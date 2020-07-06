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Новости Коронавирус и карантин
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8 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

8 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 июля 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 6 июля показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

В то же время Киев готов к ослаблению карантинных мер.

Читайте также: Киев и 9 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

8 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав 01

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Захворюваність зростає.
Отже зусилля влади недостатні.
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06.07.2020 09:46 Ответить
А сколько рекордов скорости камеры установили?
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06.07.2020 09:47 Ответить
Після того, як почали сімейним лікарям сплачувати зарплату у 300%, а світові структури давати кошти на боротьбу, то ні про яке зменшення епідемії, в Україні мова йти не буде...
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06.07.2020 10:11 Ответить
Охоплення тестуванням - Львівщина 108%, а більшість областей від 24% до 38%. Тепер зрозуміло чому на Львівщині найбільше хворих. Більше тестів - більше хворих.
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06.07.2020 12:33 Ответить
 
 