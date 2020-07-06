Сьогодні, 6 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов. Тести складатимуть близько 3 тисяч абітурієнтів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Майже 3 тисячі абітурієнтів протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться в повідомленні.

Допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці вказується проміжок часу, в який учасникам ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений лише за наявності:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

В УЦОЯО нагадали, що учасник не буде допущений до пункту проведення ЗНО в разі неможливості пред'явлення документів, а також через запізнення.

Загальна кількість завдань роботи - 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 72.

Наступне ЗНО, з англійської мови, відбудеться 7 липня.

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