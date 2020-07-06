13-летний мальчик застрелился из охотничьего ружья на Житомирщине, - Нацполиция

5 июля утром в полузаброшенном здании в одном из сел Житомищины родные нашли 13-летнего парня с огнестрельным ранением головы. Все обстоятельства на месте происшествия указывают, что подросток совершил самоубийство, воспользовавшись оружием отца. Продолжается расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном строении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Майстров, неподалеку райцентра.

Предварительно установлено, что парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

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