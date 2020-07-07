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Новости Коронавирус и карантин
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9 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

9 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 июля 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 7 июля показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

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9 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Дивлячись на кількість тестів на 100 тис. нас. стає зрозумілою велика кількість виявлених хворих у Львівській області.
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07.07.2020 11:57 Ответить
 
 