Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа переконаний, що український флот повернеться до Севастополя, але не має наміру відвідувати півострів до повернення його під українську юрисдикцію.
Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю одеському виданню "Думская", передає Цензор.НЕТ.
"Головна база Військово-морських сил України - це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу і меседжу ніколи не відмовлюся ... Там я прослужив все своє корабельне життя. Ми повернемося", - зазначив він.
При цьому Неїжпапа нагадав, що у багатьох українських офіцерів у Криму залишилися житло, цінності, родичі, але сам він не має наміру відвідувати окупований півострів. "Я до цього ставлюся категорично - я поїду в Крим лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Все. Крапка", - зазначив Неїжпапа.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача ВМС ЗСУ і призначив на цю посаду Олексія Неїжпапу.
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тем временем, голобородько (он же позорник зеленский) и его окружение - подмахивает шизоидной кремляди и его шестеркам..
с такой властью, Украина, не то, что не вернет, а может потерять еще несколько областей.. люди из Украины бегут, работы нет, экономика развалена, олигархи продолжают грабеж Украины....
Не все- залишився ПЕС Барига,собача будка,з якої він інколи гавкає...
Хотя бы за то, что мудрого московита (!!!) Ивана Федорова там чуть не убили и выгнали взашей. И в итоге первые наши книги печатались им во Львове.
ЛЬВОВЕ!!!!! Настоящем центре руськой культуры, как утверждал сам Карамзин!
не нужно было отдавать. Благодарите Порошенко со товарищи.
Повторюю - хто такий був Порошенко в березні 14го, щоб бодай щось вирішувати, наказувати, "вести за собою"?
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4