отец Фёдор и захлопнул дверь номера...". Что, решил "поумничать" - не вышло, пёрднул и убежал?... Так и хочется спросить: "Сказать-то, чего хотел?...".
А доктор настоящий, Афган прошёл, меня вылечил... (Кстати, именно после Афгана "защитился", на основе "афганского" опыта...).
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06.07.2020 10:22 Ответить
Вообще-то я имел в виду не докторов в смысле врачей, а докторов НАУК (которые у нас защищают докторские диссертации за бабки). К твоему афганскому доктору это не относится.
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06.07.2020 10:52 Ответить
А я мав на увазі саме доктора медичних наук, що одбарабанив два роки у госпіталі, лікуючи наших хлопців.... Скільки тобі казать (і не перший раз) - передтим, як щось казать (написать), подумай що кажеш (пишеш). Щоб не вийшло, як в анекдоті:

- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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06.07.2020 17:36 Ответить
Вижу что ты зациклен на зебилах, но ты ошибся - это не по адресу.
Меня просто зацепили твои несправедливые слова об ученых. Ладно, пока, но чтобы ты знал - я афганцев уважаю.
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06.07.2020 21:51 Ответить
Я не на "ЗЕбілах" "зациклений", а на логіці... Якої бракує тобі...
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06.07.2020 22:04 Ответить
Все, закончили. Удачи, афганец )
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06.07.2020 22:17 Ответить
Ходи здоровий...
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06.07.2020 22:33 Ответить
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в "спящем" состоянии еще до пандемии - Цензор.НЕТ 8778
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06.07.2020 08:14 Ответить
Я теж експерт. Цитуйте мене.
Бо писала про це тільки трошки інакше: що він був, просто ніколи до цього не переходив на людей (в неті щось подібне бачила).

Це, звичайно, "геніальна" думка: Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят.
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06.07.2020 08:14 Ответить
Свято место пусто не бывает у вирусов,была бы живая клетка,а кто первый дело десятое.
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06.07.2020 08:22 Ответить
Чем больше лекарств которые не лечат болезнь (только снимают симптомы или снижают боль) - тем больше активируется и мутирует с вирусов и бактерий.
Добавим дыхание выхлопными газами и еду сделанную из чего-попало -> получаем кучу новых болезней. Коронавирус - только первая ласточка, маленькая и слабенькая.
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06.07.2020 08:19 Ответить
Кацапы мамонтов в Якутии откапывают ,а китаяся скупают останки со страшной силой.Иногда на косточках и мяско попадается.А вирусологи из новосибирского Вектора в Якутию ,как к себе домой наведываются и радуются,как дети,что мерзлота тает и выдает бактерии и вирусы тысячелетней давности - поле действия для военных вирусологов обширное.
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06.07.2020 08:21 Ответить
"Куда ушел SARS-1 [Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его вспышка произошла в 2003 году]? Он просто ушел."
Просто взял и ушел. 😀
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06.07.2020 08:21 Ответить
по-англійськи.
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06.07.2020 08:24 Ответить
Вернее обезврежен и взят в плен имунитетом.
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06.07.2020 08:25 Ответить
Геном человека, примерно на 8% состоит из генома вирусов. Так же унаследованные вирусные механизмы, активно используются самим человеком (его организмом), например мужская сперма, использует вирусный механизм для подавления женского иммунитета (чтобы сперма не была воспринята иммунитетом, как инородный объект).
Так что не все так плохо как нам рисуют
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06.07.2020 09:29 Ответить
Он никуда не ушел. Просто мутировал до слабовирулентного состояния. То же будет и с ковидом.
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06.07.2020 08:37 Ответить
Был век автомобилястроения,затем электроники,теперь генетики и вирусологии.
Только это будет не во благо человека.
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06.07.2020 08:54 Ответить
Может хватит искать эти ковиды?
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06.07.2020 08:27 Ответить
давайте про баб !!
з картинками..

