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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

С начала пандемии у 5 602 жителей столицы подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек. Среди них - четверо медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5 602 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - заявил Кличко.

Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 4-летняя девочка. А также 28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков - одному из них 3 месяца, второму - 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус побороли 1 809 жителей Киева.

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Автор: 

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Голые и некчемные цифры от тупого.. Напишите таблицу, где укажите районы и улицы, на которых то или иное количество выявленных заболевших и умерших, их пол и возраст. Это людям интересно для самоозознания. Вышел с бумажки что-то промычал и ура борцу с короной. Тупость порождает невежество и безразличие. Зато плокат у него отвечает за его IQ!
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06.07.2020 12:25 Ответить
 
 