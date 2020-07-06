Ексміністр оборони часів Януковича Саламатін є співробітником спецслужби РФ, - Данілов

"Укроборонпром" не є домінантою в оборонно-промисловому комплексі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Що таке "Укроборонпром"? Звідки він взявся? Це та компанія, яка свого часу була створена Російською Федерацією для повного контролю над оборонно-промисловим комплексом України. Пан Саламатін (гендиректор "Укроборонпрому" і міністр оборони за президента-втікача Віктора Януковича, - ред.), за тією інформацією, яку ми маємо, - безпосередній співробітник спецслужби Російської Федерації. Коли він очолив цю організацію, все і почалося", - підкреслив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР

Він нагадав, що концерн на сьогодні не є головним в оборонно-промисловому комплексі країни.

"Багато з'явилося приватних компаній, які займаються цими питаннями, яким монопольно "Укроборонпром" вказував на ціни. Ми вважаємо, що в тому вигляді, в якому є, цей монстр існувати не може", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ексміністрам оборони часів Януковича Саламатіну і Лебедєву, було повідомлено про підозру у зраді.