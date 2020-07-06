ЦВК запустив сервіс для зміни виборчої адреси онлайн, - Мінцифри

До 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації (у тому числі внутрішньо переміщені особи), зможе змінити місце голосування онлайн. Так, всі українці зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця. А також завантажити один з документів:

довідка ВПО

договір оренди житла

документ про право власності на житло

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою

документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою

документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою

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Ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців та підпис заяви здійснюються за допомогою електронного підпису.

Важливо, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.