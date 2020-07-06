Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа
Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа убежден, что украинский флот вернется в Севастополь, но не намерен посещать полуостров до возвращения его под украинскую юрисдикцию.
Об этом Неижпапа рассказал в интервью одесскому изданию "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"Главная база Военно-морских сил Украины - это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь… Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", - отметил он.
При этом Неижпапа напомнил, что у многих украинских офицеров в Крыму остались жилье, ценности, родственники, но сам он не намерен посещать оккупированный полуостров. "Я к этому отношусь категорически - я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", - подчеркнул Неижпапа.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил Игоря Воронченко с должности Командующего ВМС ВСУ и назначил на эту должность Алексея Неижпапу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тем временем, голобородько (он же позорник зеленский) и его окружение - подмахивает шизоидной кремляди и его шестеркам..
с такой властью, Украина, не то, что не вернет, а может потерять еще несколько областей.. люди из Украины бегут, работы нет, экономика развалена, олигархи продолжают грабеж Украины....
Не все- залишився ПЕС Барига,собача будка,з якої він інколи гавкає...
Хотя бы за то, что мудрого московита (!!!) Ивана Федорова там чуть не убили и выгнали взашей. И в итоге первые наши книги печатались им во Львове.
ЛЬВОВЕ!!!!! Настоящем центре руськой культуры, как утверждал сам Карамзин!
не нужно было отдавать. Благодарите Порошенко со товарищи.
Повторюю - хто такий був Порошенко в березні 14го, щоб бодай щось вирішувати, наказувати, "вести за собою"?
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4