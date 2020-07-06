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Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье"

Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за

Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.

Зеленский теперь обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть петицию и опубликовать ответ.

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Зеленский Владимир (20500) петиция (356) 5G (13)


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Топ комментарии
+55
И просят его как не трудно догадаться, тупорылая, ЗЕбильная вата
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06.07.2020 14:36
+36
Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" - Цензор.НЕТ 8346
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06.07.2020 14:54
+35
Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" - Цензор.НЕТ 400
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06.07.2020 14:42
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Страница 3 из 3
и черви из земли вылазят)))
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06.07.2020 15:37 Ответить
А если у кацапов пердаки трещат, то значит, мы всё делаем правильно!
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06.07.2020 15:42 Ответить
Им завидно, что в Украине уже 5G вводят, а у них все к лаптям вернулось и Роскосмос органом бабушки накрылся.
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06.07.2020 16:20 Ответить
Не кивайте в сторону московитів.В них 5G буде раніше ніж у нас.І це не вихваляння їх.
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06.07.2020 15:46 Ответить
очередная серия от прислуги бени и зе-вавки, для овец.
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06.07.2020 16:00 Ответить
А что, есть клинически подтверждённая доказательная база о вредности этого вида связи??? Дремучие долбо*бы, наслушавшиеся малограмотных придурков создали эту петицию, а ещё бОльшие долбо*бы ее подписали. Шиза косит наши ряды! 😀😀😀
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06.07.2020 16:13 Ответить
Не наши ряды, это их ряды косит шиза, ряды малограмотных людей поддвержиных истерии.
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06.07.2020 16:23 Ответить
Красавчик, под вымышленным ником в интернете всех ********** обозвал, еще из-под одеяла небось строчил комент. Конечно лучше ввести любую ***** без проверки, а потом когда пачками от рака начнут умирать, попытаться запретить. Если вводить это дерьмо, то начинать с Рады и МОЗа, напичкать антненнами и облучать, если через 5 лет они не сдохнут - можно и в других местах устанавливать.
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07.07.2020 15:01 Ответить
Вот ты и есть яркий представитель дремучего долбо*бства. Могу тебе при встрече вручить учебник по курсу физики средней школьной программы. Может прочтёшь, чтобы долбо*бом не выглядеть. А то в школе наверняка букварь скурил и чтобы прочесть учебник физики знания букв не хватило. Это к тому, что я, по твоим утверждениям, из под одеяла строчил. Я легко тебе при встрече объявлю что ты малограмотный дремучий идиЁт, если поддерживаешь подобные заявления. Адьё, невежда!😀😀😀
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08.07.2020 20:48 Ответить
Плять, роутеры дома поотключайте, мобилки повыкидуйте с планшетами. Потому как, пока нет "клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи". Господи, откуда вы лезите, омебы.
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06.07.2020 16:13 Ответить
5G придумали рептилоиды, которые правят Землей. Потому что 5G ведет к бесплодию. Люди перестанут размножаться и рептилоиды захватят всю планету. Петицию подписали 25%. Совпадение? Не думаю.
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06.07.2020 16:19 Ответить
😂Петиция набрала 25000 голосов, Зебил, только ты мог сделать вывод что это 25% Вот такие как ты клоуны и проголосовали)))
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06.07.2020 20:32 Ответить
25% населения Украины было настолько зазомбировано и чипировано, что требовало повторить опускание гривны в 3,5 раза. А оффшорного олигарха, который опустил гривну в 3,5 раза, называло лучшим президентом независимой Украины. Теперь зомбаж и чипирование прогрессируют. И вот они уже дорвались до петиций и строчат, строчат, строчат. Вот уже требуют запретить 5G.
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06.07.2020 16:26 Ответить
Лечится не пробовал?))))
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06.07.2020 20:29 Ответить
Только усыплять
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07.07.2020 14:16 Ответить
Нередко кажется, что в словах Третьяковой о "детях низкого качества" всё же что-то есть, иначе из кого же тогда получаются верные сторонники ОПЗЖ, РПЦ и "Слуг народа", да и сами "слуги нарда" в своём большинстве?
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06.07.2020 16:36 Ответить
Ця петиція надійшла не інакше як від мракобісів Кремлівського Сатанату Московської Орди.
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06.07.2020 17:14 Ответить
примитивная попытка манипуляции через "руку кремля", хватит давить на кнопки в мозгах животных
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07.07.2020 14:54 Ответить
Судя по спецификации технологии сигналу нужно открытое пространство, различные препядствия типа автомобилей мешают "пробиватся" сигналу, так что всем староникам запрета можно не волноватся и смело делать фальгированые шапочки, а лучше костюмы
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06.07.2020 18:22 Ответить
И трусы тоже
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06.07.2020 18:34 Ответить
Та это идея для стартапа, аудитория какая не какая а уже есть)
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06.07.2020 18:36 Ответить
25% потенциальных покупателей уже готовы к покупкам.)
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06.07.2020 21:09 Ответить
Земле плоская, 5G вреден, депутаты заботятся о народе и прочее и прочее и прочее...
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06.07.2020 18:32 Ответить
приплести плоскую землю к неугодному высказыванию или идее - классика жанра соросовских ботов
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07.07.2020 14:53 Ответить
у нас 3G не везде работает куда там разговоры про 5 вести.
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06.07.2020 18:40 Ответить
Правильно.
Нефиг ставить этот зловредный 5G
Пусть сразу переходят на 6G !
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06.07.2020 19:03 Ответить
идиоты никогда не кончатся
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06.07.2020 20:33 Ответить
В конце 19 века туповатенькое население восприняло лампочку накаливания, как прямую дорогу к слепоте...
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06.07.2020 20:43 Ответить
А швидкість поїзда 30км/год. смертельною для пасажирів.
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07.07.2020 10:04 Ответить
Интересно, кто подал петицию, никак опять попы московские? ..
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06.07.2020 20:44 Ответить
Что за тупые хохлы, то клоуна выберут, то интернет вредный,какие-то кастрюлеголовые из каменного века
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07.07.2020 12:29 Ответить
А что вы смеётесь? Много таких людей ходит по улицам, чувствительных к "облучению". К нам в магазин пару лет назад пришла женщина и говорит: мне в окно из машины "Правый сектор" светит невидимым лучом уже довольно долгое время, из-за чего телевизор не показывает российские каналы со всякими концертами, есть у вас какой-нибудь телевизор защищённый от этого облучения? (история не шутка, ну мб не 100% дословно, но смысл примерно такой)
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07.07.2020 13:24 Ответить
Цензор, ты продажное говно.
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07.07.2020 14:49 Ответить
Да боты, давайте, раскручивайте это в сторону руки кремля и прочей *****, как обычно и еще про 75%, новый тренд манипуляций.
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07.07.2020 14:51 Ответить
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