Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" новым судам

Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешению на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.

"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - указано в сообщении.

В агентстве отметили, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за того, что там затоплены запасы химического оружия.

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