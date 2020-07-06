80% инфицированных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии, - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины рассказал, какой процент больных нуждается в госпитализации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Если мы говорим о коронавирусной болезни - 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под наблюдением. 20% требуют госпитализации", - отметил Ляшко.
Ляшко сообщил, какой реальный процент госпитализации по Украине.
"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медицинскую помощь в стационаре", - объяснил главный санврач.
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Тоді, правда, він називав коефіцієнт госпіталізації - 16%.
???
Куди поділися всі ці люди, які критично заповнювали лікарні ?
І до чого тепер про 80% з легким перебігом ? Давайте - =больше ада=, як перед цим.
А де можна побачити статистику за віковими групами: інфіковані, госпіталізовані, в реанімації, померлі ?
Она показывает,что паника вокруг пандемии,полное фуфло,т.е. раздута намеренно.Опасность преувеличена.
От новой болезни в январе-марте умерло 9 человек, от гриппа и пневмонии - 1974
Если повар нам не врет.
А медикоментов груды-
В унитаз, кто не дурак.
Говориться лише про те, що реакція і вжиті заходи невиправдані, перебільшені, а інформацією маніпулюють і зловживають, та й просто брешуть.
Ковід тепер вийшов на перше питання світового політичного порядку денного.
6 июля 2020, 16:15
"Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями."
Спасибо, что подтвердили экспериментально именно эту цифру, указанную на сайте австралийского федерально агенства по здоровью еще пару месяцев назад.
Ляшко - не тормоз, а просто медленный газ.