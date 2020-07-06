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Каникулы в Раде: нардепы планируют начать следующую сессию 1 сентября

Каникулы в Раде: нардепы планируют начать следующую сессию 1 сентября

Группа депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергеем Кальченко (СН) зарегистрировали проект постановления №3798 "О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Проектом календарного плана предлагается начать четвертую сессию ВР 1 сентября 2020 г., а закончить - 22 января 2021 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На время проведения четвертой сессии парламента девятого созыва предполагается отвести 10 недель для пленарных заседаний, семь недель - для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, четыре недели - для их работы с избирателями. Кроме того, 10 часов Рада сможет иметь для проведения "Часа вопросов к правительству".

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В конце каждого месяца проектом календарного плана предусмотрена неделя для работы депутатов с избирателями. В то же время на последние две недели декабря 2020 г. предлагается запланировать работу парламентариев в комитетах и ​​с избирателями. При этом первую рабочую неделю 2021 г. (в течение 4-8 января) депутаты будут работать в комитетах, а первое же планерное заседание в новом году они смогут провести 12 января.

Согласно части первой статьи 10 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", очередные сессии парламента, кроме первой, начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года, а завершаются соответственно не позднее чем за 45 и 10 дней до начала следующей сессии.

Напомним, 17 июля состоится последнее пленарное заседание Верховной Рады текущей сессии. После этого нардепы отправятся на каникулы.

Автор: 

ВР (29260) каникулы (136) работа (601)


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Топ комментарии
+7
перетрудились, ублюдки?
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06.07.2020 13:01
+3
когда народ уже разгонит эту синагогу?
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06.07.2020 13:09
+2
не хило.... почти 2 летних месяца...
а чего у простых смертных смердов нет 2-х месячных каникул летом и зимних (около месяца) зимой ? да и рабочий календарь не со вторника по половину пятницы ))))
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06.07.2020 13:02
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Стомились чесати язики?
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06.07.2020 12:57 Ответить
- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши.
Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. (с)
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06.07.2020 12:57 Ответить
Мля, треба ще молоко за "врєдность"..
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06.07.2020 12:57 Ответить
І Ківу на роздачу...
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06.07.2020 13:02 Ответить
При роботі з важкими металами, фарбами допомагає молоко, а тут їх і близько не було.
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06.07.2020 13:03 Ответить
перетрудились, ублюдки?
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06.07.2020 13:01 Ответить
вот у шахтеров, металлургов отпуск 45 дней. Это понятно.
А этой мрази за какие такие заслуги?!!
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06.07.2020 13:02 Ответить
не хило.... почти 2 летних месяца...
а чего у простых смертных смердов нет 2-х месячных каникул летом и зимних (около месяца) зимой ? да и рабочий календарь не со вторника по половину пятницы ))))
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06.07.2020 13:02 Ответить
Патамушта ЬІліта.
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06.07.2020 13:05 Ответить
Фрик-шоу.
https://fakeoff.org/freak-show/deputaty-khotyat-v-avguste-na-otdykh Депутаты хотят в августе на отдых
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06.07.2020 14:05 Ответить
да и посещаемость как-то не та....
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06.07.2020 16:31 Ответить
В стране - необъявленная война, в экономике - чёрная дыра, в законодательстве - чёрт ногу сломает..., а эти упыри на моря!
Штрафбат! Всех их с их семьями - на передовую! Пока не загнётся последний из этих выродков.....
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06.07.2020 13:04 Ответить
схерали такой отпуск?? я понимаю еще когда с экономикой порядок войны нет, а сейчас...вот а фак??
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06.07.2020 13:04 Ответить
когда народ уже разгонит эту синагогу?
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06.07.2020 13:09 Ответить
ЗєЛупи, віддайте пенсію! Шукайте собі гроші в інших місцях! Зє бажаю таких проблем або гіршого!
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06.07.2020 13:10 Ответить
Новий спосіб Цензури- натиснув "ENTER"..
І.. ніфіга...
😎
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06.07.2020 13:27 Ответить
Переработались 🤣🤣🤣
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06.07.2020 13:30 Ответить
Турбовідпустка для трутнів і корупціонерів!!!
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06.07.2020 14:41 Ответить
 
 