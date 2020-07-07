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В состав Минздрава вводится новая структура - департамент качества медпомощи, - замминистра Микичак

В состав Минздрава вводится новая структура - департамент качества медпомощи, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения вводит в свою структуру департамент качества медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе онлайн-брифинга.

"В состав министерства мы вводим новую структуру - департамент качества медицинской помощи. Его структурные подразделения будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи. Это - отдел контроля качества предоставления медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности медуслуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения", - сказала замглавы Минздрава.

По ее словам, возобновляется работа клинико-экспертной центральной комиссии.

"Кроме того, мы работаем над соответствующим приказом министерства, который вскоре будет принят. В этой структуре также будет подразделение, занимающееся медсестринством. Эта экспертная группа в настоящее время комплектуется. Фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, занимающиеся развитием медсестринства", - отметил Микичак.

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Автор: 

Минздрав (4901) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+9
Они явно хотят нас рассмешить... Блин не отдашь концы от короны, так от смеха коньки двинешь.
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07.07.2020 11:15
+7
Зебіли, більше, більше структур різноманітних! І ще, бажано, більше штабів! Як з КОВІД! Так переможемо!
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07.07.2020 11:12
+6
Чем ниже качество - тем больше "структур"? Зато - всех "трудоустроят"..
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07.07.2020 11:13
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Зебіли, більше, більше структур різноманітних! І ще, бажано, більше штабів! Як з КОВІД! Так переможемо!
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07.07.2020 11:12 Ответить
И назвать новую контору "ОП" - офис поборов
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07.07.2020 11:30 Ответить
За чий рахунок існуватиме цей дупартамент з новими чинушами?
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07.07.2020 11:13 Ответить
Чем ниже качество - тем больше "структур"? Зато - всех "трудоустроят"..
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07.07.2020 11:13 Ответить
"будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи",

а процессом количества качества новый патоанатомический департамент
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07.07.2020 11:14 Ответить
Терапевт всё знает, но не ничего не умеет;. хирург всё умеет, но ничего не знает. И только патологоанатом всё знает и всё умеет, но - уже поздно..
Наша медицина - как лотерея: никогда не знаешь кому повезёт да и повезёт ли.
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07.07.2020 11:19 Ответить
Они явно хотят нас рассмешить... Блин не отдашь концы от короны, так от смеха коньки двинешь.
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07.07.2020 11:15 Ответить
а каковы критерии "качества медицинских услуг" и где с ними можно ознакомиться, стесняюсь спросить?
Да, и что будет с теми, кто оказывает "некачественные медуслуги"?
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07.07.2020 11:22 Ответить
Еще одни бездельники. Лучшая оценка качества медицинской помощи - это отзывы пациентов. Которые выздоровели... Или заключение патологоанатома
До складу МОЗ вводиться нова структура - департамент якості медичної допомоги, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 2914
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07.07.2020 11:28 Ответить
заболіла у моєї дружини спина, зробили МРТ, прийшли до сімейного лікаря, а вона каже: "спина в всіх болить, сексом можна займатися."
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07.07.2020 11:31 Ответить
Очередной департамент тунеядцев от чиновников за счет налога людей одним словом группа очередных трутней
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07.07.2020 11:59 Ответить
Департамент есть, а качества нет!
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07.07.2020 12:35 Ответить
Качества чего? Медпомощи? Не смешите, ее не существует на уровне сел и поселков, а за медпомощь на уровне районных центров чиновников Минздрава судить надо.
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07.07.2020 14:09 Ответить
Столкнулась с НИР и считаю, что их надо расстеливать! Без суда и следствия, начиная с самого.... Верха и до самого вшивого чинуши- это касается всего гос аппарата. Пусть простит меня Бог, но....
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07.07.2020 15:52 Ответить
Гавнюки плодят дармоедов! Насоздавали всяких ведомств и прочих контор- трудоустраивают своих за наш счёт! Уродское государство, а мы стадом молча все терпим.
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07.07.2020 15:48 Ответить
В клинике БАРИС есть множество замечательных докторов! Если их перевести на зарплату в министерство здравоохранения - клиника БАРИС сэкономит много денег для повышения заботы о бедных украинцах!
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07.07.2020 16:04 Ответить
 
 