Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с частью народных депутатов от "Слуги народа". Встречи с Зеленским продолжатся в течение июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналисту УНН сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Сейчас действительно происходят встречи Президента Украины с народными депутатами фракции "Слуга народа". Они начались еще на прошлой неделе и будут продолжаться в течение июля", - сказала Кравчук.
Кравчук сообщила, что принцип организации прост - встречи будут проходить поочередно официальным группами, на которые поделена фракция, каждую группу возглавляет заместитель председателя фракции.
"Это хороший формат не только обменяться мнениями, задать вопрос Президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы", - рассказала Кравчук.
На вопрос, когда состоится встреча ее группы, Кравчук ответила: "В конце этой недели, или в начале следующей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
"Депутаты Верховной Рады Украины от «Слуги народа» инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия."
https://www.youtube.com/watch?time_continue=344&v=5loy04krXUc&feature=emb_logo
Но, у него нет талантов якутского скульптора!
Короче эксклюзив.
Две бабульки кумы на лавке у подъезда,сидят томно поглядывая на окружающих.И вот появляется газонокосильщик с бандурой такой длинной с пропеллером,которая дрожит как вибратор в фантазиях.Ну и вот косарь,вже собрался уходить,бо вроде всё покосил....Но нет.Уйти ему не дали.Его,две милые озорницы попросили срезать цветочную клумбу с цветами в полном расцвете.
-Зачем?-задавался вопросом косарь.Зачем?-задался вопросом и я.Но косарь,как просили срезал клумбу под корень.
Косарь не узнал причины столь нездорового поведения,бо уехал,а я узнал...Зачем две милые бабушки попросили сенокоса убить цветы на клумбе.Хотите расскажу?
Им по кайфу была сиюминутная власть над мужчиной газонокосильщиком,который исполняет их желание.Такое себе озорство с бабочками в животике,ради исполнения желаний.
Ну,ладно думаю,всё проехали...Когда-нет!Барышни начинают выяснять,кто садил цветы,а кто поливал то,шо только,шо на их распрекрасных глазах было уничтожено.
И смех и грех.Они поссорились,ради сиюминутного прикола управлять газонокосильщиком.
Да,мы угробили клумбу,но как мы были круты когда отдавали приказы.
Это типо Украины.Они уничтожают страну цветов,ради сиюминутного кайфа поймать власть