Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье"

Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.

Зеленский теперь обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть петицию и опубликовать ответ.

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