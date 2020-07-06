У Києві ІФА-тестування можуть робити 12 медустанов, - Кличко

На сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 установ охорони здоров'я.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ІФА-тестування потрібне для вчасного виявлення захворювання на COVID-19 та упередження передачі інфекції.

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"Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз на місяць. Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування? Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання. Тому потрібно діяти на випередження", - наголосив Кличко.

За його словами, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби. Роблять такі тести швидко. І можна оперативно виявити чи людина вже хворіла чи може бути інфікована на цей момент.

"Але, підкреслю, для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. – Його в медзакладах міста роблять безкоштовно, - сказав мер. - Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. І міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей. Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень", - зазначив Віталій Кличко.