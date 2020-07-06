"Укрзализныця" увеличила вдвое объем контейнерных перевозок, - Криклий

В январе-мае 2020 года "Укрзализныця" увеличила вдвое объем контейнерных перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что объем контейнерных перевозок Укрзализныци составил 109 440 ДФЭ (контейнеров в 20-ти футовом эквиваленте). Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Укрзализныця" транспортировала 60% объема всех контейнеров, перевезенных территорией Украины разными видами транспорта за этот период, добавил министр.

По словам Криклия, Министерство инфраструктуры активно работает над введением международной электронной товарно-транспортной накладной и созданием цифровых транспортных коридоров.

Нововведения позволят упростить документооборот во время перевозок, снизить финансовую нагрузку на логистику и увеличить объемы грузоперевозок, в том числе контейнерных.

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