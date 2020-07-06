Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье"
Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.
"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.
Зеленский теперь обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть петицию и опубликовать ответ.
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+55 oleg1966
показать весь комментарий06.07.2020 14:36
+36 бостууга
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+35 Шрек Баблокат
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Нефиг ставить этот зловредный 5G
Пусть сразу переходят на 6G !