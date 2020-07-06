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"Укрзализныця" увеличила вдвое объем контейнерных перевозок, - Криклий

В январе-мае 2020 года "Укрзализныця" увеличила вдвое объем контейнерных перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что объем контейнерных перевозок Укрзализныци составил 109 440 ДФЭ (контейнеров в 20-ти футовом эквиваленте). Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Укрзализныця" транспортировала 60% объема всех контейнеров, перевезенных территорией Украины разными видами транспорта за этот период, добавил министр.

По словам Криклия, Министерство инфраструктуры активно работает над введением международной электронной товарно-транспортной накладной и созданием цифровых транспортных коридоров.

Нововведения позволят упростить документооборот во время перевозок, снизить финансовую нагрузку на логистику и увеличить объемы грузоперевозок, в том числе контейнерных.

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Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2753) Криклий Владислав (323)


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это потому они скапливаются на станциях грузоотправителей?
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06.07.2020 12:30 Ответить
При том, что в общем перевезли более 1 млн. контейнеров за 2019 год, железка чуть более 100 тыс. и это составляет 60% объема всех перевозок в Украине... Браво, Криклий, отлично считаешь!
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06.07.2020 12:34 Ответить
Железкой оно може было б и дешевле, тем более шо тяжёлые контейнеры можно возить.
Но надо всё страховать потомушо 3,14здят там шопесец.
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06.07.2020 13:02 Ответить
Если склад близко от Лиски, то интересно. А если от Лиски (железки) надо еще 100 км везти и еще порожняк обратно, то авто лучше.
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06.07.2020 14:31 Ответить
 
 