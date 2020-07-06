Общепитам, кинотеатрам и театрам Киева разрешили работать после 22:00, - Кличко

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. - С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов", - отметил мэр.

Кличко заявил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

"Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах, в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы все это понимали", - подчеркнул Кличко.

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