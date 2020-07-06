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Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа

Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа переконаний, що український флот повернеться до Севастополя, але не має наміру відвідувати півострів до повернення його під українську юрисдикцію.

Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю одеському виданню "Думская", передає Цензор.НЕТ.

"Головна база Військово-морських сил України - це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу і меседжу ніколи не відмовлюся ... Там я прослужив все своє корабельне життя. Ми повернемося", - зазначив він.

При цьому Неїжпапа нагадав, що у багатьох українських офіцерів у Криму залишилися житло, цінності, родичі, але сам він не має наміру відвідувати окупований півострів. "Я до цього ставлюся категорично - я поїду в Крим лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Все. Крапка", - зазначив Неїжпапа.

Також читайте: Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину: "Таких дій Російської імперії не відкидаю. Ми готуємося"

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача ВМС ЗСУ і призначив на цю посаду Олексія Неїжпапу.

Автор: 

Севастополь (555) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+15
Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа - Цензор.НЕТ 8699
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06.07.2020 13:15
+9
дешевый трындеж продолжается..
тем временем, голобородько (он же позорник зеленский) и его окружение - подмахивает шизоидной кремляди и его шестеркам..
с такой властью, Украина, не то, что не вернет, а может потерять еще несколько областей.. люди из Украины бегут, работы нет, экономика развалена, олигархи продолжают грабеж Украины....
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06.07.2020 13:14
+6
повернення Криму можливе лише за умов розпаду **********.
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06.07.2020 13:11
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повернення Криму можливе лише за умов розпаду **********.
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06.07.2020 13:11 Відповісти
ничего подобного. это не связанные события а только бессмысленый соевый мыролюбнцый бред.
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06.07.2020 13:44 Відповісти
Потрібно вводити крейсер Україна в склад ВМСУ, якщо ми дійсно хочемо повернення Криму!
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Перегрівся?Випий водички. Тільки ракети допоможуть . З одного боку "Нептун", а з Турції "Atmaca".
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06.07.2020 15:14 Відповісти
Доказательство того что за зебила голосовали полные зебилы
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06.07.2020 15:43 Відповісти
Щезни козлощелепний москалику-капусту гниди вишиватні вже поїли-немає чим тебе тут годувати,окрім гною.
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06.07.2020 22:47 Відповісти
Среньк-среньк номер один
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06.07.2020 16:38 Відповісти
вернёмся по-любому, только Запад перестанет брать деньги у оккупанта, чтобы изображать озабоченность, глубиной в Чёрное море
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06.07.2020 13:11 Відповісти
сразу после того как Украина перестанет торговлю с окупантом. прикинь 1943й год война а СССР у Германии электричество закупет или та ей нефть продает. с оккупантом воюют и ведут боевые действия включая партизанские и подпольные на оккупированных территориях и его тылу .
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06.07.2020 13:22 Відповісти
Торгував барига на крові, але він вже в Ростові. Тепер у керма новиє ліца. Не наговорюй на них.
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06.07.2020 13:30 Відповісти
Среньк-среньк номер два.
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06.07.2020 16:39 Відповісти
А звідки тупням https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html про зраду знати -їм олігарх-тв "понад усе"
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06.07.2020 22:53 Відповісти
Не транди, лахтинские, вы сочиняйте что нибудь более правдоподобное, например, ***** повис на березке, удавалось ботоксное, захлеблунось собственной блевотиной
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06.07.2020 15:50 Відповісти
Среньк-среньк номер три.
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06.07.2020 16:40 Відповісти
Яких 100-о?https://www.volynnews.com/news/economics/lypetska-fabryka-Roshen-prynesla-biudzhetu-rosiyi-miliard-rubliv/ 6млн.доларів тільки за податки в одному 2016-му за одну Липецьку.
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06.07.2020 22:58 Відповісти
дешевый трындеж продолжается..
тем временем, голобородько (он же позорник зеленский) и его окружение - подмахивает шизоидной кремляди и его шестеркам..
с такой властью, Украина, не то, что не вернет, а может потерять еще несколько областей.. люди из Украины бегут, работы нет, экономика развалена, олигархи продолжают грабеж Украины....
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06.07.2020 13:14 Відповісти
Усе пропало, усе, да свинособаки?
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06.07.2020 15:51 Відповісти
свинособака, усе давно пропало и беспредел, разворовывание Украины, грабеж украинцев и предательство в интересах рашистов - продолжается, теперь - во главе с голобородьком и его шестерками типа ермака и прочими..
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06.07.2020 16:07 Відповісти
Среньк-среньк номер чотири.
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06.07.2020 16:41 Відповісти
Усе пропало, усе, да свинособаки?

