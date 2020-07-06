"Укрзалізниця" збільшила вдвічі обсяг контейнерних перевезень, - Криклій
У січні-травні 2020 року "Укрзалізниця" збільшила вдвічі обсяг контейнерних перевезень.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обсяг контейнерних перевезень Укрзалізниці становить 109 440 ДФЕ (контейнерів в 20-футовому еквіваленті). Це на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Укрзалізниця" транспортувала 60% обсягу всіх контейнерів, перевезених територією України різними видами транспорту за цей період, додав міністр.
За словами Криклія, Міністерство інфраструктури активно працює над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та створенням цифрових транспортних коридорів.
Нововведення дозволять спростити документообіг під час перевезень, знизити фінансове навантаження на логістику і збільшити обсяги вантажоперевезень, в тому числі контейнерних.
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Но надо всё страховать потомушо 3,14здят там шопесец.