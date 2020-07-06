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Канікули в Раді: нардепи планують розпочати наступну сесію 1 вересня

Канікули в Раді: нардепи планують розпочати наступну сесію 1 вересня

Група депутатів на чолі з головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергієм Кальченком (СН) зареєстрували проєкт постанови №3798 "Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Проєктом календарного плану пропонується розпочати четверту сесію ВВ 1 вересня 2020 р. а закінчити - 22 грудня 2021 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На час проведення четвертої сесії парламенту дев’ятого скликання передбачається відвести 10 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів — для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні — для їхньої роботи з виборцями. Окрім того, 10 годин Рада зможе мати для проведення "години запитань до уряду".

Наприкінці кожного місяця проєктом календарного плану передбачено тиждень для роботи депутатів із виборцям. Водночас на останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу парламентарів у комітетах і з виборцями. При цьому перший робочий тиждень 2021 року (протягом 4-8 січня) депутати матимуть працювати у комітетах, а перше ж планерне засідання в новому році вони зможуть провести 12 січня.

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Відповідно до частини першої статті 10 закону "Про Регламент Верховної Ради України", чергові сесії парламенту, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.

Нагадаємо, 17 липня відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради поточної сесії. Після цього нардепи вирушать на канікули.

Автор: 

ВР (14997) канікули (90) робота (1222)


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Топ коментарі
+7
перетрудились, ублюдки?
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06.07.2020 13:01
+3
когда народ уже разгонит эту синагогу?
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06.07.2020 13:09
+2
не хило.... почти 2 летних месяца...
а чего у простых смертных смердов нет 2-х месячных каникул летом и зимних (около месяца) зимой ? да и рабочий календарь не со вторника по половину пятницы ))))
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06.07.2020 13:02
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Стомились чесати язики?
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06.07.2020 12:57 Відповісти
- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши.
Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. (с)
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06.07.2020 12:57 Відповісти
Мля, треба ще молоко за "врєдность"..
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06.07.2020 12:57 Відповісти
І Ківу на роздачу...
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06.07.2020 13:02 Відповісти
При роботі з важкими металами, фарбами допомагає молоко, а тут їх і близько не було.
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06.07.2020 13:03 Відповісти
перетрудились, ублюдки?
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06.07.2020 13:01 Відповісти
вот у шахтеров, металлургов отпуск 45 дней. Это понятно.
А этой мрази за какие такие заслуги?!!
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06.07.2020 13:02 Відповісти
не хило.... почти 2 летних месяца...
а чего у простых смертных смердов нет 2-х месячных каникул летом и зимних (около месяца) зимой ? да и рабочий календарь не со вторника по половину пятницы ))))
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06.07.2020 13:02 Відповісти
Патамушта ЬІліта.
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06.07.2020 13:05 Відповісти
Фрик-шоу.
https://fakeoff.org/freak-show/deputaty-khotyat-v-avguste-na-otdykh Депутаты хотят в августе на отдых
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06.07.2020 14:05 Відповісти
да и посещаемость как-то не та....
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06.07.2020 16:31 Відповісти
В стране - необъявленная война, в экономике - чёрная дыра, в законодательстве - чёрт ногу сломает..., а эти упыри на моря!
Штрафбат! Всех их с их семьями - на передовую! Пока не загнётся последний из этих выродков.....
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06.07.2020 13:04 Відповісти
схерали такой отпуск?? я понимаю еще когда с экономикой порядок войны нет, а сейчас...вот а фак??
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06.07.2020 13:04 Відповісти
когда народ уже разгонит эту синагогу?
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06.07.2020 13:09 Відповісти
ЗєЛупи, віддайте пенсію! Шукайте собі гроші в інших місцях! Зє бажаю таких проблем або гіршого!
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06.07.2020 13:10 Відповісти
Новий спосіб Цензури- натиснув "ENTER"..
І.. ніфіга...
😎
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06.07.2020 13:27 Відповісти
Переработались 🤣🤣🤣
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06.07.2020 13:30 Відповісти
Турбовідпустка для трутнів і корупціонерів!!!
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06.07.2020 14:41 Відповісти
 
 