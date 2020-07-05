Дитячий табір експериментально відкриють у Херсонській області, - санлікар Ляшко

Відкриття дитячих таборів заборонено постановою про адаптивний карантин до 31 липня. Однак одну зміну планують провести пробно.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" про ситуацію з дитячими таборами в Україні в умовах карантину, передає Цензор.НЕТ.

"Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій. На цьому тижні в Кирилівці стався спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі, яка не прислухалась до вимог карантину, відкрилася без дозвільних документів", — сказав він.

За словами Ляшка, незабаром як експеримент відкриють один дитячий табір для відпочинку дітей.

"Ми з обережністю ставимося до відкриття. Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", — сказав він.

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Нагадаємо, в курортному смт Кирилівка (Запорізька обл.) вдпочивальники однієї з баз стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я ввечері 1 липня, після прийому їжі. За словами директорки КНП "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з прийомом їжі або купанням в басейні. Однак, незважаючи на це, кирилівські медики всім, хто скаржиться на підвищення температури і перебуває на території бази відпочинку, зробили тести на коронавірусну інфекцію.