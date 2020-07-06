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13-річний хлопчик застрелився з мисливської рушниці на Житомирщині, - Нацполіція

13-річний хлопчик застрелився з мисливської рушниці на Житомирщині, - Нацполіція

5 липня вранці в напівзанедбаній будівлі в одному з сіл Житомирщини рідні знайшли 13-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови. Всі обставини на місці події вказують, що підліток наклав на себе руки, скориставшись зброєю батька. Триває розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

Повідомлення про виявлення тіла надійшло близько 9 ранку. На місці події з'ясувалося, що в родині жителів Новоград-Волинського району 4 липня, близько 19:00, середній син пішов з дому і не повернувся. Батьки розшукували його з ночі разом з односельцями, а вранці, після 8:30, знайшли в покинутій будові часів Другої світової війни в околицях с. Майстрів, неподалік райцентру.

Попередньо встановлено, що хлопець без відома батька взяв із сейфа його зареєстровану мисливську рушницю і наклав на себе руки.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження та призначена судово-медична експертиза.

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Поліцейські опитують сім'ю, друзів і односельців загиблого, проводять інші заходи для встановлення всіх обставин події. Також перевіряється інформація про приналежність хлопця до суїцидальних груп в соціальних мережах.

Автор: 

підлітки (412) Нацполіція (15205) самогубство (636) Житомирська область (1268)


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что значит взял из сейфа??
зачем же тогда сейф, если он открыт или ключи в открытом доступе?
дыбила отца нужно на максимальный срок за решетку - за нарушение условий хранения оружия повлекшее смерть.
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06.07.2020 12:21 Відповісти
может еще посадить всех за неправильное хранение веревок, таблеток и лезвий для бритв?
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06.07.2020 12:25 Відповісти
Не пишите ерунды
Если у мальчика была цель, то он без труда мог выследить где отец прячет ключ от сейфа
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06.07.2020 13:01 Відповісти
На фото напівзруйнований ДОТ.
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06.07.2020 12:29 Відповісти
співчуття батькам...
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06.07.2020 12:32 Відповісти
Буває. Коли я був ще підлітком, так само на моїй вулиці син-наркоман узяв рушницю батька-міліціонера, і застрелився. Міліціонер, до речі, був грубий, свавільний і неосвічений, бидло. Сусід мого віку був вбитий, залили кислоту в горлянку, теж з кимось за наркоту не розплатився. Це був десь 1975 рік, і в СРСР "наркотиків не було", ага, хоча у моєму класі було декілька накоманів, це в кращій школі міста. Нічого в світі не міняється, і це прикро.
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06.07.2020 12:33 Відповісти
 
 