В состав Минздрава вводится новая структура - департамент качества медпомощи, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения вводит в свою структуру департамент качества медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе онлайн-брифинга.

"В состав министерства мы вводим новую структуру - департамент качества медицинской помощи. Его структурные подразделения будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи. Это - отдел контроля качества предоставления медпомощи, отдел анализа результатов и эффективности медуслуг и отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения", - сказала замглавы Минздрава.

По ее словам, возобновляется работа клинико-экспертной центральной комиссии.

"Кроме того, мы работаем над соответствующим приказом министерства, который вскоре будет принят. В этой структуре также будет подразделение, занимающееся медсестринством. Эта экспертная группа в настоящее время комплектуется. Фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, занимающиеся развитием медсестринства", - отметил Микичак.

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