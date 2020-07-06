Данія дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам

Датське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл використовувати судна для трубоукладання з якорями для завершення останнього відрізка трубопроводу у водах Данії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Запит на внесення поправки до отриманого в жовтні минулого року дозволу на будівництво компанія Nord Stream 2 AG подала в червні.

"Зміни означають, що компанія може використовувати трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням як окремо, так і в поєднанні із суднами, оснащеними системою динамічного позиціонування", - зазначено в повідомленні.

В агентстві зауважили, що будівництво вестиметься за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціонуванням через те, що там затоплені запаси хімічної зброї.

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