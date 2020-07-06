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Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов

Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов

"Укроборонпром" не является доминантой в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что такое "Укроборонпром"? Откуда он взялся? Это та компания, которая в свое время была создана Российской Федерацией для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Господин Саламатин (гендиректор "Укроборонпрома" и министр обороны при беглом президенте Викторе Януковиче. - Ред.), по той информации, которую мы имеем, - непосредственный сотрудник спецслужбы Российской Федерации. Когда он возглавил эту организацию, все и началось", - подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что концерн на сегодняшний день не является главным в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно "Укроборонпром" указывал на цены. Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может", - объяснил секретарь СНБО.

Напомним, ранее экс-министрам обороны времен Януковича Саламатину и Лебедеву, было сообщено о подозрении в госизмене.

Читайте также: Часть предприятий "Укроборонпрома" не имеют никакого отношения к ОПК: их нужно срочно отдавать в ФГИ, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95683) спецслужбы (466) Саламатин Дмитрий (112) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+14
коммент Ивана Петровича Сидорова к назначению Саламатина: За что? Какое отношение этот хрен имеет к обороне Украины ? Родился где?-в Караганде ! Учился где?- в Карагандинском политехе по специальности "технология разработки полезных ископаемых". Работал коммерческим директором ЗАО Русское топливо где? в Москве. Армия, оборона где? Пусть не украинская, пусть русская? А вот где: Саламатин-зять вице-премьера России, возглавлявшего Рособоронсервис. Т.е. Саламатин стал министром обороны Украины за то что геройски топтал дочь вице-премьера России.
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06.07.2020 15:07
+11
Во время и при Зе-команде кремлёвской агентуры в разы больше.
Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 7080
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06.07.2020 15:20
+10
Мы тогда на форумах писали об этом и на Цензоре тоже.Но нам настоятельно рекомендовали помалкивать.Расскажите сколько их кишит в сегодняшней власти а уж на ТВ вобще потоп!
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06.07.2020 15:07
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коммент Ивана Петровича Сидорова к назначению Саламатина: За что? Какое отношение этот хрен имеет к обороне Украины ? Родился где?-в Караганде ! Учился где?- в Карагандинском политехе по специальности "технология разработки полезных ископаемых". Работал коммерческим директором ЗАО Русское топливо где? в Москве. Армия, оборона где? Пусть не украинская, пусть русская? А вот где: Саламатин-зять вице-премьера России, возглавлявшего Рособоронсервис. Т.е. Саламатин стал министром обороны Украины за то что геройски топтал дочь вице-премьера России.
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06.07.2020 15:07 Ответить
А другий після Саламатіна Міністр оборони України, Павєл Лєбєдєв, той що «підготував» Крим до оборони, теж був ГРОМАДЯНИНОМ РФ.
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06.07.2020 15:17 Ответить
Мы тогда на форумах писали об этом и на Цензоре тоже.Но нам настоятельно рекомендовали помалкивать.Расскажите сколько их кишит в сегодняшней власти а уж на ТВ вобще потоп!
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06.07.2020 15:07 Ответить
06.2010 года - Президент Янукович своим указом назначил Саламатина гендиректором Государственной компании "Укрспецэкспорт", а 4 января 2011 года - https://censor.net/news/149429/yanukovich_naznachil_regionala_salamatina_gendirektorom_ukroboronpromaендиректором "УКРОБОРОНПРОМ"
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06.07.2020 15:08 Ответить
Можно подумать Ермак не является? Только замов Баканова, доложивших об этом бубочке, молча выперли со службы. Ждем следующую власть, которая расскажет народу об этом?
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06.07.2020 15:12 Ответить
Всех русских коллаборантов надо отстреливать, как диких собак!
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06.07.2020 15:12 Ответить
Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5094
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06.07.2020 15:12 Ответить
В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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06.07.2020 15:19 Ответить
Для диагноза

Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 4139
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06.07.2020 15:30 Ответить
Та там весь диагноз в видосике.
Действительно страшно...
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06.07.2020 15:34 Ответить
Ексміністр оборони часів Януковича Саламатін є співробітником спецслужби РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 9519
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06.07.2020 15:58 Ответить
Яка несподівана новина. Це було загальновідомо ще 10 років тому Ніхто особливо і не приховував . Ну ось всі знають що Єрмак, Медведчук, а може й Зеленський агенти ФСБ . ну і що хтось їх арештує.
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06.07.2020 15:15 Ответить
Во время и при Зе-команде кремлёвской агентуры в разы больше.
Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 7080
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06.07.2020 15:20 Ответить
Во время агрессии...
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06.07.2020 15:21 Ответить
ПОРТНОВ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1079910.msg24232950#msg24232950 АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=24221 Seroga
1 липня 2020 12:11:21
IP/Host: ---.users.novi.uz.ua
Як був викритий російський агент "Казбек".

В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: ).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.

Лише уявіть собі:

через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;

"Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;

за погодженням з Кремлем і задля забезпечення інтересів російського агресора, "Казбек" створював в Україні т.з. правозахисні громадські об'єднання;

в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.

І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.

Довідково: Пошта , дамп якої вивчався співробітниками Центру "Миротворець", використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з всього масиву електронних листів, які надсилалися на його службову пошту (), і які Б.Рапопорт вважав особливо важливими.

Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.

Так хто ти, Казбек Рашидович?

Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.

Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.

Так, в імені своєї адреси електронної пошти "Казбек" дав нам три зачіпки:

1. Він користується IPhone.

