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Новини Коронавірус і карантин
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8 областей України не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

8 областей України не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 липня 8 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

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Згідно з даними МОЗ, станом на 6 липня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

У той же час Київ готовий до послаблення карантинних заходів.

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8 областей України не готові до послаблення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Захворюваність зростає.
Отже зусилля влади недостатні.
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06.07.2020 09:46 Відповісти
А сколько рекордов скорости камеры установили?
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06.07.2020 09:47 Відповісти
Після того, як почали сімейним лікарям сплачувати зарплату у 300%, а світові структури давати кошти на боротьбу, то ні про яке зменшення епідемії, в Україні мова йти не буде...
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06.07.2020 10:11 Відповісти
Охоплення тестуванням - Львівщина 108%, а більшість областей від 24% до 38%. Тепер зрозуміло чому на Львівщині найбільше хворих. Більше тестів - більше хворих.
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06.07.2020 12:33 Відповісти
 
 