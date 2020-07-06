8 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 июля 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 6 июля показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
В то же время Киев готов к ослаблению карантинных мер.
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Отже зусилля влади недостатні.