наскільки дозволить адмін !)))
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06.07.2020 08:58 Ответить
Теоретики і далі будуть висувати все нові і нові версії. Нескінченна тема для дисертацій. Чим далі в ліс, тим товстіші партизани.
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06.07.2020 08:27 Ответить
Абсолютно исключено. Любой вирус -программный продукт. Его цель программно изменить программный код хозяина под нужны создателя вируса. Очень важно понимание его распространения по сути ....глобально молниеносное. Это свидетельство, что доставка вируса адрессная. Т.е вы поняли, его сначала доставляют разносчику и только потом он распространяется в замкнутой среде, больницы, клубы, санатории и т.д.
Ну разносчика вы знаете, говорилось миллионы раз, они даже книгу о себе ошибочно оставили, там же и все про них. Как называется книга?......хм....надо же....и не читали?...хм...и что картинки даже не смотрели?.....книга называется манускрипт Войнича. Не хотите читать, кашляйте дальше.
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06.07.2020 08:28 Ответить
Шапочка из фольги не давит?
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06.07.2020 08:34 Ответить
Симаа.....Симеон!!! СИМЕОООН!,,, Иди сюдаааа!,,,
-А че я должна бегать к вам?
-Тю дура!!
- Сама дура...
- Нет ты дура...
-это вы барыня, дура!
из к-ф "За двома зайцами"
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06.07.2020 08:45 Ответить
Кстати ..о сибирских мамонтах.
Ночное небо над Токио осветил внеземной объект. Яркий https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/gigantskiy-shar-iz-kosmosa-nochyu-osvetil-ostrov-chto-eto-bylo-1319156.html НЛО в виде гигантского шара вошел в атмосферу Земли над Японией, оглушительным грохотом пролетел над столицей, а затем взорвался силой в 150 тонн тротила, сообщает https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/02/national/science-health/tokyo-meteor-explosion/ Japan Times . Снятые очевидцами и камерами наблюдения ролики показывают, как в 2:30 ночи по местному времени появившийся в небе объект летит невероятно быстро и при этом сияет зелеными и пурпурными оттенками!!!!! Очень важно.

Власти Японии утром в пятницу 3 июля успокоили жителей, объяснив произошедшее астероидом, который вошел в атмосферу Земли, нагрелся до очень высоких температур, превратившись в болид, а близ поверхности взорвался. Это подтвердила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые станции мониторинга которой зафиксировали космический обломок.
А теперь!!! самое интересное - этого объекта не зафиксировали астрономы. И десятки таких тоже. Т.е вы поняли они появляются как бы с ниоткуда. Это и есть гравитационная линза, а точнее ее край. Причем важно, в подавляющем случае никто никогда не находит обломки метеоритов.
Не мучайте себя догадками, просто ...молча читайте манускрипт.
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06.07.2020 08:57 Ответить
https://hightech.fm/2019/05/17/voynich Протороманского языка не существует: почему бристольский лингвист на самом деле не расшифровал манускрипт Войнича

Голые женщины в лужах зеленой жидкости, мифические растения и животные, странные символы - так выглядит 240-страничный манускрипт Войнича, средневековый шифр, написанный на неизвестном языке, неизвестно когда и неизвестно кем.

29 апреля доктор Джерард Чешир из Бристольского университета опубликовал в рецензируемом научном журнале Romance Studies статью, в которой заявил, что нашел ключ к шифру - благодаря «нестандартному мышлению в сочетании со смекалкой». «Хайтек» рассказывает, как лингвисты и криптографы больше 100 лет пытаются расшифровать один из самых интересных и сложных шифров в истории и почему публикация Чешира - еще одна безуспешная попытка найти ключ к рукописи.
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06.07.2020 08:49 Ответить
Исследователи выдвигали разные гипотезы по поводу содержания документа - вплоть до того, что текст https://www.amazon.com/Voynich-Manuscript-Extraordinary-Interpretation-Centuries/dp/075285996X не имеет никакого смысла. Вероятно, это мистификация или работа человека с расстройством психики.

