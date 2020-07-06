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Новости Коронавирус и карантин
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Общепитам, кинотеатрам и театрам Киева разрешили работать после 22:00, - Кличко

Общепитам, кинотеатрам и театрам Киева разрешили работать после 22:00, - Кличко

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. - С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов", - отметил мэр.

Кличко заявил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

"Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах, в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы все это понимали", - подчеркнул Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25580) Кличко Виталий (4646) рестораны (279) театр (230) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ой Віталька тільки вчора по ТВ показали . як в Києві молодь в *клубах * тусується !
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06.07.2020 12:21
+5
Цирк на дротi... На хрена вы вообще разрешили их работу? Киев лидирует по заболеваемости КОВИД!
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06.07.2020 12:26
+3
Время начало жизни "элиты"...
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06.07.2020 12:23
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шо, до зелёных жирафов наконец-то дошло, шо ковидлу как-то плевать 21:55 сейчас или 22:05.
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06.07.2020 12:20 Ответить
Ой Віталька тільки вчора по ТВ показали . як в Києві молодь в *клубах * тусується !
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06.07.2020 12:21 Ответить
А , что Корона после 22 спать ложится?
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06.07.2020 12:22 Ответить
не. по мнению Пидалика наоборот - начинает на людей кидаться.
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06.07.2020 12:24 Ответить
Танунах хай працють!!
Їх -меньше, Нас-Більше..
😇
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06.07.2020 12:23 Ответить
Время начало жизни "элиты"...
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06.07.2020 12:23 Ответить
Цирк на дротi... На хрена вы вообще разрешили их работу? Киев лидирует по заболеваемости КОВИД!
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06.07.2020 12:26 Ответить
бо шанси померти від голоду значно вищі ніж від вірусу..
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06.07.2020 12:43 Ответить
Без питания в ресторанах, ты умрешь от голода? Пример - захожу в МАСКЕ в супермаркет, и все в масках ходят. Логично. А в нем кафе - фастфуд, всякая фигня. Народ сидит и хвает БЕЗ масок, что тоже логично, как в ней есть?? Ну, а по итогу - нахрена тогда все носят маски, если эти - не носят? То же самое заправка - все заходят в масках, те кто кофе пьют - снимают и сидят без маски. Цирк?
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06.07.2020 12:57 Ответить
мова не про ресторани чи маски..мова про економічний колапс..
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06.07.2020 12:59 Ответить
а їм пох... "хлеба и зрелищ" ...хліба немає але від "зрелищ" у народу кришу знесло
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12.07.2020 09:20 Ответить
цирк
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06.07.2020 16:02 Ответить
Виталя, дорогой, патрульные по улицам болтаются - выдай всем по клеёнчатому метру - пусть расстояния между столиками меряют и акты составляют!
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06.07.2020 12:43 Ответить
ресторанчик в арена сіті буде зачинятись в 22Ж? Важко повірити.
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06.07.2020 13:04 Ответить
...так хочеться у "кіно" сходити ...
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12.07.2020 09:19 Ответить
 
 