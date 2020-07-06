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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в Испании снова вводят ограничения и закрывают пляжи

COVID-19: в Испании снова вводят ограничения и закрывают пляжи

Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 - в Малаге. Многие из них, как ожидается, возобновят работу на этой неделе.

На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены, а социальное дистанцирование на них не соблюдалось.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в расположенном на северо-западе Испании регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Так, в одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания отменяет чрезвычайное положение и открывает границы

В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.

Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в стране. За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.

Испания (868) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вот что значит: попали под власть рептилоидов. Какая-то ВОЗовская сомалийская скотина рассылает свои указивки, а "суверенные государства" берут под козырёк. Тьфу.
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06.07.2020 13:49
+3
Зараз у багатьох країнах,влада відчула повну свою силу.Можна як завгодно знущатися і всі мовчать.
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06.07.2020 13:53
+3
Це фактично ув'язнення людей і точно ніякими правами людини,там і не пахне.
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06.07.2020 13:54
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Вот что значит: попали под власть рептилоидов. Какая-то ВОЗовская сомалийская скотина рассылает свои указивки, а "суверенные государства" берут под козырёк. Тьфу.
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06.07.2020 13:49 Ответить
Великобротания как раз включила Испанию в списоk стран, прилетающие из которых не подлежат 2-х недельному карантину, а Португалию, куда я собирался слетать, не включила.... И тут такое.
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06.07.2020 19:07 Ответить
Впрочем, сколько помню, средиземноморские пляжи в Испании забиты тушами до неудобства тесно от севера до юга. Среди них снуют мелкие разносчики, продавцы и пляжные воры ... вероятность попасть под капельку чьих-то ковидовских брызг немала.
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06.07.2020 19:12 Ответить
аквариус, снова транслируешь аналИТИКУ терпилоидов?
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06.07.2020 19:19 Ответить
Зараз у багатьох країнах,влада відчула повну свою силу.Можна як завгодно знущатися і всі мовчать.
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06.07.2020 13:53 Ответить
Це фактично ув'язнення людей і точно ніякими правами людини,там і не пахне.
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06.07.2020 13:54 Ответить
вот когда будет в стране у нас миллионов так 25 инфицированных. Тоже будешь по права человека говорить? а мире 6 лярдов.
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06.07.2020 14:17 Ответить
Ты что больная на голову?)) Миллионов 25 протестируй за один день и ты получишь цыфру 2 млн инфицированых. И что это меняет?) Ты че не понимаешь что это эпидемия тестов а не вируса
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06.07.2020 14:19 Ответить
прогноз ВОЗ какой. 80-85% земли
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06.07.2020 14:21 Ответить
На штаб-квартирку прогнозистов достаточно одного Томагавка.
И "пандемия" закончится в момент.
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06.07.2020 14:28 Ответить
хватило бы и взвода морпехов.
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06.07.2020 19:21 Ответить
https://censor.net/user/425166 Ось коли буде 25 мільйонів інфікованих,тоді і будете порушувати права людини.А зараз це злочинно.
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06.07.2020 14:26 Ответить
Каким боком уменьшения числа открытых пляжей уменьшит концентрацию людей на пляжах?))
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06.07.2020 14:18 Ответить
"Ощущение опасности". (С)
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06.07.2020 14:25 Ответить
Там не тільки закриття пляжів.
"Так, в одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там впроваджено обов'язкове носіння масок і заборонено зустрічі чисельністю більш ніж 10 осіб."Джерело: https://censor.net/ua/n3206294
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06.07.2020 14:28 Ответить
зато повысит клиентуру из поедателей пицц и тапас и попивателей сангрии.
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06.07.2020 19:17 Ответить
Idiotas
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06.07.2020 14:26 Ответить
звернув увагу... Іспанія перестала надавати дані по захворюваності? https://www.worldometers.info/coronavirus/
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06.07.2020 15:10 Ответить
Это точно! Боятся потерять туристов?
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06.07.2020 19:06 Ответить
немцев-туристов завезли в Испанию спецрейсами еще до отмены карантина, а немцы спец-автобусами завозили на сельхоз работы рабсилу из румынии и болгарии еще во время карантина.
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06.07.2020 19:15 Ответить
 
 