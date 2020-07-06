"Майже 3 тисячі абітурієнтів протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 6 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов. Тести складатимуть близько 3 тисяч абітурієнтів.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.
"Майже 3 тисячі абітурієнтів протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться в повідомленні.
Допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці вказується проміжок часу, в який учасникам ЗНО рекомендується прибути в пункт тестування та пройти процедуру допуску.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволений лише за наявності:
- оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
- паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі в ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
В УЦОЯО нагадали, що учасник не буде допущений до пункту проведення ЗНО в разі неможливості пред'явлення документів, а також через запізнення.
Загальна кількість завдань роботи - 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 72.
Наступне ЗНО, з англійської мови, відбудеться 7 липня.
Будь ласка, зачекайте...
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