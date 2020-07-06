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Новини Газова війна
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Данія дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам

Данія дозволила продовжити будівництво

Датське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл використовувати судна для трубоукладання з якорями для завершення останнього відрізка трубопроводу у водах Данії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Запит на внесення поправки до отриманого в жовтні минулого року дозволу на будівництво компанія Nord Stream 2 AG подала в червні.

"Зміни означають, що компанія може використовувати трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням як окремо, так і в поєднанні із суднами, оснащеними системою динамічного позиціонування", - зазначено в повідомленні.

В агентстві зауважили, що будівництво вестиметься за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціонуванням через те, що там затоплені запаси хімічної зброї.

Читайте: У Данії оскаржили дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Автор: 

Данія (776) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+8
При Порошенко такого не было!!!
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06.07.2020 15:34
+8
Коли були правоцентристи при владі, Данія заборонила потік. Зараз при владі наймерзотніші соціалісти, корупціонери. Сподіваємось що на наступних виборах лівакі зазнають поразки. Вони зараз руйнують країну.
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06.07.2020 15:38
+8
Европа заплатит за пир с людоедами жизнью своих детей.
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06.07.2020 16:22
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При Порошенко такого не было!!!
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06.07.2020 15:34 Відповісти
Мозгов у вас не было.Ни ПРИ парашенке,ни ПРИ зеленом.У нас нет Царей,а "при" употребляют для хронологии правления монархов.
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06.07.2020 16:29 Відповісти
Та то он прикалывается! Маккартни - свой!
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06.07.2020 16:55 Відповісти
Ну, якщо свій - хай сере.
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06.07.2020 18:16 Відповісти
Ви мудрий чоловік, своє гімно не смердить.
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06.07.2020 23:15 Відповісти
Понял)Тогда-сори
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06.07.2020 20:35 Відповісти
пусть куйло утопит еще немного миллиардов
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06.07.2020 15:35 Відповісти
Слабенькая стала Америка.
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06.07.2020 15:35 Відповісти
А санкції ніхто не відміняв. Данія трохи затримала, а США обнулив їх Стрім-2. Тепер Данія дозволила, але це кацапам вже не допоможе.
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06.07.2020 18:20 Відповісти
Молодці... Люди взагалі на стільки стали тупорилими, що вже і надій не має. Вони думають, що розумні, а живуть мірками одного дня. А може це на краще? Як не як розвелося забагато цих тараканів від яких користі не має ....
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06.07.2020 15:38 Відповісти
Скорее всего не могут они запретить, просто протянули сколько могли
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06.07.2020 15:38 Відповісти
_В собственных водах могут запретить что угодно, ибо они их хозяева. Тут дело в желании запретить.
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06.07.2020 15:55 Відповісти
Зачем Дании запрещать то , что нельзя запретит ? Трубу бы потянули и без датской территории и какой смысл тогда ?

Не лучше Дании ещё на этом и заработать ?

Они тоже за себя думают или нет ?
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06.07.2020 16:09 Відповісти
Заглохни, казламордае...
Датского разрешения для тебя и твоего ***** очень и очень мало: пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит вы, казламордые, будете сасать с причмоком...
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06.07.2020 16:22 Відповісти
Европа заплатит за пир с людоедами жизнью своих детей.
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06.07.2020 16:22 Відповісти
Для начала Дания заплатит санкциями, ну а потом и Европа подтянецца...
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06.07.2020 16:25 Відповісти
_В собственных водах могут запретить что угодно, ибо они их хозяева. Тут дело в желании запретить.
Не могут, ибо ЕС однако. Только от сих и до сих, а сверх ни-ни, не политкорректно.
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06.07.2020 16:34 Відповісти
Коли були правоцентристи при владі, Данія заборонила потік. Зараз при владі наймерзотніші соціалісти, корупціонери. Сподіваємось що на наступних виборах лівакі зазнають поразки. Вони зараз руйнують країну.
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06.07.2020 15:38 Відповісти
Вже пізно може бути
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06.07.2020 15:40 Відповісти
Тапая русская овца манипулирует мнением читателей цензор в надежде что никто не понимает в датский политике ?

Кто как не пия кэско и ее народная партия лизали сраку Путину ? Кто как не члены ее партии говорили , что в Украине жуткий антисимитизм ?
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06.07.2020 15:47 Відповісти
От чего колбасить русских свиней в Дании.

Датчане очень довольны действиями своего правительства в период кризиса Covid-19

http://sclistok.com/news/1506-datchane-ochen-dovolny-dejstviyami-svoego-pravitelstva-v-period-krizisa-covid-19
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06.07.2020 15:50 Відповісти
бабло хазпрому перемагає?
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06.07.2020 15:41 Відповісти
Украине можно получать деньги от газпрома , Дании нельзя? 🤣
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06.07.2020 16:06 Відповісти
Украине можно получать деньги от газпрома , Дании нельзя?
Совершенно верно. И Германии нельзя, и Турции, и Болгарии ..... вообще никому нельзя. Украине можно.
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06.07.2020 16:36 Відповісти
ДЕВИЗ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2" - "Оставь надежду, всяк сюда входящий"...
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Цензор , если ты говоришь А , то и говори Б .

Строительство СП-2 не возобновится еще минимум месяц.

Несмотря на разрешение Дании, компания Nord Stream 2 AG еще по меньшей мере четыре недели не сможет приступить к укладке труб из-за возможной апелляции.
Прокладка труб на участке газопровода Северный поток - 2 к юго-востоку от острова Борнхольм не начнется сразу после получения разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на использование таких судов может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, сообщил в понедельник, 6 июля, ТАСС глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

https://korrespondent.net/business/companies/4248572-stroytelstvo-sp-2-ne-vozobnovytsia-esche-mynymum-mesiats
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06.07.2020 15:49 Відповісти
И, типа, никакой коррупции!!! Все равняемся на Данию!
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06.07.2020 16:00 Відповісти
Трамп открыто плюнул в рожу Дании, своей попыткой купить Гренландию. И после этого датчане должны топить за США ?
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06.07.2020 16:03 Відповісти
Будут или не будут топить за США - вопрос десятый, а вот отгрести санкций от США - отгребут !!!
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06.07.2020 16:27 Відповісти
Трамп открыто плюнул в рожу Дании, своей попыткой купить Гренландию. И после этого датчане должны топить за США ?
Да, должны. Трампу можно НЕОДНОКРАТНО плюнуть в рожу Германии за стремление достроить СП-2, а вот Дании и разок плюнуть нельзя?
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06.07.2020 16:40 Відповісти
А причём тут вообще-то коррупция ?
Кто курим , что так прет. ?
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06.07.2020 16:04 Відповісти
А ты считаешь, что москва не занесла????????!!!!!! Простота гораздо хуже воровства.
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06.07.2020 16:07 Відповісти
Я считаю что не занесла . Есть доказательств что занесла ?

И зачем заносить если масвка будет Дании за транзит платит ?

Так что курим ?
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06.07.2020 16:11 Відповісти
Уймись, дурак !!! (с)
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06.07.2020 16:23 Відповісти
дело в том, что раньше, Дания на ж...пу падала, требовала корабли с системой динамического позиционирования. А теперь, бац, и простой якорь тоже сойдет. А ты с колес слазь, на печень дурно влияют.
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06.07.2020 18:28 Відповісти
Дания получит за транзит газа нефиговые деньги. По вашему мотив недостаточный?
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06.07.2020 16:12 Відповісти
разрешение Дании- детский лепет.Санкции США касаются судов строящих подобные трубопроводы,которых в мире раз два и обчелся...
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06.07.2020 16:27 Відповісти
разрешение Дании- детский лепет.Санкции США касаются судов строящих подобные трубопроводы,которых в мире раз два и обчелся...
Разрешение Дании касается трубоукладочной баржи "Фортуна", принадлежащей
«Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которому врядли важны санкции Штатов.
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06.07.2020 16:44 Відповісти
Ржавой барже-не важно, а датчанам - очень даже не все равно. Рад за тупых недоумков скандинавов.
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Рад за тупых недоумков скандинавов.
Ну тупые-е-е ..... не хотят ссориться с Германией и Францией изза Украины. Вот идиоты - им своя рубашка ближе к телу.
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Тільки на нього необхідно встановити обладнання, яке їм через санкції ніхто не продасть.
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Дійсно, в "гасьпрьомі" сидять не дурні, тому навіть і не смикаються добудовувати той "патьок". І ти можешь вважати все, що тобі завгодно, але якщо твій "черській" хоча б подумки почне добудовувати "сєвєрнійпатьок", то твій "гасьпрьом" накриється мокрим рядном.
Свої претензії надсилай прямісінько у Госдеп, дурненьке.
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06.07.2020 19:43 Відповісти
Рекомендую вивчити для початку зміст останніх санкцій з боку США, що стосуються добудови пп-2.
Читай папирус, мальчишка с грязной попкой.
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06.07.2020 21:00 Відповісти
Санкции США касаются абсолютно ВСЕХ компаний мира (независимо от формы собственности), которые вздумают хоть как-то помогать или хотя бы один доллар инвестировать в эту кацапскую затею.
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06.07.2020 19:49 Відповісти
Дания - в очередь за санкциями - стройся!
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06.07.2020 16:58 Відповісти
гроши не пахнут
даже в дании
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06.07.2020 17:44 Відповісти
 
 