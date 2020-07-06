Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа убежден, что украинский флот вернется в Севастополь, но не намерен посещать полуостров до возвращения его под украинскую юрисдикцию.

Об этом Неижпапа рассказал в интервью одесскому изданию "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"Главная база Военно-морских сил Украины - это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь… Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", - отметил он.

При этом Неижпапа напомнил, что у многих украинских офицеров в Крыму остались жилье, ценности, родственники, но сам он не намерен посещать оккупированный полуостров. "Я к этому отношусь категорически - я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", - подчеркнул Неижпапа.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил Игоря Воронченко с должности Командующего ВМС ВСУ и назначил на эту должность Алексея Неижпапу.