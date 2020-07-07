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Новини Коронавірус і карантин
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9 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

9 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 липня 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 7 липня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

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9 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дивлячись на кількість тестів на 100 тис. нас. стає зрозумілою велика кількість виявлених хворих у Львівській області.
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07.07.2020 11:57 Відповісти
 
 