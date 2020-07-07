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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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КПВВ "Новотроицкое" снова открылся: наемники РФ начали выпускать людей

КПВВ

Во вторник, 7 июля, наемники РФ возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка".

На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Донецком пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

По словам пограничников, украинская сторона с начала суток на временно оккупированную территорию оформила пропуск шести транспортных средств со 131 человеком.

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"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома", - сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Отметим, что КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны возобновил работу с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего боевики отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.

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Донбасс (26956) наемники рф (2087) КПВВ (330)


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ну, понеслась!!!
КПВВ "Новотроицкое" снова открылся: наемники РФ начали выпускать людей - Цензор.НЕТ 3707
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07.07.2020 11:58 Ответить
Это те, кто по записи, тот ещё головняк.
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07.07.2020 12:02 Ответить
И нахрена открыли ?
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07.07.2020 12:09 Ответить
Это ЛЮДИ? Это 95% предатели Украины!
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07.07.2020 12:13 Ответить
За пенсией в банкоматы и на ЗНО. Закройте нах!
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07.07.2020 12:23 Ответить
Так їм же ***** ЗНО не потрібно. Ці ж холуї Путіна прийняли закон що уроди з лугандонії іспитів не здають,і для них українська мова не обов'язковий іспит. Після цього закону я думаю шо Зеклоун не тільки холуй путіна, а ще й пушиліна
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07.07.2020 12:37 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 25 лет.
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07.07.2020 14:51 Ответить
 
 