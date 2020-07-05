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Новини Коронавірус і карантин
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Дитячий табір експериментально відкриють у Херсонській області, - санлікар Ляшко

Дитячий табір експериментально відкриють у Херсонській області, - санлікар Ляшко

Відкриття дитячих таборів заборонено постановою про адаптивний карантин до 31 липня. Однак одну зміну планують провести пробно.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" про ситуацію з дитячими таборами в Україні в умовах карантину, передає Цензор.НЕТ.

"Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій. На цьому тижні в Кирилівці стався спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі, яка не прислухалась до вимог карантину, відкрилася без дозвільних документів", — сказав він.

За словами Ляшка, незабаром як експеримент відкриють один дитячий табір для відпочинку дітей.

"Ми з обережністю ставимося до відкриття. Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу стався в одному з дитсадків Тернополя

Нагадаємо, в курортному смт Кирилівка (Запорізька обл.) вдпочивальники однієї з баз стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я ввечері 1 липня, після прийому їжі. За словами директорки КНП "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з прийомом їжі або купанням в басейні. Однак, незважаючи на це, кирилівські медики всім, хто скаржиться на підвищення температури і перебуває на території бази відпочинку, зробили тести на коронавірусну інфекцію.

діти (5093) карантин (18172) відпочинок (231) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+3
подопытных для эксперимента уже нашли? Можно" трускавецких студентов" заселить для начала.У них опыт есть.
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05.07.2020 21:42
+3
Петю позвать надо.Он "фартовый"
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05.07.2020 21:56
+3
В другому слові ти переплутав порядок літер.
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05.07.2020 22:18
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подопытных для эксперимента уже нашли? Можно" трускавецких студентов" заселить для начала.У них опыт есть.
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05.07.2020 21:42 Відповісти
Пропоную організувати замість відпочинку дітей виїзну сесію КМУ, а після того, з такими ж заходами безпеки, як у "Велюрі" та в кафе у Хмельницькому, провести курси підвищення кваліфікації для випускників трускавецької академії. І най доповідачем буде САМ найвеличніший
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05.07.2020 21:50 Відповісти
А! Забув! І херсонських журналістів не запрошувати - новини після цього будуть - просто БОМБА!
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05.07.2020 21:51 Відповісти
І навколо самі корабельні сосни! І чується за кілометри- баба да, баба да.
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05.07.2020 21:53 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F26134-uni-hudozniki-v-ternopoli-pid-cas-karantinu-maluut-kartini-akcia-ni-koronavirusu%2F&psig=AOvVaw1JiM9E4IUvZaS_TtLCd1lT&ust=1594061663497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNDY2OHktuoCFQAAAAAdAAAAABAD Юні художники в Тернополі під час карантину малюють картини. Акція ... Детский лагерь экспериментально откроют в Херсонской области, - санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5071
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05.07.2020 21:54 Відповісти
какая-то мама депутата держит базу отдыха "Красная шапочка" и достала своего сына дескать ты маму не любишь, а мама любит не токмо быстро ездить, а и скоростной подсчёт лавэ от путёвок за 15 тыс гр.
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05.07.2020 21:54 Відповісти
Петю позвать надо.Он "фартовый"
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05.07.2020 21:56 Відповісти
Так поклич!
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05.07.2020 21:57 Відповісти
не поедет. он на подписке. да и марина не пустит. кто продуктовые пакеты паковать будет?
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05.07.2020 22:11 Відповісти
Зеля передаст и запакует.
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05.07.2020 22:13 Відповісти
В другому слові ти переплутав порядок літер.
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05.07.2020 22:18 Відповісти
да, у меня проблемы с кацапосуржиком, нихтферштеен, слэнг..
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05.07.2020 22:27 Відповісти
То что Зеля передаст и так понятно.А кто такой запакует?
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05.07.2020 23:08 Відповісти
Запукает.
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05.07.2020 23:19 Відповісти
Та ти все ж таки спробуй! Поклич!
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05.07.2020 22:13 Відповісти
зеДебил а ну ка скинь прогу где Порошнко а подписке а? Или бла бла я всегда слышу от зелёных тварей
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06.07.2020 00:02 Відповісти
№93
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05.07.2020 22:16 Відповісти
О, эксперименты на детях ставить будут.
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05.07.2020 22:12 Відповісти
Дитячий табір експериментально відкриють у Херсонській області, - санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6751
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05.07.2020 22:17 Відповісти
Хто готовий віддати своїх дітей,для експериментів?
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05.07.2020 22:23 Відповісти
Готов усыновить Зеленского и отдать.
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05.07.2020 22:29 Відповісти
А где Кивин малыш отдыхал тогда, если лагерей нет? Вчера переписку печатали...
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05.07.2020 22:34 Відповісти
в днр
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05.07.2020 22:42 Відповісти
Ну это для богатеньких. Так что переживать особо не нужно.
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05.07.2020 22:35 Відповісти
Кто-то занес куда нужно вот и открыли. Двойные стандарты, как это надоело уже. Когда уже будет стоять во главе закон. а не чьи-то интересы?
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05.07.2020 23:01 Відповісти
"Як експеримент" над дітьми... Цікаво, експеримент буде над дітьми зелених міністрів чи над зіпсованими.
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05.07.2020 23:24 Відповісти
заселить в этот лагерь пенсионеров - ещё куда не шло (не большая утрата для страны) , но детей, которые масками кидаться после отбоя будут, а не носить их ?
...
Ладно, заселяйте.
Только детьми и внуками депутатов...
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05.07.2020 23:37 Відповісти
У меня просто слов нет....
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05.07.2020 23:38 Відповісти
Главное не указать название лагеря и его местонахождение))) И можно открывать почти все лагеря, и в случае чего, каждый из них и будет именно тем единственным экспериментальным)))
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05.07.2020 23:40 Відповісти
Давай, Ляшко, экспериментируй над детьми - диссертацию напишешь с выводами: сколько заболело, сколько воспалением легких переболело, и сколько вымерло. Похвально и не удивительно, что над народом проводят эксперимент по выживанию.
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05.07.2020 23:42 Відповісти
 
 