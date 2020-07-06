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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК запустил сервис для смены избирательного адреса онлайн, - Минцифры

ЦИК запустил сервис для смены избирательного адреса онлайн, - Минцифры

До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. А также загрузить один из документов:

- справка ВПЛ;
- договор аренды жилья;
- документ о праве собственности на жилье;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Важно, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК сформировал избирательные участки в Украине на постоянной основе

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Почнуться каруселі.
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06.07.2020 12:55 Ответить
онлайн - для фальсификации результатов выборов.
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06.07.2020 12:59 Ответить
Пшли..
Гагалаласавать буду "натурально"..
Збоченцям , в тему, як в паРаші..😁😁
таки ИМХО!!
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06.07.2020 13:05 Ответить
 
 