Детский лагерь экспериментально откроют в Херсонской области, - санврач Ляшко

Открытие детских лагерей запрещено постановлением об адаптивном карантине до 31 июля. Однако одну смену планируют провести пробно.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о ситуации с детскими лагерями в Украине в условиях карантина, передает Цензор.НЕТ.

"Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов", - сказал он.

По словам Ляшко, вскоре в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

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"Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - сказал он.

Напомним, в курортном пгт Кирилловка (Запорожская обл.) отдыхающие одной из баз стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля, после приема пищи. По словам директора КНП "Амбулатория общей практики семейной медицины" Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако, несмотря на это, кирилловские медики всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха сделают тесты на коронавируснуюю инфекцию.