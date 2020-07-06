Вчений припустив існування SARS-CoV-2 в "сплячому" стані ще до пандемії

До початку пандемії коронавірус SARS-CoV-2 був у "сплячому" стані і активізувався під час поєднання природних обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив старший співробітник Центру доказової медицини в Оксфордському університеті (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон.

Він стверджує, що багато вірусів у світі неактивні і проявляють себе за сприятливих умов.

"Куди пішов SARS-1 [Важкий гострий респіраторний синдром, викликаний коронавірусом SARS-CoV; його спалах стався в 2003 році]? Він просто пішов. Тому нам потрібно задуматися", - зазначив Джефферсон, додавши, що необхідно досліджувати, як виникає і мутує вірус, пише The Telegraph.

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"Я думаю, що вірус вже був тут. Говорячи "тут", я маю на увазі всюди. Ймовірно, ми спостерігаємо "сплячий" вірус, який активізувався під впливом природних умов", - пояснив дослідник.

Він додав, що поясненням цьому може бути тільки те, що віруси не приходять звідкись або й нікуди не йдуть.

Провокувати їхню активність, за припущенням Джефферсона, крім природних умов, може скупченість людей.

"Це те, що ми і повинні шукати", - додав учений.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перший випадок зараження новим типом коронавірусу в Китаї був зареєстрований ще 17 листопада.

За офіційними даними, коронавірус вперше зафіксували в Китаї в кінці грудня 2019 року. Також, як свідчить дослідження стічних вод у національному інституті охорони здоров'я, коронавірус був присутній у двох великих містах на півночі Італії в грудні 2019 року, більш ніж за два місяці до того, як був виявлений перший випадок.