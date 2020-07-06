Вчений припустив існування SARS-CoV-2 в "сплячому" стані ще до пандемії
До початку пандемії коронавірус SARS-CoV-2 був у "сплячому" стані і активізувався під час поєднання природних обставин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив старший співробітник Центру доказової медицини в Оксфордському університеті (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон.
Він стверджує, що багато вірусів у світі неактивні і проявляють себе за сприятливих умов.
"Куди пішов SARS-1 [Важкий гострий респіраторний синдром, викликаний коронавірусом SARS-CoV; його спалах стався в 2003 році]? Він просто пішов. Тому нам потрібно задуматися", - зазначив Джефферсон, додавши, що необхідно досліджувати, як виникає і мутує вірус, пише The Telegraph.
"Я думаю, що вірус вже був тут. Говорячи "тут", я маю на увазі всюди. Ймовірно, ми спостерігаємо "сплячий" вірус, який активізувався під впливом природних умов", - пояснив дослідник.
Він додав, що поясненням цьому може бути тільки те, що віруси не приходять звідкись або й нікуди не йдуть.
Провокувати їхню активність, за припущенням Джефферсона, крім природних умов, може скупченість людей.
"Це те, що ми і повинні шукати", - додав учений.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перший випадок зараження новим типом коронавірусу в Китаї був зареєстрований ще 17 листопада.
За офіційними даними, коронавірус вперше зафіксували в Китаї в кінці грудня 2019 року. Також, як свідчить дослідження стічних вод у національному інституті охорони здоров'я, коронавірус був присутній у двох великих містах на півночі Італії в грудні 2019 року, більш ніж за два місяці до того, як був виявлений перший випадок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гонконг, Ухань, птичий и т.п.
Всего Вам доброго.
А доктор настоящий, Афган прошёл, меня вылечил... (Кстати, именно после Афгана "защитился", на основе "афганского" опыта...).
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
Меня просто зацепили твои несправедливые слова об ученых. Ладно, пока, но чтобы ты знал - я афганцев уважаю.
Бо писала про це тільки трошки інакше: що він був, просто ніколи до цього не переходив на людей (в неті щось подібне бачила).
Це, звичайно, "геніальна" думка: Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят.
Добавим дыхание выхлопными газами и еду сделанную из чего-попало -> получаем кучу новых болезней. Коронавирус - только первая ласточка, маленькая и слабенькая.
Просто взял и ушел. 😀
Так что не все так плохо как нам рисуют
Только это будет не во благо человека.
з картинками..
наскільки дозволить адмін !)))
Ну разносчика вы знаете, говорилось миллионы раз, они даже книгу о себе ошибочно оставили, там же и все про них. Как называется книга?......хм....надо же....и не читали?...хм...и что картинки даже не смотрели?.....книга называется манускрипт Войнича. Не хотите читать, кашляйте дальше.
-А че я должна бегать к вам?
-Тю дура!!
- Сама дура...
- Нет ты дура...
-это вы барыня, дура!
из к-ф "За двома зайцами"
Ночное небо над Токио осветил внеземной объект. Яркий https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/gigantskiy-shar-iz-kosmosa-nochyu-osvetil-ostrov-chto-eto-bylo-1319156.html НЛО в виде гигантского шара вошел в атмосферу Земли над Японией, оглушительным грохотом пролетел над столицей, а затем взорвался силой в 150 тонн тротила, сообщает https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/02/national/science-health/tokyo-meteor-explosion/ Japan Times . Снятые очевидцами и камерами наблюдения ролики показывают, как в 2:30 ночи по местному времени появившийся в небе объект летит невероятно быстро и при этом сияет зелеными и пурпурными оттенками!!!!! Очень важно.
Власти Японии утром в пятницу 3 июля успокоили жителей, объяснив произошедшее астероидом, который вошел в атмосферу Земли, нагрелся до очень высоких температур, превратившись в болид, а близ поверхности взорвался. Это подтвердила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые станции мониторинга которой зафиксировали космический обломок.
