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Новости Санкции против России
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Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств

Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств

Британское правительство ввело ограничительные меры против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, санкции включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию.

"Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа Доминик Рааб.

Санкции направлены на тех, кто нарушает права на жизнь и свободу, применяет пытки и использует рабство, а также на тех, кому достается выгода от этих нарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат Польши выразил поддержку Украине и предостерег мировое сообщество от снятия санкций с России в связи с коронавирусом

"Те, у кого руки в крови, уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян.

Автор: 

Великобритания (4984) права человека (989) россия (95683) санкции (11317) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+17
Це приємна новина!
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06.07.2020 21:13
+15
Чем больше санкций для кацапо-фашистии тем лучше!
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06.07.2020 21:13
+9
Израиль уничтожил в Иране несколько ядерных объектов.
Гарна новина...
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06.07.2020 21:16
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Чем больше санкций для кацапо-фашистии тем лучше!
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06.07.2020 21:13 Ответить
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 1586
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06.07.2020 21:23 Ответить
Точно! И свифт на хрен отрубить и добавить разных вкусняшек.
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06.07.2020 21:37 Ответить
Так им. так. И пусть они переходят на расчеты в юанях. И чиновников не впускать 25 человек.
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06.07.2020 23:49 Ответить
Це приємна новина!
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06.07.2020 21:13 Ответить
Израиль уничтожил в Иране несколько ядерных объектов.
Гарна новина...
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06.07.2020 21:16 Ответить
Нельзя просто так уничтожать ядерные объекты, а вдруг это приведет к распространению радиации?
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06.07.2020 21:28 Ответить
ну и хорошо... больше подохнет... потом... этих ушлепков. Главное, что бы при разрушении ветер был в нужную сторону... вот и все.
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07.07.2020 10:28 Ответить
В списке в основном мусора и вертухаи. Посерьёзнее не нашлось?
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06.07.2020 21:17 Ответить
Хто ещё не успел надругацца над остывающей тушей абосранного срусськава мидведя, атзавитесь !!!
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06.07.2020 21:19 Ответить
Против зеленского когда? Он делает то же самое. И что?
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06.07.2020 21:23 Ответить
А Сауды в ответ повысят для бриттов стоимость нефти...
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06.07.2020 21:23 Ответить
И кацапы тоже повысят ???
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06.07.2020 21:25 Ответить
Все повысят! Кстати, Трампу это тоже выгодно! И не факт, что это делают преднамеренно... как будто-бы нарушение прав там никогда не было!
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06.07.2020 21:37 Ответить
Дядя, кацапы свою грязь задаром продавали и ещё и в долгу оставались... Им как раз тока и осталось, шо повышать цены...
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06.07.2020 21:53 Ответить
Юралс сейчас торгуется дороже Брент...
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06.07.2020 21:58 Ответить
Торгуется не значит, што цену устанавливают кацапы... Разговор об этом, а не о бирже. Помницца мне, што как-то она торговалась и по 115 баксов. Теперешняя цена на биржах приурочена, паходу, к выборам в Штатах в этом году.
Далі буде...
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06.07.2020 22:10 Ответить
Бриты не трусливые. Англия была независимым государством веками.
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06.07.2020 22:33 Ответить
А можно в список было включить и членов семей высокопоставленных путенских феодалов ?
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06.07.2020 21:24 Ответить
Страна-изгой
Не ной
Уходи на покой
Там твой
Спасатель Ной
Без Ковчега
Выпей за упокой
РАБссии "радной"
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06.07.2020 21:26 Ответить
Лучше бы не прятали у себя воров со всего мира ради их денег. Сколько бы бантустанов спасли от нищеты. Сколько бы прав защитили.
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06.07.2020 21:26 Ответить
Нужно включать всех чиновников, депутатов, сенаторов, силовой блок, пропагандонов и членов их семей!
И почему в списке нет Беларуси?!
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06.07.2020 21:28 Ответить
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 1967
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06.07.2020 21:29 Ответить
ішак, коли введеш санкції проти русні?
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06.07.2020 21:29 Ответить
он войну с рассеей-назвать войной боится...какие санкции...? там же- "мир в глазах пуйла"...
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06.07.2020 21:40 Ответить
Тушонку Рузвельта превратят в удавку Трампа....
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06.07.2020 21:31 Ответить
То што ***** поставили на уровень северной кореи и мьянми после царствования на трон -- показательно . Англичане всегда задают тон и не только в музыке .
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06.07.2020 21:34 Ответить
Ну а где санкции Украины против Макшани? Шо наш Бубочка предлагает?
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06.07.2020 21:38 Ответить
Интересно, а что жителей северной кореи выпускают чтобы они подверглись тлетворному влиянию запада...
Там может быть выпускают только очень и очень высокопоставленных коммуняк...и до сомневаюсь
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06.07.2020 21:38 Ответить
Саудовской Аравии ?! Да ладно !
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06.07.2020 21:39 Ответить
Заспорили Шариков и Швондер,типа сколько раз США спасали РАБссию от голода...
Шариков : вот я помгю два корабля с зерном из Америки в 1894 году,художник Айвазовский по этому поводу даже 2 картины нарисовал..
Швондер :фигня это,вот мой отец помнит зерно из США в 1921 году,но его чЛенин почему то послал в Германию ,там сильный голод,чем у нашего быдла....
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06.07.2020 21:40 Ответить
Англичане свою историю забыли? Руки у них даже не по локоть, по уши в крови. Один раздел Индии чего стоит
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06.07.2020 21:41 Ответить
И очень много договорных переделов с рашкой засрашкой..например тот же афган и таджикистан, иран, шо там еще?
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06.07.2020 21:46 Ответить
А ещё они Белый дом сожгли. За сотни лет как кино сняли такое
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06.07.2020 21:50 Ответить
Ещё они собственно поделили Европу в Ялте в 1944 при участии Штатов.
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06.07.2020 21:52 Ответить
После Первой Мировой распалось сразу несколько Империй...
Османская,Австро-Венгерская,Германская и РАБссиянская...
Плешивый Хмырь Мавзолейный до сих пор слезы льет о распаде дохлого СССра,типа советское дерьмо было крутым Говном.....
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06.07.2020 21:50 Ответить
Ну ты глянь, островок какой-то а туда же. Санкции...
Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств - Цензор.НЕТ 6992
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06.07.2020 21:51 Ответить
если бы все санкции ,сразу после Крыма ,включили вместе с блокировкой всей русской платежной системы , ТО НЕ БЫЛО БЫ ДОНБАССА и грядущей Херсонской трагедии...

Короче - КОЗЛЫ ВСЕ ОНИ ТАМ !!!
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06.07.2020 21:51 Ответить
Санкции не работают говоррите?
Простой пример.
РАБссия 2012 год.четверта экономика Мира.4 триллиона долларов.
РАБссия.2019 год.17 экономика Мира.годовой бюджет 212 миллиардов долларов...
Бюджет штата Калифорния 219 ярдов...
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06.07.2020 21:56 Ответить
какие 4 трлн? когда такое было?
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06.07.2020 22:50 Ответить
Ты наверно перекупил или перепил
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07.07.2020 07:05 Ответить
2.21

Вартість одного Apple 1.3 трильони доларів.
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07.07.2020 09:14 Ответить
Чому нема в санкційному списку громадян України. В Україні людей саджають в концентраційні табори, які називають "інфекційними лікарнями".
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06.07.2020 22:37 Ответить
пускай запретит всем русским олигархам и их семьям жить и владеть собственностью в Британии - и на следующий день режим кремлефюрера рухнет
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06.07.2020 22:49 Ответить
 
 