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Новини Коронавірус і карантин
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80% інфікованих COVID-19 українців переносять його в легкій формі, - Ляшко

80% інфікованих COVID-19 українців переносять його в легкій формі, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України розповів, який відсоток хворих потребує госпіталізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% потребують госпіталізації", - зазначив Ляшко.

Ляшко повідомив, який реальний відсоток госпіталізації по Україні.

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"У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", - пояснив головний санлікар.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Я не марю, маю добру пам*ять, ліньки йти зараз шукати: на днях ці таварісчі (Степанов і Ляшко) розказували про критичне заповнення лікарень і говорили про розгортання лікарень другої та третьої хвилі !
Тоді, правда, він називав коефіцієнт госпіталізації - 16%.
???
Куди поділися всі ці люди, які критично заповнювали лікарні ?

І до чого тепер про 80% з легким перебігом ? Давайте - =больше ада=, як перед цим.
А де можна побачити статистику за віковими групами: інфіковані, госпіталізовані, в реанімації, померлі ?
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06.07.2020 09:19
+5
Вот откуда такое панически истеричное с легкими убитыми в хлам? Если кто и убивает легкие, то горе-врачи, которые не умеют пользоваться ИВЛ. Вообще-то ИВЛ сложный аппарат. Его не каждый врач умеет поставить правильно. До последнего времени ИВЛ подключали только анестезиологи. А сейчас все кому не лень. Если легкие в хлам и убьет то далеко не ковид.
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06.07.2020 09:26
+4
что вы тогда трагедию с короны делаете, свинячий грипп опаснее
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06.07.2020 09:18
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Получается что каждый 5 заболевший остается с легкими убитыми в хлам! 10 000 человек после ковида остались инвалидами!
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06.07.2020 09:15 Відповісти
никто инвалидами не становится , все восстанавливаются после короны
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06.07.2020 09:21 Відповісти
Вот откуда такое панически истеричное с легкими убитыми в хлам? Если кто и убивает легкие, то горе-врачи, которые не умеют пользоваться ИВЛ. Вообще-то ИВЛ сложный аппарат. Его не каждый врач умеет поставить правильно. До последнего времени ИВЛ подключали только анестезиологи. А сейчас все кому не лень. Если легкие в хлам и убьет то далеко не ковид.
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06.07.2020 09:26 Відповісти
Потом еще 15% средних то есть с температурой. И остается 5%-то есть 2000 с ослабленной имуной системой стариков и хронических. Вот и весь короновирус пора казать правду а не вхлам звиздеть.
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06.07.2020 09:32 Відповісти
как два пальца .....
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06.07.2020 09:16 Відповісти
что вы тогда трагедию с короны делаете, свинячий грипп опаснее
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06.07.2020 09:18 Відповісти
А Ляшко через природну скромність очевидно не сказав, що це лише видима частина айсберг. А основна маса українців хворіє вдома, без проведених тестів, і їх не приймають маленькі районні лікарні, сільські амбулаторії через в соку температуру. Тому вони просто хворіють. І не знають, на що. Бо тесты можна зробити у 'х ньому випадку лише за власний кошт.
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06.07.2020 09:34 Відповісти
Свали на Лента.сру КАЦАП.
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06.07.2020 09:39 Відповісти
Я не марю, маю добру пам*ять, ліньки йти зараз шукати: на днях ці таварісчі (Степанов і Ляшко) розказували про критичне заповнення лікарень і говорили про розгортання лікарень другої та третьої хвилі !
Тоді, правда, він називав коефіцієнт госпіталізації - 16%.
???
Куди поділися всі ці люди, які критично заповнювали лікарні ?