А теперь!!! самое интересное - этого объекта не зафиксировали астрономы. И десятки таких тоже. Т.е вы поняли они появляются как бы с ниоткуда. Это и есть гравитационная линза, а точнее ее край. Причем важно, в подавляющем случае никто никогда не находит обломки метеоритов.
Не мучайте себя догадками, просто ...молча читайте манускрипт.
Голые женщины в лужах зеленой жидкости, мифические растения и животные, странные символы - так выглядит 240-страничный манускрипт Войнича, средневековый шифр, написанный на неизвестном языке, неизвестно когда и неизвестно кем.
29 апреля доктор Джерард Чешир из Бристольского университета опубликовал в рецензируемом научном журнале Romance Studies статью, в которой заявил, что нашел ключ к шифру - благодаря «нестандартному мышлению в сочетании со смекалкой». «Хайтек» рассказывает, как лингвисты и криптографы больше 100 лет пытаются расшифровать один из самых интересных и сложных шифров в истории и почему публикация Чешира - еще одна безуспешная попытка найти ключ к рукописи.
якщо розглядати букви як малюночки,то все стає на своє місце ))
котрий створив альбом картинок і добавив текст,заповнивши пустуюче мсце.. де кожна буква -картинка.. тому "текст" розшифрувати ніколи не вдасться.
Неможливо ніяким розпізнавачам текстів опізнати мову у картинці кореню розматрину. ))
)))))))))))))))))))))))))
затосовувати НАУКОВІ методи до свідомості художника можуть лише ті,у кого забагато вільного часу ))
Те, що персонажі уже настільки забрехалися, що люди відкрито сміються і слухати не хочуть і віри не мають в ці "висновки" і "рекомендації" - сьогодні одні, завтра - діаметрально протилежні - то зрозуміло.
Я з неймовірним нетерпінням чекаю, яким чином всі причетні будуть з*їжджати з теми.
Що вони придумають, щоб впарити піплу ?
Бо поки ще протримаються трошки на страшилках про другу хвилю, а далі ?
Ніхто не сліпий і не всі дурні.
Поначитувалася коментів від американців про те, як за позитивний результат і смерть від нього лікарні отримували по 13 тисяч баксів. А про приписки і фальсифікації з тестами навіть не уявляла: купу смертей (рак, аварія, серце) списували на ковід. Люди з різних місць пишуть подібне про себе, знайомих та друзів.
окремі випадки (італія,Сша) є "приписок"..
але є росія і Білорусь.
де тисячі "відписок"...
Бо тебе, по ходу, коронопсихоз розбирає на всю.
Закрийся !!!
Дойшло ?
Она вам счастье принесет
Кто маску быстро наденет
Тот медленней окоченеет...
Ймовірно, ми спостерігаємо "сплячий" вірус, який активізувався під впливом природних умов", - пояснив дослідник.
Це приватна думка окремого вченого..
хоча куди ймовірніше ,що вірус пішов з лабораторії в Ухані(докази цього,до речі,давно знищені китайською владою..)
як він там появився -ось питання..
а тут вже є кілька конспірологічних теорій..
Зокрема це все-таки вірус російського походження,запущений з Китаю без відома китайської сторони..."загрібати жар чужими руками"..
до речі,це досить розумно - штучний вірус поширити "з ринку морепродуктів" -це "шити справу білими нитками"...
Саме про цей згадується 2018..
https://defence-line.org/2020/05/draka-posle-pandemii-chast-2/?fbclid=*********************-*************************************** https://defence-line.org/.../draka-posle-pandemii-chast-2/
є три можливі шляхи початку вірусу.
американський(або скоріше міжнародною командою,де були і австралійці на початках)
суто китайський (розробка недоуками "на коліні" з порушенням протоколів захисту)
диверсійний російський..
але всі через лабораторію в Ухані..