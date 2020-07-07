КПВВ "Новотроицкое" снова открылся: наемники РФ начали выпускать людей

Во вторник, 7 июля, наемники РФ возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка".

На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Донецком пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

По словам пограничников, украинская сторона с начала суток на временно оккупированную территорию оформила пропуск шести транспортных средств со 131 человеком.

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"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома", - сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Отметим, что КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны возобновил работу с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего боевики отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.