Не все- залишився ПЕС Барига,собача будка,з якої він інколи гавкає...
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07.07.2020 06:52 Відповісти
Що козломордий москалик тут загубив? Дуй на пупіна!
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06.07.2020 23:01 Відповісти
пупин - это кинолог позорища зеленского, которое плакалось в президенты, а сейчас сливает Украину кремлядям и местным олигархам..
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06.07.2020 23:12 Відповісти
Нехай пупін тебе в пупук і цілує,москалику.Вчи українську козлощелепний.
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06.07.2020 23:22 Відповісти
обтекай голобородько пропукинский молча))
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06.07.2020 23:41 Відповісти
Лахта плаває в унітазі-хоче хаосу в Україні,а тут такий облом-треба мовою володіти,а не щелепою з козлячим язиком.
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06.07.2020 23:51 Відповісти
веренмся..вот закончим киевские академи..пополучаем квартиры в царском селе...сядим дупами в раду..и вернемся!......
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06.07.2020 13:14 Відповісти
Главная база ВМС Украины - это Севастополь, и мы туда вернемся, - Неижпапа - Цензор.НЕТ 8699
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06.07.2020 13:15 Відповісти
Так Я уже в Британии
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06.07.2020 13:18 Відповісти
А Московия конченная и к руському языку не имеет ни малейшего отношения....
Хотя бы за то, что мудрого московита (!!!) Ивана Федорова там чуть не убили и выгнали взашей. И в итоге первые наши книги печатались им во Львове.
ЛЬВОВЕ!!!!! Настоящем центре руськой культуры, как утверждал сам Карамзин!
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06.07.2020 13:25 Відповісти
То не хай тоді буде Українська мова.
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06.07.2020 13:28 Відповісти
Так Русь і росія - це як море та морська свинка,
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06.07.2020 15:16 Відповісти
Нічого-проте вони всі стали Рус с Кія-так сподобалося сцяти настоячки- до русів з Києва сцяли присідаючи.Культура.Вони і зараз не розуміють що ще до Федорова UKR-це united обєднані Києвом руси-скр.укри древні,тобто Рюріком united обєднані словяне-руси,як і US ,UK стали в Києві з 1067-го унією-украми.
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06.07.2020 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-0ectAlqzSM We'll Be Back !
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06.07.2020 13:15 Відповісти
Свежо предание, но верится с трудом.
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06.07.2020 13:18 Відповісти
Поди к ***** на аудиенцию, оно тебя успокоит
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06.07.2020 15:53 Відповісти
Среньк-среньк номер п'ять.
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06.07.2020 16:42 Відповісти
Якщо Не їж папа сказав, то так і буде.
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06.07.2020 13:18 Відповісти
Гелетей № 2 (https://korrespondent.net/ukraine/politics/3387462-novonaznachennyi-mynystr-oborony-poobeschal-provesty-parad-pobedy-v-sevastopole ссылка )
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06.07.2020 13:31 Відповісти
Ребята, будьте реалистами!
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06.07.2020 13:32 Відповісти
Россия никогда не отдаст Крым, ибо он для нее есть стратегический объект.
не нужно было отдавать. Благодарите Порошенко со товарищи.
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06.07.2020 13:37 Відповісти
Никогда не говори никогда, лапти пересохнут
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06.07.2020 15:54 Відповісти
кто такой Порошенко на момент оккупации Крыма?
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06.07.2020 16:33 Відповісти
уж кому-кому, а бізнесмену в першу чергу потрібна тиша, а не гарматни постріли! Якби він хоча б щось вирішував, то навпаки він бі аж не як не сприяв окупації тій землі, де є його бізнес.
Повторюю - хто такий був Порошенко в березні 14го, щоб бодай щось вирішувати, наказувати, "вести за собою"?
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06.07.2020 17:36 Відповісти
Среньк-среньк номер шість.
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06.07.2020 16:42 Відповісти
Если что то севастополь и до 14 года не был главной базой вмф Украины. Главной базой был Приозерное (Донузлав). И русню в северную бухту далеко до 14 года пустили.
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06.07.2020 13:40 Відповісти
опять сотрясение воздуха по дурному примеру: Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./ Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории/ Государство будет решать все (!) неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский. 23.08.19./ Что позволено пианисту-четыреждыуклонисту не позволено военнослужащему.
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06.07.2020 13:54 Відповісти
