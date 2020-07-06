Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак

Информация о якобы сокращении численности ВСУ является манипулятивной и неправдивой.

Об этом в интервью armyinform сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой", - отметил Хомчак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Как пояснил главнокомандующий, сейчас штатная численность войска значительно превышает 250 000 человек, которые определены Законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины", и это затрудняет проводить слаженность подразделений и эффективно использовать финансовые ресурсы на армию.

"Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге. - Ред.) и имеющейся численностью личного состава (определена Законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины"), не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью", - пояснил Хомчак.

В то же время он предложил депутатам, которые критикуют военное руководство за "сокращение" армии, воспользоваться правом законодательной инициативы и "подать предложение по изменению соответствующего закона Украины в части увеличения численности ВСУ с 250 000 до 300 000 человек, и соответственно позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание более многочисленного войска.