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Смерть іракця на футболі в Харкові: поліція розслідує дії медиків

Смерть іракця на футболі в Харкові: поліція розслідує дії медиків

Поліція почала кримінальне провадження за фактом можливого неналежного надання медичної допомоги працівниками бригади швидкої допомоги громадянину Іраку, якому стало зле під час гри в футбол і він помер.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства повідомив, що стосовно самого факту смерті іноземця було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України, а тіло чоловіка було направлено в морг для проведення експертизи і встановлення причини смерті.

"Смерть громадянина Іраку (1991 р. н.) за результатами огляду та встановлених обставин настала внаслідок його (серцевого. - Ред.) захворювання і підтверджується висновком судово-медичного експерта", - повідомили в поліції.

Правоохоронці допитали 8 свідків події.

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Увечері 24 червня на тренувальному полі біля стадіону "Металіст" стало зле 29-річному громадянину Іраку. За інформацією користувачів соцмереж, у бригади медиків, що приїхала на місце, не було справного дефібрилятора.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта в коментарі кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" цю інформацію спростував. "В усіх бригад є дефібрилятори, вони справні. У цьому разі дефібрилятор не використовувався за медичними показаннями. У хворого була асистолія. Це протипоказання для проведення дефібриляції", - сказав Забашта.

Автор: 

Ірак (183) Нацполіція (15205) смерть (6759) футбол (1582) Харків (5634)


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А работать эти аваковские птенцы когда начнут???
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06.07.2020 15:31 Відповісти
А чому версія слідства - вбивство ?
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06.07.2020 15:31 Відповісти
Потому что это дороже...
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06.07.2020 15:32 Відповісти
Знаю я этих футболистов: после игры пивко и сигаретка. А потом на жаре, от нагрузки, сердечько и не выдерживает...
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06.07.2020 15:38 Відповісти
Врачи в скорой - єто заказніе киллері, об єтом вам скажет 95% украинских судей и прокуроров.
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06.07.2020 16:53 Відповісти
Шукайте сліди москалів. Їм вигідний шкандаль України із Іраком.
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06.07.2020 17:34 Відповісти
 
 