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"Укрзалізниця" збільшила вдвічі обсяг контейнерних перевезень, - Криклій

У січні-травні 2020 року "Укрзалізниця" збільшила вдвічі обсяг контейнерних перевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обсяг контейнерних перевезень Укрзалізниці становить 109 440 ДФЕ (контейнерів в 20-футовому еквіваленті). Це на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Укрзалізниця" транспортувала 60% обсягу всіх контейнерів, перевезених територією України різними видами транспорту за цей період, додав міністр.

За словами Криклія, Міністерство інфраструктури активно працює над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та створенням цифрових транспортних коридорів.

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Нововведення дозволять спростити документообіг під час перевезень, знизити фінансове навантаження на логістику і збільшити обсяги вантажоперевезень, в тому числі контейнерних.

Автор: 

перевезення (1010) Укрзалізниця (6865) Криклій Владислав (548)


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это потому они скапливаются на станциях грузоотправителей?
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06.07.2020 12:30 Відповісти
При том, что в общем перевезли более 1 млн. контейнеров за 2019 год, железка чуть более 100 тыс. и это составляет 60% объема всех перевозок в Украине... Браво, Криклий, отлично считаешь!
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06.07.2020 12:34 Відповісти
Железкой оно може было б и дешевле, тем более шо тяжёлые контейнеры можно возить.
Но надо всё страховать потомушо 3,14здят там шопесец.
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06.07.2020 13:02 Відповісти
Если склад близко от Лиски, то интересно. А если от Лиски (железки) надо еще 100 км везти и еще порожняк обратно, то авто лучше.
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06.07.2020 14:31 Відповісти
 
 