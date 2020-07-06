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Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак

Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак

Информация о якобы сокращении численности ВСУ является манипулятивной и неправдивой.

Об этом в интервью armyinform сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой", - отметил Хомчак.

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Как пояснил главнокомандующий, сейчас штатная численность войска значительно превышает 250 000 человек, которые определены Законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины", и это затрудняет проводить слаженность подразделений и эффективно использовать финансовые ресурсы на армию.

"Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге. - Ред.) и имеющейся численностью личного состава (определена Законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины"), не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью", - пояснил Хомчак.

В то же время он предложил депутатам, которые критикуют военное руководство за "сокращение" армии, воспользоваться правом законодательной инициативы и "подать предложение по изменению соответствующего закона Украины в части увеличения численности ВСУ с 250 000 до 300 000 человек, и соответственно позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание более многочисленного войска.

Автор: 

оборона (5214) фейк (679) ВСУ (6624) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+10
"Хроническая неукомплектованность подразделений..."
"Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью"

Вопрос: если численность больше, то откуда "Хроническая неукомплектованность подразделений..."?
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06.07.2020 14:10
+9
"Оточення довіренної особи Президента Чечні Рамзана Кадирова бере під контроль Київський оборонний завод "Радар", концерну Укроборонпром. Укроборонпром готує подарунок представникам Російської Федерації, у вигляді передачі їй виробничих приміщень оборонного заводу "Радар", в яких знаходяться: військові технічні розробки, секретний архів, унікальне обладнаня, виробничі потужності заводу та інше."
Г-н Бутусов, может проверите информацию?
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06.07.2020 14:08
+6
Миротворець:
"Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.2)."
myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-uk

Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак - Цензор.НЕТ 4525
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06.07.2020 14:18
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"Оточення довіренної особи Президента Чечні Рамзана Кадирова бере під контроль Київський оборонний завод "Радар", концерну Укроборонпром. Укроборонпром готує подарунок представникам Російської Федерації, у вигляді передачі їй виробничих приміщень оборонного заводу "Радар", в яких знаходяться: військові технічні розробки, секретний архів, унікальне обладнаня, виробничі потужності заводу та інше."
Г-н Бутусов, может проверите информацию?
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06.07.2020 14:08 Ответить
"Хроническая неукомплектованность подразделений..."
"Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью"

Вопрос: если численность больше, то откуда "Хроническая неукомплектованность подразделений..."?
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06.07.2020 14:10 Ответить
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Идиот!
- А товарищ майор говорит, что летают.
- Но только если низко.
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06.07.2020 14:15 Ответить
Ну, он, типа, имеет ввиду, что количество воинских подразделений слишком велико для 250-тысячной армии. То есть, к примеру, имеем 10 танковых полков укомплектованных на 50%, Сократив 5 полков, оставшиеся 5 будут укомплектованы на 100% за счёт прибывших людей из сокращённых подразделений.
Думаю как-то так.
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06.07.2020 14:18 Ответить
Каким образом будет разворачиваться армия, если под это не заложено штатных единиц?
На случай войны не надо учитывать резервистов и возможность их прибытия?
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06.07.2020 14:22 Ответить
а резервистов снова волонтёры будут кормить и одевать.
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06.07.2020 14:28 Ответить
А на заложенные, для развёртывания, штатные единицы, без резервистов, выделяются средства?
Вся задумка в том, что придут в слаженный коллектив и с уже чётко определёнными обязанностями.
Сейчас идёт война, ежели что...
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06.07.2020 14:57 Ответить
Задай эти вопросы котловодцу, а не мне. Я просто написал о том, что, скорее всего он имел ввиду, а уж правда это, или он киздит - решать не мне.
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06.07.2020 16:28 Ответить
Всё он правильно сказал, в подразделениях созданных сверх штата некомплект потому, что на них не предусмотрено финансирование (без денег служить не хотят), он и говорит, что нужно либо добавить финансирование либо привести численный состав согласно расписанию ..)
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06.07.2020 20:32 Ответить
А это из-за того, что на контракт идут в тыловые части - бабки зарабатывать...
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06.07.2020 21:27 Ответить
Миротворець:
"Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.2)."
myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-uk

Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак - Цензор.НЕТ 4525
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06.07.2020 14:18 Ответить
Дай бог помилитись.
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06.07.2020 14:09 Ответить
Два місяці хомчак думав, що відповісти
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06.07.2020 14:12 Ответить
Возможно обламали их задумку, когда узнали о попытке сокращения, потому он так невнятно говорит, нагородив отрывки прежде сказанных фраз...
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06.07.2020 14:17 Ответить
А возможно вы, как обычно, звездите.
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06.07.2020 15:25 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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06.07.2020 16:52 Ответить
Не количество штыков должно быть приоритетом а качество!
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06.07.2020 14:13 Ответить
Сцьілочку на статтю ЗУ про 250тис., плз!
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06.07.2020 14:13 Ответить
Перед наступлением Московии на Херсон надо провести сокращение ВСУ и уменьшить у военных денежное довольствие и нормы на питание. Шмаркля и Хомчак выполняют приказ.
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06.07.2020 14:14 Ответить
Когда тот Закон писался? Когда с Расеей война была?
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06.07.2020 14:15 Ответить
т.е. зелупенцы нарушают закон? Так и запишем.
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06.07.2020 14:21 Ответить
Запиши. Петя закон порушував 5 років.
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06.07.2020 15:18 Ответить
А каких конкретно ты забыл упомянуть. Зелупенец, нарушение законов против государственности не имеют сроков давности, готовься и жди.
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06.07.2020 15:59 Ответить
Тупий представник самопроголошеної еліти, він П"ЯТЬ РОКІВ порушував ЦЕЙ САМИЙ закон, недолугий Потрібно було лише ОДНЕ ГОЛОСУВАННЯ і 5 хвилин часу, щоб внести зміни до Закону - змінити чисельність Збройних Сил. Але у твого Петрили часу не вистачило - воно ІНШІ питання П"ЯТЬ РОКІВ вирішувало І свої погрози засунь собі в дупло. Ти - по життю потерпілий і можеш лише в"якати зі свого бойового дивана.
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06.07.2020 18:53 Ответить
читай законы лаптеногое, ВР и Президент не так функционируют, ни де-юре, ни де-факто.
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06.07.2020 19:26 Ответить
Хроническая неукомплектованность подразделений

Солдат не хватает, все Гетьманы и Адмиралы.
.
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06.07.2020 15:12 Ответить
Цікаво якось виходить, посад більше ніж чисельність ЗСУ передбачена законом? А на якій же тоді підставі виплачуються кошти всім хто займає посади, які перевершують чисельність ЗСУ? Хто потім перед КРУ відповість за перевитрату коштів? Ні один начфін не виплатить жодної копійки особі яка перебуває за штатом, а не на штатній посаді. Штати затверджує ГШ. У нас, що такий сміливий і крутий ГШ, що сам приймає рішення порушити Закон і напридумувати військових частин скільки йому заманеться?

Чи може це казочки для бідних, і чисельність ЗСУ відповідає Закону. Її збільшили коли почалася війна, просто умови проходження служби стали нестерпні у деяких частинах та підрозділах і люди просто біжать з армії, а ГШ знайшов простий спосіб їх укомплектувати - деякі частини і підрозділи скоротити, народу нікуди бути подітися і він укомплектує всі вакантні посади в інших частинах і підрозділах, де ніхто не хоче служити.
А ніхто не замислювався - А ЧОМУ ЛЮДИ БІЖАТЬ З АРМІЇ???.
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06.07.2020 15:16 Ответить
Особливо кумедно спостерігати істерики пєтєкантропов - ПЯТЬ РОКІВ були при владі, а закон змінити не могли. Потрібно було 5 хвилин і ОДНЕ голосування. Але руки у чоколядок не дійшли - вони "більш важливі " питання вирішували
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06.07.2020 15:20 Ответить
"Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак" - Хомчак правду не говорит или он против Зеленского. Армию будут сокращать. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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06.07.2020 15:24 Ответить
то. что хомчак официально выкладывает численность ВСУ и её проблемы в печати, это уже большой перебор!! А то, что численность ВСУ сегодня больше, чем предлагают эти недоумки- клоуны в верховной раде, так это хорошо!! теперь не надо доказывать ВР украины , что именно эта Численность ВСУ именно сегодня оптимальна и нужна!! А если Надо доказавать так доказывайте это, цифрами, фактами на фронтах и границах родины, теорией и практикой противостояния и ведения войны с россией и т.д., а не коммунистической болтовнёй... А просто плакаться в салфетку, Хомчаку не хрен!! Не умеешь!! Не хрен было браться!!! И уступи место тем, кто сможет и умееет!! Я Например уверен, что украине и на.....х ....уй не нужны сегодня 200 стадионов!! Ну разве, что бабла побольше срубить, бедным слугам народа!! Сегодня, Уже имеющиеся стадионы и спорт комплексы простаивают и имеют огромные убытки!! Пример стадион Черноморец в Одессе..Продали частнику по цене хорошее элитной квартиры!!! Лучше эти деньги,( на 200 стадионов), пустить на развитие Украинской армии. Или конкретно на выпуск РК НЕПТУН..... А сокращать ВСУ, дела нехитрое.. Это Методично делали воры--президенты: Кравчук, Кучма, Ющенко и Вор- Янукович.. А министры обороны лишь инструмент в руках президентов... Так , что если брать кого-то за жопу, так сначала всех этих недо-воров-президентов, а потом уж и остальных!! Слава богу они ещё все живут и должны ответить пред народом Украины, Куда, кому и за сколько продали вооружений!!!
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06.07.2020 16:52 Ответить
Я так і не зрозуміла, в чому маніпуляція. Сам же каже, що армія більша, ніж по закону, і він хоче зменшити її до ''законної'' чисельності. Інша справа, що під час війни армію не зменшують.
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06.07.2020 20:13 Ответить
Люди біжуть з армії, а Де-генерали, Зе-банати, Зе-біли множаться, отримують різні ніштякі і куражаться з нас.
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25.11.2020 11:49 Ответить
 
 