І до чого тепер про 80% з легким перебігом ? Давайте - =больше ада=, як перед цим.
А де можна побачити статистику за віковими групами: інфіковані, госпіталізовані, в реанімації, померлі ?
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06.07.2020 09:19 Відповісти
Вот ссылка на статистику умерших за январь-март: http://person.biz.ua/gosstat-vpervye-pokazal-dannye-po-smertnosti-ot-covid-19/ ГОССТАТ ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛ ДАННЫЕ ПО СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19
Она показывает,что паника вокруг пандемии,полное фуфло,т.е. раздута намеренно.Опасность преувеличена.
От новой болезни в январе-марте умерло 9 человек, от гриппа и пневмонии - 1974
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06.07.2020 11:06 Відповісти
А опчему не 73 % ?
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06.07.2020 09:21 Відповісти
Ти дебіл?
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06.07.2020 10:23 Відповісти
а ты?
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06.07.2020 10:25 Відповісти
Я ні, але судя по тому що ти не заперечуєш значит ти таки дебіл ))))
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06.07.2020 11:15 Відповісти
Британские учёные® провели исследование зависимости осложнений, вызванных Соvid-19 от частичного или полного вегетарианства. Как оказалось, люди не употребляющие в пищу баранину и говядину, получают риск осложнений от болезни в 88% случаев, против 8% случаев тех, кто употребляет такие продукты. Кроме того, те кто употреблял последние 5 лет жизни исключительно мясо птицы и колбасные изделия, страдали от осложнений в три раза чаще.
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06.07.2020 09:21 Відповісти
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врет.
А медикоментов груды-
В унитаз, кто не дурак.
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06.07.2020 09:26 Відповісти
Британские ученые.. дальше можно не продолжать 😂😆
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06.07.2020 09:34 Відповісти
ага
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06.07.2020 09:38 Відповісти
ого
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06.07.2020 09:45 Відповісти
зараз троляки рашистські набігуть із сeкти антипрививочників та "ковіду нeма" Цeй відділ працює на дeстабілізацію по охороні здоров'я, інші - по освіті, трeті(найбільша) - політика тощо. Мeта - дeстабілізувати краіну пeрeд Майданом 3. Дай копняка рашисту - відправ його в бан!
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06.07.2020 09:25 Відповісти
Ніхто не каже, що вірусу нема.
Говориться лише про те, що реакція і вжиті заходи невиправдані, перебільшені, а інформацією маніпулюють і зловживають, та й просто брешуть.
Ковід тепер вийшов на перше питання світового політичного порядку денного.
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06.07.2020 09:28 Відповісти
Коронозомбонутым нет смысла что-то обьяснять)
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06.07.2020 09:35 Відповісти
Есть погибшие: вертолёт рухнул в Ростовской области

6 июля 2020, 16:15
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06.07.2020 09:29 Відповісти
неужели Витя Ростовский ?
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06.07.2020 09:30 Відповісти
Астанавитесь!
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06.07.2020 09:56 Відповісти
Наконец-то все услышали ПРАВДУ от Ляшко. Очень интересно, а что до этого было признается Ляшко или НЕТ?
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06.07.2020 09:36 Відповісти
Все что нужно знать о наших больницах! :
"Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями."
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06.07.2020 09:39 Відповісти
Это все, шо нужно знать о наших "врачах" в минздраве. Лексикон уровня бабки под подъездом.
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06.07.2020 09:48 Відповісти
то усепропало, то все хорошо будет)
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06.07.2020 09:51 Відповісти
"80% инфицированных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии, - Ляшко"

Спасибо, что подтвердили экспериментально именно эту цифру, указанную на сайте австралийского федерально агенства по здоровью еще пару месяцев назад.

Ляшко - не тормоз, а просто медленный газ.
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06.07.2020 10:21 Відповісти
Иногда кажется .что они переболели сифилисом головного мозга в легком виде ....дальше сифилис исчез -не на чем развиваться.....
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06.07.2020 11:24 Відповісти
Иногда кажется .что они переболели сифилисом головного мозга в легком виде ....дальше сифилис исчез -не на чем развиваться.....
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06.07.2020 11:25 Відповісти
После того, как количество переболевших перевалить за 3 млн. - коронавирус будет в Украине побежден?
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06.07.2020 11:41 Відповісти
 
 