Смерть иракца на футболе в Харькове: полиция расследует действия медиков

Полиция начала уголовное производство по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи работниками бригады скорой помощи гражданину Ирака, которому стало плохо во время игры в футбол и он умер.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник агентства сообщил, что по самому факту смерти иностранца было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, а тело мужчины было направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти.

"Смерть гражданина Ирака (1991 г. р.) по результатам осмотра и установленных обстоятельств наступила в результате его (сердечного. - Ред.) заболевания и подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта", - сообщили в полиции.

Правоохранители допросили 8 свидетелей происшествия.

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Вечером 24 июня на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" стало плохо 29-летнему гражданину Ирака. По информации пользователей соцсетей, у приехавшей на место бригады медиков не оказалось исправного дефибриллятора.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" эту информацию опроверг. "У всех бригад есть дефибрилляторы, они исправны. В этом случае дефибриллятор не использовался по медицинским показаниям. У больного была асистолия. Это противопоказание для проведение дефибрилляции", - сказал Забашта.