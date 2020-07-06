COVID-19: в Іспанії знову запроваджують обмеження і закривають пляжі
Влада Іспанії закрила десятки популярних пляжів через побоювання поширення коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.
Зокрема, понад 50 пляжів закрито в Андалусії, з них майже 30 - у Малазі. Багато з них, як очікується, відновлять роботу цього тижня.
До такого кроку місцева влада вдалася після того, як у вихідні пляжі були переповнені, а соціальне дистанціювання на них не дотримувалося.
На тлі ситуації з поширенням коронавірусу в розташованому на північному заході Іспанії регіоні Галісія повернули деякі нещодавно скасовані обмеження. Так, в одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там впроваджено обов'язкове носіння масок і заборонено зустрічі чисельністю більш ніж 10 осіб. Барам і ресторанам необхідно на 50% знизити заповнюваність.
Минулої суботи в Каталонії також упровадили обмежувальні заходи. Понад 200 тис. осіб у районі Сегріа відправлені на карантин, їм не дозволено здійснювати поїздки до інших міст.
Такі заходи впроваджуються на тлі збільшення приросту нових випадків захворювання коронавірусом у країні. За час пандемії в Іспанії виявили загалом близько 300 тис. випадків зараження, понад 28 тис. осіб померли.
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"Так, в одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там впроваджено обов'язкове носіння масок і заборонено зустрічі чисельністю більш ніж 10 осіб."Джерело: https://censor.net/ua/n3206294