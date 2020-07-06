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Новини Коронавірус і карантин
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На Херсонщині персонал пансіонатів і баз відпочинку протестують на COVID-19, - ОДА

На Херсонщині персонал пансіонатів і баз відпочинку протестують на COVID-19, - ОДА

На морських курортах Херсонщини обстежують на коронавірусну інфекцію методом ПЛР персонал пансіонатів і баз відпочинку.

Про це повідомив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За ініціативою департаменту здоров’я Херсонської ОДА, регіональною комісією ТЕБ та НС ухвалено рішення обстежувати методом ПЛР обслуговуючий персонал пансіонатів та баз відпочинку, розташованих на морських курортах Херсонщини", - написав Короленко.

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За його словами, це дасть змогу контролювати розповсюдження вірусу COVID-19 в області, вчасно виявляти хворих, реагувати та створювати умови для безпечного відпочинку гостей і жителів області.

Як зазначив Короленко, робота в цьому напрямку розпочалася минулого тижня, вже проведено 40 тестувань методом ПЛР працівників баз відпочинку с. Залізний Порт. Результат негативний – вірусу COVID-19 не виявлено.

На Херсонщині персонал пансіонатів і баз відпочинку протестують на COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Чорне море (1673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5795)


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Какой отдых на морях? Какие пансионы? Только жесткий карантин, шоб все по норам сидели, а то потом нормальным людям коек в больницах не хватит, бо эти будут хотеть шоб их лечили за счет налогоплательщиков...
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06.07.2020 16:57 Відповісти
Чего ты так распереживался? Может, хоть у тебя данные по смертям за 1,5 года по месяцам есть?
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06.07.2020 17:43 Відповісти
Зеленський на вихідних скупався в Чорному морі - на наступний день виявили кишкову паличку. Я ні на що не натякаю, але....

На Херсонщине персонал пансионатов и баз отдыха протестируют на COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 2785
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Кстати медицына должна быть платной, ну там кроме экстренных случаев, когда нада спасать жизнь сдесь и сейчас. Какой смысл лечить зебилов в долгой перспективе, если у них нету денег, они алиментщики-евробляхеры и они не платят налоги. Только смотрят квартал да скотов, какой от них толк, что они могут произвести на свет кроме детей низкого качества?
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06.07.2020 17:02 Відповісти
Проводить охоту на ведьм ломанулись по пансианатам люди там подневольные не откажут за долю малую и работу чтоб не потерять.
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06.07.2020 17:16 Відповісти
 
 