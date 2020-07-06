Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося, - Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа переконаний, що український флот повернеться до Севастополя, але не має наміру відвідувати півострів до повернення його під українську юрисдикцію.

Про це Неїжпапа розповів в інтерв'ю одеському виданню "Думская", передає Цензор.НЕТ.

"Головна база Військово-морських сил України - це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу і меседжу ніколи не відмовлюся ... Там я прослужив все своє корабельне життя. Ми повернемося", - зазначив він.

При цьому Неїжпапа нагадав, що у багатьох українських офіцерів у Криму залишилися житло, цінності, родичі, але сам він не має наміру відвідувати окупований півострів. "Я до цього ставлюся категорично - я поїду в Крим лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Все. Крапка", - зазначив Неїжпапа.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача ВМС ЗСУ і призначив на цю посаду Олексія Неїжпапу.