Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" новым судам
Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешению на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.
"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - указано в сообщении.
В агентстве отметили, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за того, что там затоплены запасы химического оружия.
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Не лучше Дании ещё на этом и заработать ?
Они тоже за себя думают или нет ?
Датского разрешения для тебя и твоего ***** очень и очень мало: пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит вы, казламордые, будете сасать с причмоком...
Не могут, ибо ЕС однако. Только от сих и до сих, а сверх ни-ни, не политкорректно.
Кто как не пия кэско и ее народная партия лизали сраку Путину ? Кто как не члены ее партии говорили , что в Украине жуткий антисимитизм ?
Датчане очень довольны действиями своего правительства в период кризиса Covid-19
http://sclistok.com/news/1506-datchane-ochen-dovolny-dejstviyami-svoego-pravitelstva-v-period-krizisa-covid-19
Совершенно верно. И Германии нельзя, и Турции, и Болгарии ..... вообще никому нельзя. Украине можно.
Строительство СП-2 не возобновится еще минимум месяц.
Несмотря на разрешение Дании, компания Nord Stream 2 AG еще по меньшей мере четыре недели не сможет приступить к укладке труб из-за возможной апелляции.
Прокладка труб на участке газопровода Северный поток - 2 к юго-востоку от острова Борнхольм не начнется сразу после получения разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на использование таких судов может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, сообщил в понедельник, 6 июля, ТАСС глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.
https://korrespondent.net/business/companies/4248572-stroytelstvo-sp-2-ne-vozobnovytsia-esche-mynymum-mesiats
Да, должны. Трампу можно НЕОДНОКРАТНО плюнуть в рожу Германии за стремление достроить СП-2, а вот Дании и разок плюнуть нельзя?
Кто курим , что так прет. ?
И зачем заносить если масвка будет Дании за транзит платит ?
Так что курим ?
Разрешение Дании касается трубоукладочной баржи "Фортуна", принадлежащей
«Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которому врядли важны санкции Штатов.
Ну тупые-е-е ..... не хотят ссориться с Германией и Францией изза Украины. Вот идиоты - им своя рубашка ближе к телу.
Свої претензії надсилай прямісінько у Госдеп, дурненьке.
Читай папирус, мальчишка с грязной попкой.
даже в дании