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Новости Коронавирус и карантин
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На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА

На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА

На морских курортах Херсонщины обследуют на коронавирусную инфекцию методом ПЦР персонал пансионатов и баз отдыха.

Об этом сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе департамента здоровья Херсонской ОГА, региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение обследовать методом ПЦР обслуживающий персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах Херсонщины", - написал Короленко.

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По его словам, это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей области.

Как отметил Короленко, работа в этом направлении началась на прошлой неделе, уже проведено 40 тестов методом ПЦР работников баз отдыха с. Железный Порт. Результат отрицательный - вирус COVID-19 не обнаружен.

На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Черное море (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4807)


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Какой отдых на морях? Какие пансионы? Только жесткий карантин, шоб все по норам сидели, а то потом нормальным людям коек в больницах не хватит, бо эти будут хотеть шоб их лечили за счет налогоплательщиков...
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06.07.2020 16:57 Ответить
Чего ты так распереживался? Может, хоть у тебя данные по смертям за 1,5 года по месяцам есть?
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06.07.2020 17:43 Ответить
Зеленський на вихідних скупався в Чорному морі - на наступний день виявили кишкову паличку. Я ні на що не натякаю, але....

На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2785
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06.07.2020 17:00 Ответить
Кстати медицына должна быть платной, ну там кроме экстренных случаев, когда нада спасать жизнь сдесь и сейчас. Какой смысл лечить зебилов в долгой перспективе, если у них нету денег, они алиментщики-евробляхеры и они не платят налоги. Только смотрят квартал да скотов, какой от них толк, что они могут произвести на свет кроме детей низкого качества?
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06.07.2020 17:02 Ответить
Проводить охоту на ведьм ломанулись по пансианатам люди там подневольные не откажут за долю малую и работу чтоб не потерять.
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06.07.2020 17:16 Ответить
 
 