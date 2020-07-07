В состав Минздрава вводится новая структура - департамент качества медпомощи, - замминистра Микичак
Министерство здравоохранения вводит в свою структуру департамент качества медицинской помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе онлайн-брифинга.
"В состав министерства мы вводим новую структуру - департамент качества медицинской помощи. Его структурные подразделения будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи. Это - отдел контроля качества предоставления медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности медуслуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения", - сказала замглавы Минздрава.
По ее словам, возобновляется работа клинико-экспертной центральной комиссии.
"Кроме того, мы работаем над соответствующим приказом министерства, который вскоре будет принят. В этой структуре также будет подразделение, занимающееся медсестринством. Эта экспертная группа в настоящее время комплектуется. Фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, занимающиеся развитием медсестринства", - отметил Микичак.
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