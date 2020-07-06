Ексміністр оборони часів Януковича Саламатін є співробітником спецслужби РФ, - Данілов
"Укроборонпром" не є домінантою в оборонно-промисловому комплексі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Що таке "Укроборонпром"? Звідки він взявся? Це та компанія, яка свого часу була створена Російською Федерацією для повного контролю над оборонно-промисловим комплексом України. Пан Саламатін (гендиректор "Укроборонпрому" і міністр оборони за президента-втікача Віктора Януковича, - ред.), за тією інформацією, яку ми маємо, - безпосередній співробітник спецслужби Російської Федерації. Коли він очолив цю організацію, все і почалося", - підкреслив Данілов.
Він нагадав, що концерн на сьогодні не є головним в оборонно-промисловому комплексі країни.
"Багато з'явилося приватних компаній, які займаються цими питаннями, яким монопольно "Укроборонпром" вказував на ціни. Ми вважаємо, що в тому вигляді, в якому є, цей монстр існувати не може", - пояснив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше ексміністрам оборони часів Януковича Саламатіну і Лебедєву, було повідомлено про підозру у зраді.
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https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1079910.msg24232950#msg24232950 АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=24221 Seroga
1 липня 2020 12:11:21
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Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: ).
Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.
Лише уявіть собі:
через "Казбека" в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, в яких був зацікавлений Кремль;
"Казбек" в інтересах Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та Державних діячів нашої країни;
за погодженням з Кремлем і задля забезпечення інтересів російського агресора, "Казбек" створював в Україні т.з. правозахисні громадські об'єднання;
в інтересах Кремля за безпосереднього сприяння "Казбека" в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої Держави.
І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього "Казбека" в інтересах російського агресора на знищення України.
Довідково: Пошта , дамп якої вивчався співробітниками Центру "Миротворець", використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з всього масиву електронних листів, які надсилалися на його службову пошту (), і які Б.Рапопорт вважав особливо важливими.
Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.
Так хто ти, Казбек Рашидович?
Встановити "Казбека", який думав, що він найхитріший і найрозумніший з усіх "казбеків" Всесвіту, виявилося достатньо просто.
Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти "паляться" на дрібницях і на каналах зв'язку. Казбек не був виключенням.
Так, в імені своєї адреси електронної пошти "Казбек" дав нам три зачіпки:
1. Він користується IPhone.
2. Ім'я або прізвище "Казбека" скоріше за все починаються з літери "А". (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені у спецільній літературі, в 73% випадків одна літера в електронній адресі або перша літера імені або прізвища).
3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. З огляду на масштабність напрямів підривної діяльності "Казбека" проти України і його охоплення зв'язками, скоріше за все це місто - Київ.
Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, бо
"Google знає все"
Як виявилося, в м. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 встановлено на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, буд. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім'я Портнова Т.В. (архів).
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"Иуда же был вор" (с)
- Когда она проталкивала своего друга Медведчука в вице-премьеры, потом в посла в РФ.
- Когда она договаривалась с Януковичем про широкую коалицию с Партией Регионов.
- У нее в "Батькивщине" благодаря ей побывали и ватная Коралевская, и садист-убийца Лозинский, и Олейник, будущий одиозный регионал, который после Майдана сбежал в РФ и др. бандиты и будущие регионалы
- Це не того Медведчука, що був головою АП Кучми, коли Юля сіла вперше, її чоловік просидів рік, свекра медведчук довів до могили, а все її оточення було репресоване? Хм. Здається Вам, Светлано, цей медведчук зробив ще більше шкоди, щоб Ви запідозрили Юлю в прихильності до останнього
- Тобто Ющенка пані Світлана не засуджує, що він взяв у Януковіча мільярд доларів(і росписавсь за нього) і зробив все, щоб той став президентом? А звинувачує Юлю за наміри, які не здійснились. І ще невідомо - які це були наміри? Бо справи Януковіча ми знаємо усі. Хм.
- Ви звинувачуєте Юлю, що її зраджували її однопартійці? Тобто пані Світлану ніхто ніколи не зраджував? Хочу пані заспокоїти - в неї все ще попереду.
- Ну і на останок. Бажаю пані Світлані бути щасливою з усіми тими, кого вона обирала напротивагу Юлі. Сподіваюсь це вже сталось.