Около 3 тыс. абитуриентов сегодня сдают ВНО по иностранным языкам

Сегодня, 6 июля, состоится внешнее независимое тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам. Тесты будут сдавать около 3 тысяч абитуриентов.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передае Цензор.НЕТ.

"Около 3 тысяч абитуриентов в течение 150 минут будут выполнять задания сертификационных работ по испанскому, немецкому, французскому языкам", - говорится в сообщении.

Допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указывается промежуток времени, в который участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В УЦОКО напомнили, что участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае невозможности предъявления документов, а также из-за опоздания.

Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Следующее ВНО, по английскому языку, состоится 7 июля.

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