2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).

3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.

Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, бо

"Google знає все"

Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 встановлено на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (архів).

Экс-министр обороны времен Януковича Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6531'
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06.07.2020 15:31 Ответить
А що ще хтось крім СБУ цього не знав??!
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06.07.2020 15:27 Ответить
Так нынешнее СБУ соучастники
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06.07.2020 15:35 Ответить
А сейчас кто возглавляет Укроборонпром ? Уже Украинцы ?
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06.07.2020 15:38 Ответить
дело не в 5-й графе, а в советском менталитете, безбожии и алчности.
"Иуда же был вор" (с)
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07.07.2020 15:30 Ответить
В оф. биографии Данилов последнее место работы какой-то институт в 2007 году, далее в 2019 зам сек. СНБО. Это как понимать? Безработные и без опыта работы судьбу Украины решают? Поэтому вместо серьезных и реальных дел, пустые слухи распускает которые никак доказать не может. Ну агент Саламатин ФСБ и шо? Данилов его уже посадил? Или дальше фейсбука не лезет, так ФСБ боится.
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06.07.2020 15:45 Ответить
Какой вред уже принес и продолжает приносить Украине этот агент спецслужб РФ?

Ексміністр оборони часів Януковича Саламатін є співробітником спецслужби РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 131
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06.07.2020 15:46 Ответить
Головне, щоб абинеюлька. Президент грає зі сцени без штанів на роялі? Ну так він же не жінка! Йому можна і пробачити. А у Юлі коса і підбори. Як може така бути президентом?
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06.07.2020 18:55 Ответить
- Я перестала Юльке верить, когда Путин вдруг закрыл все уголовные дела против нее в РФ. Против своих врагов он никогда такого не делает.
- Когда она проталкивала своего друга Медведчука в вице-премьеры, потом в посла в РФ.
- Когда она договаривалась с Януковичем про широкую коалицию с Партией Регионов.
- У нее в "Батькивщине" благодаря ей побывали и ватная Коралевская, и садист-убийца Лозинский, и Олейник, будущий одиозный регионал, который после Майдана сбежал в РФ и др. бандиты и будущие регионалы
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06.07.2020 20:03 Ответить
- Тобто ви орієнтуєтесь на те, що робить-неробить путєн? Не вдаючись у підробиці
- Це не того Медведчука, що був головою АП Кучми, коли Юля сіла вперше, її чоловік просидів рік, свекра медведчук довів до могили, а все її оточення було репресоване? Хм. Здається Вам, Светлано, цей медведчук зробив ще більше шкоди, щоб Ви запідозрили Юлю в прихильності до останнього
- Тобто Ющенка пані Світлана не засуджує, що він взяв у Януковіча мільярд доларів(і росписавсь за нього) і зробив все, щоб той став президентом? А звинувачує Юлю за наміри, які не здійснились. І ще невідомо - які це були наміри? Бо справи Януковіча ми знаємо усі. Хм.
- Ви звинувачуєте Юлю, що її зраджували її однопартійці? Тобто пані Світлану ніхто ніколи не зраджував? Хочу пані заспокоїти - в неї все ще попереду.
- Ну і на останок. Бажаю пані Світлані бути щасливою з усіми тими, кого вона обирала напротивагу Юлі. Сподіваюсь це вже сталось.
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06.07.2020 20:46 Ответить
Верьте дальше в вашу "багиню". Жалею, что когда-то голосовала за нее и "Батьківщину". Рада, что многие уже раскусили эту продажную актрису.
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06.07.2020 21:06 Ответить
пройшло більше шести років як саламатін втік до мордору... Для чого його згадав очільник РНБО... Про Данілова забули?.. Захиталося крісло?... наче б ні... Готують УкрОборонПром до... побачимо, що вийде, чи в + , чи в...щось інше... Горбуліна б почути, бо Данілов був часником ковід лікував пам'ятаю...
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06.07.2020 15:55 Ответить
Там у Януковича еще был один подозрительный министр,вкладывался в строительство заводов на засрашке и по сей день имеет темные связи с медведчуком и ахметкой.
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06.07.2020 16:11 Ответить
Хто б сумнівався! Один Янукович про це "не знал , не ведал". А що змінилось з тих пір в Украіні? НІЧОГІСІНЬКО!.
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06.07.2020 17:35 Ответить
Хто б сумнівався! Один Янукович про це "не знал , не ведал". А що змінилось з тих пір в Украіні? НІЧОГІСІНЬКО!.
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06.07.2020 17:37 Ответить
а кто не?
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06.07.2020 17:46 Ответить
Хто голосував у 2010му противсіх? Це ви привели цих "саламатіних". Їх у янека було з надлишком. Це ви винуваті в розстрілах на Майдані, це ви просрали Крим, привели війну на Донбас... Юля так само зливала б Україну в Рашу? Торгувала б нашими інтересами? Коли будемо спокутувати свою юлєфобію, панове?
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06.07.2020 18:43 Ответить
У 2010му це не у Юлі "всьо пропало". Тоді всі українці втратили шанс. Шанс на сильну, заможну і щасливу Україну, справді незалежну від Раші.
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06.07.2020 18:48 Ответить
Разве только один Соломатин, помнится Наем и Лещенко обращались в службу охраны баклажана, там конфликт какой-то был, из службы им ответили, что данные перцы у них не работают .... интересно, откуда эти ребята были?
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06.07.2020 20:57 Ответить
 
 