якщо розглядати букви як малюночки,то все стає на своє місце ))
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06.07.2020 08:52 Ответить
Нельзя так легкомысленно недооценивать ...другую форму жизни. Которая убивала и уничтожала наши цивилации тысячелетиями. Это не женщины!... у маленьких зеленых нет пола. Пол им не нужен. Из жидкости они восстанавливаются. Жидкость это и есть BLOM -капля, т.е. слизь из множества существ, которые образуют нечто вроде нейросети. По сути и маленьке зеленые и эта жидкость это одно целое. У них нет мозга, нет костей, по сути они могут принимать любую форму и....облик.
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06.07.2020 09:19 Ответить
Допустим прочитать ее ещё никто не смог. Точнее расшифровать текст. А картинки тоже интерпретировать можно как угодно
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06.07.2020 08:55 Ответить
припустимо,що цей рукопис -витвір НЕГРАМОТНОГО художника(це було типово для середньовіччя)..
котрий створив альбом картинок і добавив текст,заповнивши пустуюче мсце.. де кожна буква -картинка.. тому "текст" розшифрувати ніколи не вдасться.
Неможливо ніяким розпізнавачам текстів опізнати мову у картинці кореню розматрину. ))
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06.07.2020 09:09 Ответить
лингвисты и криптографы больше 100 лет пытаются расшифровать один из самых интересных и сложных шифров в истории и почему публикация Чешира - еще одна безуспешная попытка найти ключ к рукописи.



)))))))))))))))))))))))))
затосовувати НАУКОВІ методи до свідомості художника можуть лише ті,у кого забагато вільного часу ))
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06.07.2020 09:12 Ответить
Этот документ ..НЕ ДЛЯ НАС! К нам он попал случайно в рузультате ошибки или курьезного случая. И это не книга, а энциклопедия. Она бесценна, ей нет цены. Такие подарки для цивилизации могут быть только раз за всю ее историю.
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06.07.2020 09:22 Ответить
А взагалі мене зараз цікавить інше.
Те, що персонажі уже настільки забрехалися, що люди відкрито сміються і слухати не хочуть і віри не мають в ці "висновки" і "рекомендації" - сьогодні одні, завтра - діаметрально протилежні - то зрозуміло.
Я з неймовірним нетерпінням чекаю, яким чином всі причетні будуть з*їжджати з теми.
Що вони придумають, щоб впарити піплу ?
Бо поки ще протримаються трошки на страшилках про другу хвилю, а далі ?
Ніхто не сліпий і не всі дурні.
Поначитувалася коментів від американців про те, як за позитивний результат і смерть від нього лікарні отримували по 13 тисяч баксів. А про приписки і фальсифікації з тестами навіть не уявляла: купу смертей (рак, аварія, серце) списували на ковід. Люди з різних місць пишуть подібне про себе, знайомих та друзів.
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06.07.2020 08:29 Ответить
і 40 тис. за вкладання на ШВЛ, через що здорові люди без жодних симптомів (але з позитивним тестом) травмували собі легені на цьому апараті і отримували аеробну бактеріальну пневмонію, що для людей літнього віку в 80-90% випадків є смертельним
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06.07.2020 08:35 Ответить
особливо тупим..
окремі випадки (італія,Сша) є "приписок"..
але є росія і Білорусь.

де тисячі "відписок"...
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06.07.2020 08:46 Ответить
Дудра, успокойся вже !
Бо тебе, по ходу, коронопсихоз розбирає на всю.
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06.07.2020 08:52 Ответить
Ведана,нєговрі мнє,шо дєлать, и я не укажу тебе напаравленіє(которое указиваю всєм дурантинофілам,особенно из Лахти) куда і как глубоко идти...
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06.07.2020 09:14 Ответить
Я тебе обзивала ?
Закрийся !!!
Дойшло ?
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06.07.2020 09:33 Ответить
Мировая революция грядет
Она вам счастье принесет
Кто маску быстро наденет
Тот медленней окоченеет...
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06.07.2020 08:33 Ответить
А руки помить ???
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06.07.2020 08:47 Ответить
Так цікаво читати визначні думки передових цензоровських вірусологів )))
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06.07.2020 08:40 Ответить
Ймовірно, ми спостерігаємо "сплячий" вірус, який активізувався під впливом природних умов", - пояснив дослідник.

