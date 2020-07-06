За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко
С начала пандемии у 5 602 жителей столицы подтвердили инфицирование коронавирусом.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек. Среди них - четверо медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5 602 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - заявил Кличко.
Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 4-летняя девочка. А также 28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков - одному из них 3 месяца, второму - 6 лет.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус побороли 1 809 жителей Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль