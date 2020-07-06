На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА
На морских курортах Херсонщины обследуют на коронавирусную инфекцию методом ПЦР персонал пансионатов и баз отдыха.
Об этом сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По инициативе департамента здоровья Херсонской ОГА, региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение обследовать методом ПЦР обслуживающий персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах Херсонщины", - написал Короленко.
По его словам, это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей области.
Как отметил Короленко, работа в этом направлении началась на прошлой неделе, уже проведено 40 тестов методом ПЦР работников баз отдыха с. Железный Порт. Результат отрицательный - вирус COVID-19 не обнаружен.
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