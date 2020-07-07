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Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук

Зеленский встретился с группой нардепов от

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с частью народных депутатов от "Слуги народа". Встречи с Зеленским продолжатся в течение июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналисту УНН сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас действительно происходят встречи Президента Украины с народными депутатами фракции "Слуга народа". Они начались еще на прошлой неделе и будут продолжаться в течение июля", - сказала Кравчук.

Кравчук сообщила, что принцип организации прост - встречи будут проходить поочередно официальным группами, на которые поделена фракция, каждую группу возглавляет заместитель председателя фракции.

"Это хороший формат не только обменяться мнениями, задать вопрос Президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы", - рассказала Кравчук.

На вопрос, когда состоится встреча ее группы, Кравчук ответила: "В конце этой недели, или в начале следующей".

Также читайте: В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Слуга народа (2632) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+21
слуги ендовольны толщиной конвертов - требуют добавок и каждому - по сосне?
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
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07.07.2020 00:17
+10
Уже никто другой не хочет его видеть...
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07.07.2020 00:18
+6
Схоже на зустрічі сліпих з глухими. І давай вони мірятись, у кого більша... сосна.
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07.07.2020 00:23
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слуги ендовольны толщиной конвертов - требуют добавок и каждому - по сосне?
Или то вислюку - демонстрировали новые сосны?
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07.07.2020 00:17 Ответить
Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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07.07.2020 08:52 Ответить
Уже никто другой не хочет его видеть...
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07.07.2020 00:18 Ответить
Теорию третьяковой будут проталкивать??
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07.07.2020 00:21 Ответить
Віслюкові під хвіст в свій час пропхають не тільки цю сумнозвісну теорію...
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07.07.2020 00:28 Ответить
Не сумнозвiсну - античеловечную.. которая перечёркивает тысячелетнюю историю человечества..
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07.07.2020 00:48 Ответить
Схоже на зустрічі сліпих з глухими. І давай вони мірятись, у кого більша... сосна.
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07.07.2020 00:23 Ответить
на рояле играли по-очереди...
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07.07.2020 00:23 Ответить
Зеленский проведёт "слугам " мастер-класс по айкосу ?))
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07.07.2020 00:37 Ответить
Схематозники мля......... Кто-то из них плохо таблицу "деления" понимает или.... не понимает.
"Депутаты Верховной Рады Украины от «Слуги народа» инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=344&v=5loy04krXUc&feature=emb_logo

Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа", - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 7465
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07.07.2020 00:53 Ответить
Нац. Банк, " ... а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции,"- Беня Членін.
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07.07.2020 08:18 Ответить
На вопрос, когда состоится встреча ее группы, Кравчук ответила: "В конце этой недели, или в начале следующей".Источник: https://censor.net.ua/n3206464 А впрочем, какая разница? - Оце і є вся суть життя і державотворення так званих "державних діячів" "Слуги без роду" і їхнього ідола.
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07.07.2020 00:59 Ответить
Зе-нарик пытается слепить разваливающееся моно-большинство...
Но, у него нет талантов якутского скульптора!
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07.07.2020 01:04 Ответить
Та собери Кривой Рог и не парься Зеля!Там все твои
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07.07.2020 01:44 Ответить
Вот сегодня пока батю ждал,стал свидетелем не выдуманной себе картины о политике в Украине.
Короче эксклюзив.
Две бабульки кумы на лавке у подъезда,сидят томно поглядывая на окружающих.И вот появляется газонокосильщик с бандурой такой длинной с пропеллером,которая дрожит как вибратор в фантазиях.Ну и вот косарь,вже собрался уходить,бо вроде всё покосил....Но нет.Уйти ему не дали.Его,две милые озорницы попросили срезать цветочную клумбу с цветами в полном расцвете.
-Зачем?-задавался вопросом косарь.Зачем?-задался вопросом и я.Но косарь,как просили срезал клумбу под корень.
Косарь не узнал причины столь нездорового поведения,бо уехал,а я узнал...Зачем две милые бабушки попросили сенокоса убить цветы на клумбе.Хотите расскажу?
Им по кайфу была сиюминутная власть над мужчиной газонокосильщиком,который исполняет их желание.Такое себе озорство с бабочками в животике,ради исполнения желаний.
Ну,ладно думаю,всё проехали...Когда-нет!Барышни начинают выяснять,кто садил цветы,а кто поливал то,шо только,шо на их распрекрасных глазах было уничтожено.
И смех и грех.Они поссорились,ради сиюминутного прикола управлять газонокосильщиком.
Да,мы угробили клумбу,но как мы были круты когда отдавали приказы.
Это типо Украины.Они уничтожают страну цветов,ради сиюминутного кайфа поймать власть
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07.07.2020 04:17 Ответить
Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
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07.07.2020 07:27 Ответить
Не только Зеленский. Ермак, Тимошенко(Кирилл который) проводят серии встреч с разными группами депутатов внутри фракции. Думают не только о материальном обеспечении себя, но и о мелких сельскохозяйственных производителях. Точнее о новых налогах для них.
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07.07.2020 07:36 Ответить
это уже победа, или еще не совсем?
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07.07.2020 08:27 Ответить
Як відчайдушно сміливо. Буба Оманський зустрівся зі свою партією слуг ім. "Коломойського".
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07.07.2020 08:27 Ответить
так! особливо сміливо, що він зустрічається з "кучками" , щоби чисельність тої "кучки! не перевищувала чисельність його охорони ))) (бо хто зна.. що в кучці лайна забродить ? )))
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07.07.2020 09:30 Ответить
 
 