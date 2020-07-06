"80% инфицированных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии, - Ляшко"

Заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины рассказал, какой процент больных нуждается в госпитализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если мы говорим о коронавирусной болезни - 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под наблюдением. 20% требуют госпитализации", - отметил Ляшко.

Ляшко сообщил, какой реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медицинскую помощь в стационаре", - объяснил главный санврач.

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