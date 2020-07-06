80% інфікованих COVID-19 українців переносять його в легкій формі, - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України розповів, який відсоток хворих потребує госпіталізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу - 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під наглядом. 20% потребують госпіталізації", - зазначив Ляшко.
Ляшко повідомив, який реальний відсоток госпіталізації по Україні.
"У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. Одночасно в різних областях по-різному, в Закарпатській області 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", - пояснив головний санлікар.
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Тоді, правда, він називав коефіцієнт госпіталізації - 16%.
???
Куди поділися всі ці люди, які критично заповнювали лікарні ?
І до чого тепер про 80% з легким перебігом ? Давайте - =больше ада=, як перед цим.
А де можна побачити статистику за віковими групами: інфіковані, госпіталізовані, в реанімації, померлі ?
Она показывает,что паника вокруг пандемии,полное фуфло,т.е. раздута намеренно.Опасность преувеличена.
От новой болезни в январе-марте умерло 9 человек, от гриппа и пневмонии - 1974
Если повар нам не врет.
А медикоментов груды-
В унитаз, кто не дурак.
Говориться лише про те, що реакція і вжиті заходи невиправдані, перебільшені, а інформацією маніпулюють і зловживають, та й просто брешуть.
Ковід тепер вийшов на перше питання світового політичного порядку денного.
6 июля 2020, 16:15
"Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями."
Спасибо, что подтвердили экспериментально именно эту цифру, указанную на сайте австралийского федерально агенства по здоровью еще пару месяцев назад.
Ляшко - не тормоз, а просто медленный газ.