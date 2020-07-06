Смерть іракця на футболі в Харкові: поліція розслідує дії медиків

Поліція почала кримінальне провадження за фактом можливого неналежного надання медичної допомоги працівниками бригади швидкої допомоги громадянину Іраку, якому стало зле під час гри в футбол і він помер.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства повідомив, що стосовно самого факту смерті іноземця було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України, а тіло чоловіка було направлено в морг для проведення експертизи і встановлення причини смерті.

"Смерть громадянина Іраку (1991 р. н.) за результатами огляду та встановлених обставин настала внаслідок його (серцевого. - Ред.) захворювання і підтверджується висновком судово-медичного експерта", - повідомили в поліції.

Правоохоронці допитали 8 свідків події.

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Увечері 24 червня на тренувальному полі біля стадіону "Металіст" стало зле 29-річному громадянину Іраку. За інформацією користувачів соцмереж, у бригади медиків, що приїхала на місце, не було справного дефібрилятора.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта в коментарі кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" цю інформацію спростував. "В усіх бригад є дефібрилятори, вони справні. У цьому разі дефібрилятор не використовувався за медичними показаннями. У хворого була асистолія. Це протипоказання для проведення дефібриляції", - сказав Забашта.