Каникулы в Раде: нардепы планируют начать следующую сессию 1 сентября

Группа депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергеем Кальченко (СН) зарегистрировали проект постановления №3798 "О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Проектом календарного плана предлагается начать четвертую сессию ВР 1 сентября 2020 г., а закончить - 22 января 2021 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На время проведения четвертой сессии парламента девятого созыва предполагается отвести 10 недель для пленарных заседаний, семь недель - для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, четыре недели - для их работы с избирателями. Кроме того, 10 часов Рада сможет иметь для проведения "Часа вопросов к правительству".

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В конце каждого месяца проектом календарного плана предусмотрена неделя для работы депутатов с избирателями. В то же время на последние две недели декабря 2020 г. предлагается запланировать работу парламентариев в комитетах и ​​с избирателями. При этом первую рабочую неделю 2021 г. (в течение 4-8 января) депутаты будут работать в комитетах, а первое же планерное заседание в новом году они смогут провести 12 января.

Согласно части первой статьи 10 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", очередные сессии парламента, кроме первой, начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года, а завершаются соответственно не позднее чем за 45 и 10 дней до начала следующей сессии.

Напомним, 17 июля состоится последнее пленарное заседание Верховной Рады текущей сессии. После этого нардепы отправятся на каникулы.