Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств
Британское правительство ввело ограничительные меры против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, санкции включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию.
"Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа Доминик Рааб.
Санкции направлены на тех, кто нарушает права на жизнь и свободу, применяет пытки и использует рабство, а также на тех, кому достается выгода от этих нарушений.
"Те, у кого руки в крови, уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.
Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян.
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Далі буде...
Не ной
Уходи на покой
Там твой
Спасатель Ной
Без Ковчега
Выпей за упокой
РАБссии "радной"
И почему в списке нет Беларуси?!
Там может быть выпускают только очень и очень высокопоставленных коммуняк...и до сомневаюсь
Шариков : вот я помгю два корабля с зерном из Америки в 1894 году,художник Айвазовский по этому поводу даже 2 картины нарисовал..
Швондер :фигня это,вот мой отец помнит зерно из США в 1921 году,но его чЛенин почему то послал в Германию ,там сильный голод,чем у нашего быдла....
Османская,Австро-Венгерская,Германская и РАБссиянская...
Плешивый Хмырь Мавзолейный до сих пор слезы льет о распаде дохлого СССра,типа советское дерьмо было крутым Говном.....
Короче - КОЗЛЫ ВСЕ ОНИ ТАМ !!!
Простой пример.
РАБссия 2012 год.четверта экономика Мира.4 триллиона долларов.
РАБссия.2019 год.17 экономика Мира.годовой бюджет 212 миллиардов долларов...
Бюджет штата Калифорния 219 ярдов...
Вартість одного Apple 1.3 трильони доларів.