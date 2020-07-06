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13-летний мальчик застрелился из охотничьего ружья на Житомирщине, - Нацполиция

13-летний мальчик застрелился из охотничьего ружья на Житомирщине, - Нацполиция

5 июля утром в полузаброшенном здании в одном из сел Житомищины родные нашли 13-летнего парня с огнестрельным ранением головы. Все обстоятельства на месте происшествия указывают, что подросток совершил самоубийство, воспользовавшись оружием отца. Продолжается расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном строении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Майстров, неподалеку райцентра.

Предварительно установлено, что парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

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Автор: 

подростки (450) Нацполиция (16498) самоубийство (1003) Житомирская область (1396)


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что значит взял из сейфа??
зачем же тогда сейф, если он открыт или ключи в открытом доступе?
дыбила отца нужно на максимальный срок за решетку - за нарушение условий хранения оружия повлекшее смерть.
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06.07.2020 12:21 Ответить
может еще посадить всех за неправильное хранение веревок, таблеток и лезвий для бритв?
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06.07.2020 12:25 Ответить
Не пишите ерунды
Если у мальчика была цель, то он без труда мог выследить где отец прячет ключ от сейфа
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06.07.2020 13:01 Ответить
На фото напівзруйнований ДОТ.
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06.07.2020 12:29 Ответить
співчуття батькам...
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06.07.2020 12:32 Ответить
Буває. Коли я був ще підлітком, так само на моїй вулиці син-наркоман узяв рушницю батька-міліціонера, і застрелився. Міліціонер, до речі, був грубий, свавільний і неосвічений, бидло. Сусід мого віку був вбитий, залили кислоту в горлянку, теж з кимось за наркоту не розплатився. Це був десь 1975 рік, і в СРСР "наркотиків не було", ага, хоча у моєму класі було декілька накоманів, це в кращій школі міста. Нічого в світі не міняється, і це прикро.
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06.07.2020 12:33 Ответить
 
 