Что то я не видел тебя с ружьем отстаивающим крымский парламент.Или учавствовал в боях в составе Краснознаменной 1-й диванной бото-дивизии?
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06.07.2020 15:04 Відповісти
И ***** вонючего туда же
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06.07.2020 15:54 Відповісти
Дурнику ти кацапський. Ми спецом віддали крисчан на трудове перевиховання щоби вони не заважали нам обрати Пороха. Недарма наші політологи придумали спецтермін "електоральне сміття". А тебе вітаю з обнуленням *****.
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06.07.2020 16:47 Відповісти
Из википедии: ВМФ Эквадора имеет 2 подводные лодки, 2 фрегата, 6 корветов, 3 ракетных катера, 4 вспомагательных судна, 2 транспортных судна, 1 буксир, 1 танкер, 1 учебное судно, береговая охрана 30 крупных и 40 мелких патрульных катеров. И это -банановая республика.
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06.07.2020 14:35 Відповісти
колись, коли я тут писав, що вартість автопарків ради, кабміну і адміністрації преза перевищує вартість військового флоту - мене банили..
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06.07.2020 15:41 Відповісти
Ну расиси до банановой республике далеко, по уровню жизни
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06.07.2020 15:56 Відповісти
Надо не заниматься самообманом,ближайшие минимум лет 20 , хрен мы туда вернемся.
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06.07.2020 15:00 Відповісти
Эквадор имел территорию равную украинской, но в результате войны с Перу потерял половину. И никакая мировая общественность не вернула им потерянное. Поэтому банановая республика вынуждена содержать флот и армию, чтобы не потерять оставшееся.
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06.07.2020 15:08 Відповісти
А во время войны в Югославии мировая общественность активно вмешивалась. В результате диктатор Милошевич получил Гаагу.
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06.07.2020 16:53 Відповісти
А тебе член по всей морде, репоед
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06.07.2020 15:58 Відповісти
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ , НО ЭТО НЕ ТАК. КРЫМ ПОТЕРЯН НАВСЕГДА. МОРДОР НИКОГДА НЕ ОТПУСТИТ ЦЕПКИЕ РУЧКИ...ТОЛЬКО ВОЙНА....А РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЙНЫ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЕЩЁ ПЛАЧЕВНЕЕ.....ЖАЛЬ....УКРАИНА НЕ РАЗВИВАЕТСЯ. СКАТЫВАЕТСЯ ДАЛЬШЕ В КОРУПЦИЮ И КУМОВСТВО...МЕДВЕДЧУКИ, ХОМУТЫННИКИ, РАБИНОВИЧИ, И Т.Д. И Т.П. ----УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕССМЕНЫ, КОТОРЫХ ПОСАДИТЬ НА КОЛ КИШКА ТОНКА. ЖАЛЬ.......ЖАЛЬ.....ДО СЛЁЗ....
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Ещё один обосраный
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06.07.2020 15:58 Відповісти
В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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06.07.2020 15:47 Відповісти
И как он собирается туда вернуться, если ни один мент предавший Родину или тупо не исполняющий свои обязанности не понес наказание. Ни один пограничник пропустивший казаков и прочий сброд с России, ни один т.н. СБУ-шник не понес наказания. Если творится такое все понимают, что предашь Родину и тебе ни чего за это не будет.
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06.07.2020 16:36 Відповісти
Заместителя его зовут Неешьмаму?
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06.07.2020 16:59 Відповісти
Галатей первый сказал.Где он кстати ?
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06.07.2020 18:43 Відповісти
Ну допустим вернёмся. Ну пусть вроде как то. А вот кто подумал что на другой день делать? 25 лет нихера не делали там и по стране так же----и вдруг попрёт? Да канал судоходный рыть надо через перешеек, сто раз печатал, и были проекты 50 лет назад! Был трест*Черноморгидропроект* и другие. Ведь портам Бердянск и Мариуполь хана уже. И двусторонний.
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06.07.2020 20:52 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymaye-patrulni-katery-mark-vi/ В рамках нового пакету допомоги від США Україна отримає від США https://mil.in.ua/uk/articles/ssha-vvodyat-do-stroyu-novi-patrulni-katery-typu-mark-vi/ патрульні катери типу Mark VI .

Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа - Цензор.НЕТ 7366
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06.07.2020 22:33 Відповісти
Руси-це Рюріком обєднані в 800-х словяне(rurik united slovens),які в Києві ще раз обєдналися в 1067-му в унію київських русів-стали украми,а роси-династія Романових синів-варварів-ординців,які спалили всю історію древніх укрів,бо захотіли стати руси с Кия (русския)аби окупувати землі русі.
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06.07.2020 23:47 Відповісти
шось він розбалакався не маючи нічого за душею, до чого б це?
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07.07.2020 08:51 Відповісти
 
 