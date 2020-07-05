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Новости Коронавирус и карантин
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Детский лагерь экспериментально откроют в Херсонской области, - санврач Ляшко

Детский лагерь экспериментально откроют в Херсонской области, - санврач Ляшко

Открытие детских лагерей запрещено постановлением об адаптивном карантине до 31 июля. Однако одну смену планируют провести пробно.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о ситуации с детскими лагерями в Украине в условиях карантина, передает Цензор.НЕТ.

"Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов", - сказал он.

По словам Ляшко, вскоре в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

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"Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - сказал он.

Напомним, в курортном пгт Кирилловка (Запорожская обл.) отдыхающие одной из баз стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля, после приема пищи. По словам директора КНП "Амбулатория общей практики семейной медицины" Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако, несмотря на это, кирилловские медики всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха сделают тесты на коронавируснуюю инфекцию.

Автор: 

дети (6520) карантин (16729) отдых (390) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+3
подопытных для эксперимента уже нашли? Можно" трускавецких студентов" заселить для начала.У них опыт есть.
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05.07.2020 21:42
+3
Петю позвать надо.Он "фартовый"
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05.07.2020 21:56
+3
В другому слові ти переплутав порядок літер.
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05.07.2020 22:18
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подопытных для эксперимента уже нашли? Можно" трускавецких студентов" заселить для начала.У них опыт есть.
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05.07.2020 21:42 Ответить
Пропоную організувати замість відпочинку дітей виїзну сесію КМУ, а після того, з такими ж заходами безпеки, як у "Велюрі" та в кафе у Хмельницькому, провести курси підвищення кваліфікації для випускників трускавецької академії. І най доповідачем буде САМ найвеличніший
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05.07.2020 21:50 Ответить
А! Забув! І херсонських журналістів не запрошувати - новини після цього будуть - просто БОМБА!
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05.07.2020 21:51 Ответить
І навколо самі корабельні сосни! І чується за кілометри- баба да, баба да.
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05.07.2020 21:53 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F26134-uni-hudozniki-v-ternopoli-pid-cas-karantinu-maluut-kartini-akcia-ni-koronavirusu%2F&psig=AOvVaw1JiM9E4IUvZaS_TtLCd1lT&ust=1594061663497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNDY2OHktuoCFQAAAAAdAAAAABAD Юні художники в Тернополі під час карантину малюють картини. Акція ... Детский лагерь экспериментально откроют в Херсонской области, - санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5071
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05.07.2020 21:54 Ответить
какая-то мама депутата держит базу отдыха "Красная шапочка" и достала своего сына дескать ты маму не любишь, а мама любит не токмо быстро ездить, а и скоростной подсчёт лавэ от путёвок за 15 тыс гр.
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05.07.2020 21:54 Ответить
Петю позвать надо.Он "фартовый"
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05.07.2020 21:56 Ответить
Так поклич!
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05.07.2020 21:57 Ответить
не поедет. он на подписке. да и марина не пустит. кто продуктовые пакеты паковать будет?
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05.07.2020 22:11 Ответить
Зеля передаст и запакует.
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05.07.2020 22:13 Ответить
В другому слові ти переплутав порядок літер.
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05.07.2020 22:18 Ответить
да, у меня проблемы с кацапосуржиком, нихтферштеен, слэнг..
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05.07.2020 22:27 Ответить
То что Зеля передаст и так понятно.А кто такой запакует?
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05.07.2020 23:08 Ответить
Запукает.
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05.07.2020 23:19 Ответить
Та ти все ж таки спробуй! Поклич!
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05.07.2020 22:13 Ответить
зеДебил а ну ка скинь прогу где Порошнко а подписке а? Или бла бла я всегда слышу от зелёных тварей
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06.07.2020 00:02 Ответить
№93
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05.07.2020 22:16 Ответить
О, эксперименты на детях ставить будут.
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05.07.2020 22:12 Ответить
Дитячий табір експериментально відкриють у Херсонській області, - санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6751
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05.07.2020 22:17 Ответить
Хто готовий віддати своїх дітей,для експериментів?
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05.07.2020 22:23 Ответить
Готов усыновить Зеленского и отдать.
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05.07.2020 22:29 Ответить
А где Кивин малыш отдыхал тогда, если лагерей нет? Вчера переписку печатали...
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05.07.2020 22:34 Ответить
в днр
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05.07.2020 22:42 Ответить
Ну это для богатеньких. Так что переживать особо не нужно.
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05.07.2020 22:35 Ответить
Кто-то занес куда нужно вот и открыли. Двойные стандарты, как это надоело уже. Когда уже будет стоять во главе закон. а не чьи-то интересы?
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05.07.2020 23:01 Ответить
"Як експеримент" над дітьми... Цікаво, експеримент буде над дітьми зелених міністрів чи над зіпсованими.
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05.07.2020 23:24 Ответить
заселить в этот лагерь пенсионеров - ещё куда не шло (не большая утрата для страны) , но детей, которые масками кидаться после отбоя будут, а не носить их ?
...
Ладно, заселяйте.
Только детьми и внуками депутатов...
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05.07.2020 23:37 Ответить
У меня просто слов нет....
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05.07.2020 23:38 Ответить
Главное не указать название лагеря и его местонахождение))) И можно открывать почти все лагеря, и в случае чего, каждый из них и будет именно тем единственным экспериментальным)))
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05.07.2020 23:40 Ответить
Давай, Ляшко, экспериментируй над детьми - диссертацию напишешь с выводами: сколько заболело, сколько воспалением легких переболело, и сколько вымерло. Похвально и не удивительно, что над народом проводят эксперимент по выживанию.
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05.07.2020 23:42 Ответить
 
 