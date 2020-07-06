Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств

Британское правительство ввело ограничительные меры против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, санкции включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию.

"Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа Доминик Рааб.

Санкции направлены на тех, кто нарушает права на жизнь и свободу, применяет пытки и использует рабство, а также на тех, кому достается выгода от этих нарушений.

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"Те, у кого руки в крови, уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян.