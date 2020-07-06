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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: в Іспанії знову запроваджують обмеження і закривають пляжі

COVID-19: в Іспанії знову запроваджують обмеження і закривають пляжі

Влада Іспанії закрила десятки популярних пляжів через побоювання поширення коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Зокрема, понад 50 пляжів закрито в Андалусії, з них майже 30 - у Малазі. Багато з них, як очікується, відновлять роботу цього тижня.

До такого кроку місцева влада вдалася після того, як у вихідні пляжі були переповнені, а соціальне дистанціювання на них не дотримувалося.

На тлі ситуації з поширенням коронавірусу в розташованому на північному заході Іспанії регіоні Галісія повернули деякі нещодавно скасовані обмеження. Так, в одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там впроваджено обов'язкове носіння масок і заборонено зустрічі чисельністю більш ніж 10 осіб. Барам і ресторанам необхідно на 50% знизити заповнюваність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія скасовує надзвичайний стан і відкриває кордони

Минулої суботи в Каталонії також упровадили обмежувальні заходи. Понад 200 тис. осіб у районі Сегріа відправлені на карантин, їм не дозволено здійснювати поїздки до інших міст.

Такі заходи впроваджуються на тлі збільшення приросту нових випадків захворювання коронавірусом у країні. За час пандемії в Іспанії виявили загалом близько 300 тис. випадків зараження, понад 28 тис. осіб померли.

Автор: 

Іспанія (913) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вот что значит: попали под власть рептилоидов. Какая-то ВОЗовская сомалийская скотина рассылает свои указивки, а "суверенные государства" берут под козырёк. Тьфу.
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06.07.2020 13:49
+3
Зараз у багатьох країнах,влада відчула повну свою силу.Можна як завгодно знущатися і всі мовчать.
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06.07.2020 13:53
+3
Це фактично ув'язнення людей і точно ніякими правами людини,там і не пахне.
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06.07.2020 13:54
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Вот что значит: попали под власть рептилоидов. Какая-то ВОЗовская сомалийская скотина рассылает свои указивки, а "суверенные государства" берут под козырёк. Тьфу.
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06.07.2020 13:49 Відповісти
Великобротания как раз включила Испанию в списоk стран, прилетающие из которых не подлежат 2-х недельному карантину, а Португалию, куда я собирался слетать, не включила.... И тут такое.
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06.07.2020 19:07 Відповісти
Впрочем, сколько помню, средиземноморские пляжи в Испании забиты тушами до неудобства тесно от севера до юга. Среди них снуют мелкие разносчики, продавцы и пляжные воры ... вероятность попасть под капельку чьих-то ковидовских брызг немала.
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06.07.2020 19:12 Відповісти
аквариус, снова транслируешь аналИТИКУ терпилоидов?
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06.07.2020 19:19 Відповісти
Зараз у багатьох країнах,влада відчула повну свою силу.Можна як завгодно знущатися і всі мовчать.
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06.07.2020 13:53 Відповісти
Це фактично ув'язнення людей і точно ніякими правами людини,там і не пахне.
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06.07.2020 13:54 Відповісти
вот когда будет в стране у нас миллионов так 25 инфицированных. Тоже будешь по права человека говорить? а мире 6 лярдов.
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06.07.2020 14:17 Відповісти
Ты что больная на голову?)) Миллионов 25 протестируй за один день и ты получишь цыфру 2 млн инфицированых. И что это меняет?) Ты че не понимаешь что это эпидемия тестов а не вируса
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06.07.2020 14:19 Відповісти
прогноз ВОЗ какой. 80-85% земли
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06.07.2020 14:21 Відповісти
На штаб-квартирку прогнозистов достаточно одного Томагавка.
И "пандемия" закончится в момент.
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06.07.2020 14:28 Відповісти
хватило бы и взвода морпехов.
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06.07.2020 19:21 Відповісти
https://censor.net/user/425166 Ось коли буде 25 мільйонів інфікованих,тоді і будете порушувати права людини.А зараз це злочинно.
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06.07.2020 14:26 Відповісти
Каким боком уменьшения числа открытых пляжей уменьшит концентрацию людей на пляжах?))
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06.07.2020 14:18 Відповісти
"Ощущение опасности". (С)
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06.07.2020 14:25 Відповісти
Там не тільки закриття пляжів.
"Так, в одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там впроваджено обов'язкове носіння масок і заборонено зустрічі чисельністю більш ніж 10 осіб."Джерело: https://censor.net/ua/n3206294
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06.07.2020 14:28 Відповісти
зато повысит клиентуру из поедателей пицц и тапас и попивателей сангрии.
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06.07.2020 19:17 Відповісти
Idiotas
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06.07.2020 14:26 Відповісти
звернув увагу... Іспанія перестала надавати дані по захворюваності? https://www.worldometers.info/coronavirus/
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06.07.2020 15:10 Відповісти
Это точно! Боятся потерять туристов?
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06.07.2020 19:06 Відповісти
немцев-туристов завезли в Испанию спецрейсами еще до отмены карантина, а немцы спец-автобусами завозили на сельхоз работы рабсилу из румынии и болгарии еще во время карантина.
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06.07.2020 19:15 Відповісти
 
 