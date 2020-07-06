80% інфікованих COVID-19 українців переносять його в легкій формі, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України розповів, який відсоток хворих потребує госпіталізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% потребують госпіталізації", - зазначив Ляшко.

Ляшко повідомив, який реальний відсоток госпіталізації по Україні.

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"У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", - пояснив головний санлікар.