Це приватна думка окремого вченого..

хоча куди ймовірніше ,що вірус пішов з лабораторії в Ухані(докази цього,до речі,давно знищені китайською владою..)
як він там появився -ось питання..
а тут вже є кілька конспірологічних теорій..
Зокрема це все-таки вірус російського походження,запущений з Китаю без відома китайської сторони..."загрібати жар чужими руками"..
до речі,це досить розумно - штучний вірус поширити "з ринку морепродуктів" -це "шити справу білими нитками"...
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06.07.2020 08:44 Ответить
Вообще-то американцы первые его создали ещё в 2015 году, о чем и было написано в журнале Nature за сентябрь этого же года
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06.07.2020 09:00 Ответить
ні..
Саме про цей згадується 2018..
Вчений припустив існування SARS-CoV-2 в "сплячому" стані ще до пандемії - Цензор.НЕТ 3862
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06.07.2020 09:17 Ответить
представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа в интервью Sky News сказал о том, что организации стало известно о том, что китайские власти прямо сейчас проводят какое-то расследование на сей счет, но представители ВОЗ не получили приглашения ни на участие в самом расследовании, ни в качестве наблюдателей, а на просьбу включить сотрудников ВОЗ в расследование, китайские власти ответили отказом.
https://defence-line.org/2020/05/draka-posle-pandemii-chast-2/?fbclid=*********************-*************************************** https://defence-line.org/.../draka-posle-pandemii-chast-2/

є три можливі шляхи початку вірусу.
американський(або скоріше міжнародною командою,де були і австралійці на початках)
суто китайський (розробка недоуками "на коліні" з порушенням протоколів захисту)
диверсійний російський..
але всі через лабораторію в Ухані..
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06.07.2020 09:22 Ответить
Просто зайди на сайт журнала Nature за сентябрь 2015 года и почитай, а не кидай в ответ картинки
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06.07.2020 09:32 Ответить
Ох и учёный!, а шо? Все вирусы с Марса прилетают???
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06.07.2020 08:44 Ответить
Если предположить что Сибирской Тайге не более 200 лет,а оно так есть,потому там нет деревьев старрше 200 лет,а это значит,уничожение предыдущей цивилизации было примерно в 1840-45 годах...,сохранились картины итальянских художников тех лет,на которых нет деревьев от слова совсем...,или художники были просто слепые...
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06.07.2020 08:51 Ответить
1908 год, Тунгусский метеорит, он всё и уничтожил!
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06.07.2020 09:02 Ответить
Учені ховають він нас правду. Коронавірус вже як найменше двічі знищував населення планети. Він активізується при підвищенні температури планети. Перший раз він винищив динозаврів, коли вони нагріли своїм тілом планету. Другий раз він знищив пращурів ******** людей, це були потомки творців, які прилетіли на нашу планету з космосу, були 5метрів в висоту і страждали грибком нігтів. Їх останки знаходили в Сібірі, Африці і Антарктиді.
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06.07.2020 10:02 Ответить
Таких "мнений" на научных кухнях - вагон и маленькая тележка. Скажи прямо - "точно не знаю". Но раз уж тут обмен мнениями, процитирую двух врачей - инфекционистов, из своего круга: 1. (опытный, но на пенсии), "Вирус создан искусственно", 2. (врач, лечащий ковид) "Это всерьез и надолго"
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06.07.2020 10:13 Ответить
Данный ученый отмазывает китайцев сливших(специально или нет) вирус из своего исследовательского института в Вухани!
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06.07.2020 12:16 Ответить
дошло.... я писал это еще 19 апреля с.г., про http://www.bible-for-you.org/Propovedn/prop2-corona.php изменения климата последних лет - глобальное потепление, изменившее сложившееся равновесие в мире невидимых вирусов, вызывающих сезонные осложнения с гриппом
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06.07.2020 14:56 Ответить
 
 