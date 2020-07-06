Больницы Киева, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39 %, - Кличко

Медучреждения столицы, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39 процентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39%. Это, напомню, в медучреждениях первой волны - в восьми больницах и 2 родильных домах, где в целом мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", - сказал Кличко.

Также мэр обратился к жителям столицы с просьбой внимательно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом.

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"Я не устану обращаться ко всем: не будьте легкомысленными! Вирус ближе и опаснее, чем может показаться. И мы сегодня делаем все, чтобы спасти здоровье и жизни киевлян. Помогите нам! - Не пренебрегайте элементарными правилами. Соблюдать их не сложно. Помните об этом", - отметил Виталий Кличко.