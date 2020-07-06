Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак
Информация о якобы сокращении численности ВСУ является манипулятивной и неправдивой.
Об этом в интервью armyinform сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой", - отметил Хомчак.
Как пояснил главнокомандующий, сейчас штатная численность войска значительно превышает 250 000 человек, которые определены Законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины", и это затрудняет проводить слаженность подразделений и эффективно использовать финансовые ресурсы на армию.
"Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге. - Ред.) и имеющейся численностью личного состава (определена Законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины"), не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью", - пояснил Хомчак.
В то же время он предложил депутатам, которые критикуют военное руководство за "сокращение" армии, воспользоваться правом законодательной инициативы и "подать предложение по изменению соответствующего закона Украины в части увеличения численности ВСУ с 250 000 до 300 000 человек, и соответственно позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание более многочисленного войска.
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Г-н Бутусов, может проверите информацию?
"Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью"
Вопрос: если численность больше, то откуда "Хроническая неукомплектованность подразделений..."?
- Идиот!
- А товарищ майор говорит, что летают.
- Но только если низко.
Думаю как-то так.
На случай войны не надо учитывать резервистов и возможность их прибытия?
Вся задумка в том, что придут в слаженный коллектив и с уже чётко определёнными обязанностями.
Сейчас идёт война, ежели что...
"Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.2)."
myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-uk
Солдат не хватает, все Гетьманы и Адмиралы.
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Чи може це казочки для бідних, і чисельність ЗСУ відповідає Закону. Її збільшили коли почалася війна, просто умови проходження служби стали нестерпні у деяких частинах та підрозділах і люди просто біжать з армії, а ГШ знайшов простий спосіб їх укомплектувати - деякі частини і підрозділи скоротити, народу нікуди бути подітися і він укомплектує всі вакантні посади в інших частинах і підрозділах, де ніхто не хоче служити.
А ніхто не замислювався - А ЧОМУ ЛЮДИ БІЖАТЬ З АРМІЇ???.