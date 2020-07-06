В Киеве ИФА-тестирования могут делать 12 медучреждений, - Кличко

На сегодня в Киеве ИФА-тестирования могут делать 12 учреждений здравоохранения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предубеждения передачи инфекции.

"Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и заведений общественного питания? Потому что эти заведения, что возобновили свою работу в рамках ослабления ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае заболевания хотя бы одного сотрудника, может произойти вспышка заболевания. Поэтому нужно действовать на опережение", - подчеркнул Кличко.

По его словам, ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность выявления болезни.

"Но, подчеркну, что для окончательного установления диагноза нужен результат ПЦР-тест. Его в медучреждениях города делают бесплатно. Сегодня в Киеве ИФА-тестирование могут делать 12 учреждений здравоохранения. И городские власти рассматривают варианты расширения таких возможностей. Хочу отметить, что ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен", - отметил Кличко.

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