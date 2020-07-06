Канікули в Раді: нардепи планують розпочати наступну сесію 1 вересня

Група депутатів на чолі з головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергієм Кальченком (СН) зареєстрували проєкт постанови №3798 "Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Проєктом календарного плану пропонується розпочати четверту сесію ВВ 1 вересня 2020 р. а закінчити - 22 грудня 2021 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На час проведення четвертої сесії парламенту дев’ятого скликання передбачається відвести 10 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів — для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні — для їхньої роботи з виборцями. Окрім того, 10 годин Рада зможе мати для проведення "години запитань до уряду".

Наприкінці кожного місяця проєктом календарного плану передбачено тиждень для роботи депутатів із виборцям. Водночас на останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу парламентарів у комітетах і з виборцями. При цьому перший робочий тиждень 2021 року (протягом 4-8 січня) депутати матимуть працювати у комітетах, а перше ж планерне засідання в новому році вони зможуть провести 12 січня.

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Відповідно до частини першої статті 10 закону "Про Регламент Верховної Ради України", чергові сесії парламенту, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.

Нагадаємо, 17 липня відбудеться останнє пленарне засідання Верховної Ради поточної сесії. Після цього нардепи вирушать на канікули.